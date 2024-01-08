https://ria.ru/20240108/germaniya-1920097615.html

В Германии пройдут массовые акции протеста фермеров

В Германии пройдут массовые акции протеста фермеров - РИА Новости, 08.01.2024

В Германии пройдут массовые акции протеста фермеров

Немецкие фермеры начнут в понедельник неделю протестов против правительственных планов по отмене льгот, в первый день ожидается блокада трасс во многих частях... РИА Новости, 08.01.2024

2024-01-08T00:09

2024-01-08T00:09

2024-01-08T00:09

германия

берлин (город)

мюнхен

йоахим руквид

роберт хабек

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/102057/65/1020576566_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_68dbb9367982eceddcc1d5d1224d5c2d.jpg

МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Немецкие фермеры начнут в понедельник неделю протестов против правительственных планов по отмене льгот, в первый день ожидается блокада трасс во многих частях страны, включая Берлин. Во многих местах протеста фермеры намереваются использовать трактора для блокировки движения. В Берлине полиция попыталась потребовать у фермеров разблокировать дороги каждые 30 минут, но фермеры обратились в суд, который встал на их сторону и обязал лишь пропускать машины полиции и скорой помощи. Крупные акции ожидаются по всей стране: в числе прочего, в Мюнхене, Гамбурге, Висбадене, Магдебурге, Майнце и Бремене. В Баварии некоторые школы даже переведут в связи с протестами на удаленное обучение. Власти опасаются, что представители ультраправых политических кругов попытаются воспользоваться протестами в своих целях. В декабре пресс-секретарь правительства Германии Штеффен Хебештрайт на фоне бюджетного кризиса анонсировал планы кабмина по отмене субсидий на дизельное топливо, что принесло бы казне 440 миллионов евро. Также правительство планировало отменить льготное налогообложение транспортных средств, применяемых в лесном и сельском хозяйстве, что должно было сэкономить бюджету еще 480 миллионов. После оглашения данных планов по всей Германии состоялись многочисленные протесты фермеров. Глава союза фермеров Германии Йоахим Руквид анонсировал также недельную забастовку с 8 января. В четверг Хебештрайт заявил, что правительство Германии вместо одномоментной отмены субсидий на дизельное топливо для фермеров будет лишь постепенно сокращать данные расходы. В четверг министр экономики и вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек возвращался на пароме из отпуска на севере Германии, но на причале Шлюттзиль его ожидала толпа из более чем 100 разгневанных фермеров. Вице-канцлер предложил демонстрантам прислать для разговора нескольких делегатов, но получил отказ. После этого часть демонстрантов попыталась прорваться на паром, полиция применила против них перцовый газ. Инцидент осудил Хебештрайт и ряд видных немецких политиков.

https://ria.ru/20240107/zabastovka-1920094820.html

https://ria.ru/20240106/turtsiya-1919915345.html

германия

берлин (город)

мюнхен

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

германия, берлин (город), мюнхен, йоахим руквид, роберт хабек, в мире