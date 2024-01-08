https://ria.ru/20240108/gaza-1920187185.html

МИД Индонезии осудил двойные стандарты Запада в отношении сектора Газа

МИД Индонезии осудил двойные стандарты Запада в отношении сектора Газа - РИА Новости, 08.01.2024

МИД Индонезии осудил двойные стандарты Запада в отношении сектора Газа

Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди осудила "двойные стандарты" Запада в отношении сектора Газа, пообещав продолжать оказывать поддержку Палестине. РИА Новости, 08.01.2024

2024-01-08T19:35

2024-01-08T19:35

2024-01-08T19:35

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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди осудила "двойные стандарты" Запада в отношении сектора Газа, пообещав продолжать оказывать поддержку Палестине. "Пример Палестины продемонстрировал двойные стандарты со стороны ряда стран мира, особенно стран Глобального Севера. (Они - ред.) внезапно затихли, просто наблюдая за гуманитарными нарушениями. Где все лекции, которые они часто читают о правах человека? Разве Палестина не имеет тех же прав, что и все мы? Почему кажется, что палестинский народ находится ниже вас?" - подчеркнула Марсуди в своем ежегодном заявлении для прессы. Его трансляция велась на Youtube-канале МИД Индонезии. Марсуди добавила, что она будет представлять Индонезию в Международном суде ООН 19 февраля, где она выступит на публичных слушаниях, чтобы призвать Международный суд дать консультативное заключение, которое укрепит правовой статус Палестины. Глава МИД также подчеркнула, что Совет Безопасности ООН не смог "остановить продолжающийся геноцид в секторе Газа", имея в виду его неспособность принять резолюцию, призывающую к прекращению огня, после того, как на нее наложили вето США. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. По данным минздрава палестинского анклава, число погибших в Газе с 7 октября превысило 23 тысячи, почти 59 тысяч получили ранения. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

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https://ria.ru/20231218/torgovlya-1916335056.html

https://ria.ru/20231129/gaza-1912640068.html

https://ria.ru/20231201/gaza-1913096250.html

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хамас, оон, ретно марсуди, израиль, палестина, в мире, индонезия, владимир путин