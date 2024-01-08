https://ria.ru/20240108/gaza-1920198043.html

"Врачи без границ" заявили об ударе Израиля по убежищу сотрудников в Газе

"Врачи без границ" заявили об ударе Израиля по убежищу сотрудников в Газе - РИА Новости, 08.01.2024

"Врачи без границ" заявили об ударе Израиля по убежищу сотрудников в Газе

Организация "Врачи без границ" (MSF) заявила, что израильская армия в понедельник нанесла удар по убежищу ее сотрудников и их семей в Хан-Юнисе на юге сектора... РИА Новости, 08.01.2024

2024-01-08T21:43

2024-01-08T21:43

2024-01-08T21:56

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врачи без границ

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

израиль

восточный иерусалим

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ЖЕНЕВА, 8 янв - РИА Новости. Организация "Врачи без границ" (MSF) заявила, что израильская армия в понедельник нанесла удар по убежищу ее сотрудников и их семей в Хан-Юнисе на юге сектора Газа, четыре человека, в том числе ребенок, получили ранения."Сегодня утром снаряд пробил стену приюта MSF, в котором проживают более ста сотрудников и членов их семей в Хан-Юнисе", - сказано в публикации организации в соцсети X.По данным организации, четыре человека получили ранения, в том числе пятилетняя дочь сотрудника MSF, она в критическом состоянии. "Мы пытаемся понять, что произошло. MSF проинформировала израильские силы, что это было убежище MSF. MSF не получала приказов об эвакуации. Мы осуждаем это последнее нападение, которое еще раз показывает, что никто и нигде не находится в безопасности в Газе", - подчёркивают "Врачи без границ".Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.По данным минздрава палестинского анклава, число погибших в Газе с 7 октября превысило 23 тысячи, более 58 тысяч получили ранения.ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231226/gaza-1918138831.html

https://ria.ru/20231207/gaza-1914434733.html

https://ria.ru/20231201/gaza-1913096250.html

https://ria.ru/20231218/torgovlya-1916335056.html

израиль

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в мире, врачи без границ, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, восточный иерусалим