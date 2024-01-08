https://ria.ru/20240108/granitsa-1920193133.html
На границе Польши и Украины образовалась пробка из двух тысяч грузовиков
На границе Польши и Украины образовалась пробка из двух тысяч грузовиков - РИА Новости, 08.01.2024
На границе Польши и Украины образовалась пробка из двух тысяч грузовиков
Порядка двух тысяч грузовиков скопились в очереди на границе Украины и Польши, блокировка трех пунктов пропуска продолжается, сообщили в украинской... РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T20:37
2024-01-08T20:37
2024-01-08T20:37
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МОСКВА, 8 янв – РИА Новости. Порядка двух тысяч грузовиков скопились в очереди на границе Украины и Польши, блокировка трех пунктов пропуска продолжается, сообщили в украинской госпогранслужбе. "Продолжается блокировка направлений пунктов пропуска "Рава-Русская-Гребенное", "Краковец-Корчева", "Ягодин-Дорогуск". По информации польских пограничников, по состоянию на утро 1350 грузовиков находятся в очередях на этих трех направлениях в сторону Украины", – сообщил представитель украинской госпогранслужбы Андрей Демченко агентству Укринформ. Демченко напомнил, что 6 января около 22.00 мск было разблокировано движение в направлении пункта пропуска "Шегини-Медика", но очереди еще остаются, по состоянию на утро понедельника там находилось 550 грузовиков. После разблокировки движение грузовиков на этом направлении стало более интенсивным, добавил он. "На других участках границы движение грузовиков не блокируется. Есть уменьшение очередей грузовых транспортных средств в сторону Украины. Интенсивность движения на въезд и выезд обеспечивается. Очередь остается только на территории Словакии в сторону Украины в направлении пункта пропуска "Ужгород". По состоянию на утро сегодня ожидало проезда 400 грузовиков", - подытожил Демченко. В начале ноября прошлого года польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин. Очередь грузовиков на польской стороне достигает 50 километров, в ней уже скончались несколько украинских водителей. Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
https://ria.ru/20240105/granitsa-1919762938.html
https://ria.ru/20240101/kiev-1919334553.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, польша, украина, андрей демченко, всемирная торговая организация (вто), евросоюз, словакия
В мире, Польша, Украина, Андрей Демченко, Всемирная торговая организация (ВТО), Евросоюз, Словакия
На границе Польши и Украины образовалась пробка из двух тысяч грузовиков
Из-за блокировки границы Польши и Украины образовалась пробка из 2000 грузовиков
МОСКВА, 8 янв – РИА Новости. Порядка двух тысяч грузовиков скопились в очереди на границе Украины и Польши, блокировка трех пунктов пропуска продолжается, сообщили в украинской госпогранслужбе.
"Продолжается блокировка направлений пунктов пропуска "Рава-Русская-Гребенное", "Краковец-Корчева", "Ягодин-Дорогуск". По информации польских пограничников, по состоянию на утро 1350 грузовиков находятся в очередях на этих трех направлениях в сторону Украины", – сообщил представитель украинской госпогранслужбы Андрей Демченко
агентству Укринформ.
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Демченко напомнил, что 6 января около 22.00 мск было разблокировано движение в направлении пункта пропуска "Шегини-Медика", но очереди еще остаются, по состоянию на утро понедельника там находилось 550 грузовиков. После разблокировки движение грузовиков на этом направлении стало более интенсивным, добавил он.
"На других участках границы движение грузовиков не блокируется. Есть уменьшение очередей грузовых транспортных средств в сторону Украины. Интенсивность движения на въезд и выезд обеспечивается. Очередь остается только на территории Словакии
в сторону Украины в направлении пункта пропуска "Ужгород". По состоянию на утро сегодня ожидало проезда 400 грузовиков", - подытожил Демченко.
В начале ноября прошлого года польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин. Очередь грузовиков на польской стороне достигает 50 километров, в ней уже скончались несколько украинских водителей.
Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС
, но обязала Киев
ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии
и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО
. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
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