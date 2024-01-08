Рейтинг@Mail.ru
В Германии пройдут массовые акции протеста фермеров - РИА Новости, 08.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:09 08.01.2024
https://ria.ru/20240108/germaniya-1920097615.html
В Германии пройдут массовые акции протеста фермеров
В Германии пройдут массовые акции протеста фермеров - РИА Новости, 08.01.2024
В Германии пройдут массовые акции протеста фермеров
Немецкие фермеры начнут в понедельник неделю протестов против правительственных планов по отмене льгот, в первый день ожидается блокада трасс во многих частях... РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T00:09
2024-01-08T00:09
германия
берлин (город)
мюнхен
йоахим руквид
роберт хабек
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102057/65/1020576566_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_68dbb9367982eceddcc1d5d1224d5c2d.jpg
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Немецкие фермеры начнут в понедельник неделю протестов против правительственных планов по отмене льгот, в первый день ожидается блокада трасс во многих частях страны, включая Берлин. Во многих местах протеста фермеры намереваются использовать трактора для блокировки движения. В Берлине полиция попыталась потребовать у фермеров разблокировать дороги каждые 30 минут, но фермеры обратились в суд, который встал на их сторону и обязал лишь пропускать машины полиции и скорой помощи. Крупные акции ожидаются по всей стране: в числе прочего, в Мюнхене, Гамбурге, Висбадене, Магдебурге, Майнце и Бремене. В Баварии некоторые школы даже переведут в связи с протестами на удаленное обучение. Власти опасаются, что представители ультраправых политических кругов попытаются воспользоваться протестами в своих целях. В декабре пресс-секретарь правительства Германии Штеффен Хебештрайт на фоне бюджетного кризиса анонсировал планы кабмина по отмене субсидий на дизельное топливо, что принесло бы казне 440 миллионов евро. Также правительство планировало отменить льготное налогообложение транспортных средств, применяемых в лесном и сельском хозяйстве, что должно было сэкономить бюджету еще 480 миллионов. После оглашения данных планов по всей Германии состоялись многочисленные протесты фермеров. Глава союза фермеров Германии Йоахим Руквид анонсировал также недельную забастовку с 8 января. В четверг Хебештрайт заявил, что правительство Германии вместо одномоментной отмены субсидий на дизельное топливо для фермеров будет лишь постепенно сокращать данные расходы. В четверг министр экономики и вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек возвращался на пароме из отпуска на севере Германии, но на причале Шлюттзиль его ожидала толпа из более чем 100 разгневанных фермеров. Вице-канцлер предложил демонстрантам прислать для разговора нескольких делегатов, но получил отказ. После этого часть демонстрантов попыталась прорваться на паром, полиция применила против них перцовый газ. Инцидент осудил Хебештрайт и ряд видных немецких политиков.
https://ria.ru/20240107/zabastovka-1920094820.html
https://ria.ru/20240106/turtsiya-1919915345.html
германия
берлин (город)
мюнхен
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102057/65/1020576566_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_f1c4b68f1026027eb90a2a7bdb2398bb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
германия, берлин (город), мюнхен, йоахим руквид, роберт хабек, в мире
Германия, Берлин (город), Мюнхен, Йоахим Руквид, Роберт Хабек, В мире
В Германии пройдут массовые акции протеста фермеров

Немецкие фермеры проведут неделю протестов против планов властей по отмене льгот

© AP Photo / dpa, David EbenerТрактор на поле в Германии
Трактор на поле в Германии - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
© AP Photo / dpa, David Ebener
Трактор на поле в Германии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Немецкие фермеры начнут в понедельник неделю протестов против правительственных планов по отмене льгот, в первый день ожидается блокада трасс во многих частях страны, включая Берлин.
Во многих местах протеста фермеры намереваются использовать трактора для блокировки движения. В Берлине полиция попыталась потребовать у фермеров разблокировать дороги каждые 30 минут, но фермеры обратились в суд, который встал на их сторону и обязал лишь пропускать машины полиции и скорой помощи.
Главный терминал международного аэропорта Тегель в Берлине - РИА Новости, 1920, 07.01.2024
В Германии машинисты объявили забастовку с требованием повысить зарплату
Вчера, 23:14
Крупные акции ожидаются по всей стране: в числе прочего, в Мюнхене, Гамбурге, Висбадене, Магдебурге, Майнце и Бремене. В Баварии некоторые школы даже переведут в связи с протестами на удаленное обучение.
Власти опасаются, что представители ультраправых политических кругов попытаются воспользоваться протестами в своих целях.
В декабре пресс-секретарь правительства Германии Штеффен Хебештрайт на фоне бюджетного кризиса анонсировал планы кабмина по отмене субсидий на дизельное топливо, что принесло бы казне 440 миллионов евро. Также правительство планировало отменить льготное налогообложение транспортных средств, применяемых в лесном и сельском хозяйстве, что должно было сэкономить бюджету еще 480 миллионов.
После оглашения данных планов по всей Германии состоялись многочисленные протесты фермеров. Глава союза фермеров Германии Йоахим Руквид анонсировал также недельную забастовку с 8 января.
В четверг Хебештрайт заявил, что правительство Германии вместо одномоментной отмены субсидий на дизельное топливо для фермеров будет лишь постепенно сокращать данные расходы.
В четверг министр экономики и вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек возвращался на пароме из отпуска на севере Германии, но на причале Шлюттзиль его ожидала толпа из более чем 100 разгневанных фермеров. Вице-канцлер предложил демонстрантам прислать для разговора нескольких делегатов, но получил отказ. После этого часть демонстрантов попыталась прорваться на паром, полиция применила против них перцовый газ. Инцидент осудил Хебештрайт и ряд видных немецких политиков.
Стамбул - РИА Новости, 1920, 06.01.2024
Турецкая партия "Родина" проведет акцию протеста в Стамбуле
6 января, 10:36
 
ГерманияБерлин (город)МюнхенЙоахим РуквидРоберт ХабекВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала