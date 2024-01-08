https://ria.ru/20240108/generatory-1920136503.html

Япония предоставила Украине газотурбинные генераторы

Япония предоставила Украине газотурбинные генераторы - РИА Новости, 08.01.2024

Япония предоставила Украине газотурбинные генераторы

Япония в ходе визита министра иностранных дел Ёко Камикавы в Киев предоставила Украине газотурбинные генераторы и оказала помощь в транспортировке... РИА Новости, 08.01.2024

2024-01-08T11:47

2024-01-08T11:47

2024-01-08T11:47

в мире

украина

япония

ёко камикава

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833677697_0:27:3072:1755_1920x0_80_0_0_2cc62001b13a41913dffdf4fe393c656.jpg

ТОКИО, 8 янв - РИА Новости. Япония в ходе визита министра иностранных дел Ёко Камикавы в Киев предоставила Украине газотурбинные генераторы и оказала помощь в транспортировке крупногабаритных трансформаторов, сообщил на сайте МИД Японии. "Министр иностранных дел Камикава приняла участие в церемонии, посвященной оказанию помощи по линии ODA - Официальной помощи в целях развития (Official Development Assistance) в качестве помощи министерству энергетики Украины через программу развития ООН (UNDP) в транспортировке 7 крупногабаритных трансформаторов и передаче 5 газотурбинных генераторов...", - говорится в сообщении МИД Японии. Министр Камикава была с визитом на Украине 7 января. В ходе визита она объявила о том, что Япония внесет в фонд НАТО 37 миллионов долларов (5,3 миллиардов иен) для предоставления Украине систем для выявления беспилотников. Состоялись ее переговоры с Владимиром Зеленским, с главой МИД Украины Кулебой, премьер-министром Денисом Шмыгалем и другими официальными лицами. Агентство Киодо ранее сообщало, что в ходе этих переговоров "на фоне усталости мирового сообщества от помощи" Украине министр Камикава подчеркнет позицию Японии по продолжению поддержки Киева. Это ее первый визит на Украину с сентября 2023 года, когда она заняла пост главы МИД. В марте прошлого года Украину посетил премьер-министр Фумио Кисида, в сентябре – глава МИД на тот момент Ёсимаса Хаяси.

https://ria.ru/20231227/finpomosch-1918564890.html

https://ria.ru/20231128/yaponiya-1912344722.html

украина

япония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, япония, ёко камикава