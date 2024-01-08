Япония предоставила Украине газотурбинные генераторы
МИД Японии сообщил о предоставлении Украине пяти газотурбинных генераторов
© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
ТОКИО, 8 янв - РИА Новости. Япония в ходе визита министра иностранных дел Ёко Камикавы в Киев предоставила Украине газотурбинные генераторы и оказала помощь в транспортировке крупногабаритных трансформаторов, сообщил на сайте МИД Японии.
"Министр иностранных дел Камикава приняла участие в церемонии, посвященной оказанию помощи по линии ODA - Официальной помощи в целях развития (Official Development Assistance) в качестве помощи министерству энергетики Украины через программу развития ООН (UNDP) в транспортировке 7 крупногабаритных трансформаторов и передаче 5 газотурбинных генераторов...", - говорится в сообщении МИД Японии.
Министр Камикава была с визитом на Украине 7 января. В ходе визита она объявила о том, что Япония внесет в фонд НАТО 37 миллионов долларов (5,3 миллиардов иен) для предоставления Украине систем для выявления беспилотников. Состоялись ее переговоры с Владимиром Зеленским, с главой МИД Украины Кулебой, премьер-министром Денисом Шмыгалем и другими официальными лицами.
Агентство Киодо ранее сообщало, что в ходе этих переговоров "на фоне усталости мирового сообщества от помощи" Украине министр Камикава подчеркнет позицию Японии по продолжению поддержки Киева.
Это ее первый визит на Украину с сентября 2023 года, когда она заняла пост главы МИД. В марте прошлого года Украину посетил премьер-министр Фумио Кисида, в сентябре – глава МИД на тот момент Ёсимаса Хаяси.