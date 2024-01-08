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Япония предоставила Украине газотурбинные генераторы - РИА Новости, 08.01.2024
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11:47 08.01.2024
https://ria.ru/20240108/generatory-1920136503.html
Япония предоставила Украине газотурбинные генераторы
Япония предоставила Украине газотурбинные генераторы - РИА Новости, 08.01.2024
Япония предоставила Украине газотурбинные генераторы
Япония в ходе визита министра иностранных дел Ёко Камикавы в Киев предоставила Украине газотурбинные генераторы и оказала помощь в транспортировке... РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T11:47
2024-01-08T11:47
в мире
украина
япония
ёко камикава
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ТОКИО, 8 янв - РИА Новости. Япония в ходе визита министра иностранных дел Ёко Камикавы в Киев предоставила Украине газотурбинные генераторы и оказала помощь в транспортировке крупногабаритных трансформаторов, сообщил на сайте МИД Японии. "Министр иностранных дел Камикава приняла участие в церемонии, посвященной оказанию помощи по линии ODA - Официальной помощи в целях развития (Official Development Assistance) в качестве помощи министерству энергетики Украины через программу развития ООН (UNDP) в транспортировке 7 крупногабаритных трансформаторов и передаче 5 газотурбинных генераторов...", - говорится в сообщении МИД Японии. Министр Камикава была с визитом на Украине 7 января. В ходе визита она объявила о том, что Япония внесет в фонд НАТО 37 миллионов долларов (5,3 миллиардов иен) для предоставления Украине систем для выявления беспилотников. Состоялись ее переговоры с Владимиром Зеленским, с главой МИД Украины Кулебой, премьер-министром Денисом Шмыгалем и другими официальными лицами. Агентство Киодо ранее сообщало, что в ходе этих переговоров "на фоне усталости мирового сообщества от помощи" Украине министр Камикава подчеркнет позицию Японии по продолжению поддержки Киева. Это ее первый визит на Украину с сентября 2023 года, когда она заняла пост главы МИД. В марте прошлого года Украину посетил премьер-министр Фумио Кисида, в сентябре – глава МИД на тот момент Ёсимаса Хаяси.
https://ria.ru/20231227/finpomosch-1918564890.html
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в мире, украина, япония, ёко камикава
В мире, Украина, Япония, Ёко Камикава
Япония предоставила Украине газотурбинные генераторы

МИД Японии сообщил о предоставлении Украине пяти газотурбинных генераторов

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 8 янв - РИА Новости. Япония в ходе визита министра иностранных дел Ёко Камикавы в Киев предоставила Украине газотурбинные генераторы и оказала помощь в транспортировке крупногабаритных трансформаторов, сообщил на сайте МИД Японии.
"Министр иностранных дел Камикава приняла участие в церемонии, посвященной оказанию помощи по линии ODA - Официальной помощи в целях развития (Official Development Assistance) в качестве помощи министерству энергетики Украины через программу развития ООН (UNDP) в транспортировке 7 крупногабаритных трансформаторов и передаче 5 газотурбинных генераторов...", - говорится в сообщении МИД Японии.
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Министр Камикава была с визитом на Украине 7 января. В ходе визита она объявила о том, что Япония внесет в фонд НАТО 37 миллионов долларов (5,3 миллиардов иен) для предоставления Украине систем для выявления беспилотников. Состоялись ее переговоры с Владимиром Зеленским, с главой МИД Украины Кулебой, премьер-министром Денисом Шмыгалем и другими официальными лицами.
Агентство Киодо ранее сообщало, что в ходе этих переговоров "на фоне усталости мирового сообщества от помощи" Украине министр Камикава подчеркнет позицию Японии по продолжению поддержки Киева.
Это ее первый визит на Украину с сентября 2023 года, когда она заняла пост главы МИД. В марте прошлого года Украину посетил премьер-министр Фумио Кисида, в сентябре – глава МИД на тот момент Ёсимаса Хаяси.
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В миреУкраинаЯпонияЁко Камикава
 
 
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