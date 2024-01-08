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МИД Италии заявил о поиске выхода из военной фазы конфликта в Газе - РИА Новости, 08.01.2024
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15:29 08.01.2024
https://ria.ru/20240108/gaza-1920159489.html
МИД Италии заявил о поиске выхода из военной фазы конфликта в Газе
МИД Италии заявил о поиске выхода из военной фазы конфликта в Газе - РИА Новости, 08.01.2024
МИД Италии заявил о поиске выхода из военной фазы конфликта в Газе
Страны "Большой семерки" совместно с Израилем работают над поиском выхода из военной стадии конфликта вокруг сектора Газа, заявил глава МИД, вице-премьер Италии РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T15:29
2024-01-08T15:29
израиль
антонио таяни
италия
хамас
оон
g7
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сектор газа
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РИМ, 8 янв – РИА Новости. Страны "Большой семерки" совместно с Израилем работают над поиском выхода из военной стадии конфликта вокруг сектора Газа, заявил глава МИД, вице-премьер Италии Антонио Таяни. В понедельник он провел телефонные переговоры с коллегами из Великобритании и Франции, в которых рассказал о приоритетах итальянского председательства в G7 в этом году. Как сообщил итальянский МИД, Таяни предложил коллегам определить общие формы давления на уровне "Большой семерки" на стороны кризиса на Ближнем Востоке. По его словами, этими целями является сокращение жертв среди мирных палестинцев и оказание давления на израильское правительство для завершения военной операции в Газе. Это, сказал итальянский министр, должно "дать силы "трудной, но неизбежной" перспективе решения по формуле "двух государств. "Страны "Большой семерки" работают с правительством Израиля над поиском быстрого выхода из военной фазы и возвращения к дипломатии и политике. Гарантия выживания и безопасности Государства Израиль должна быть достигнута, но мы должны быстро выйти из этой фазы и рассчитывать на поддержку арабских стран региона", - приводит МИД слова Таяни. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа . За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. По данным минздрава палестинского анклава, число погибших в Газе с 7 октября превысило 23 тысячи, почти 59 тысяч получили ранения. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20240102/tsugtsvang-1919369954.html
https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html
https://ria.ru/20231110/tunneli-1908529287.html
израиль
италия
сектор газа
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израиль, антонио таяни, италия, хамас, оон, g7, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа
Израиль, Антонио Таяни, Италия, ХАМАС, ООН, G7, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сектор Газа
МИД Италии заявил о поиске выхода из военной фазы конфликта в Газе

Таяни: G7 совместно с Израилем ищет выход из военной стадии конфликта в Газе

© AP Photo / Adel HanaПоследствия израильской бомбардировки сектора Газа
Последствия израильской бомбардировки сектора Газа - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
© AP Photo / Adel Hana
Последствия израильской бомбардировки сектора Газа
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РИМ, 8 янв – РИА Новости. Страны "Большой семерки" совместно с Израилем работают над поиском выхода из военной стадии конфликта вокруг сектора Газа, заявил глава МИД, вице-премьер Италии Антонио Таяни.
В понедельник он провел телефонные переговоры с коллегами из Великобритании и Франции, в которых рассказал о приоритетах итальянского председательства в G7 в этом году.
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Как сообщил итальянский МИД, Таяни предложил коллегам определить общие формы давления на уровне "Большой семерки" на стороны кризиса на Ближнем Востоке. По его словами, этими целями является сокращение жертв среди мирных палестинцев и оказание давления на израильское правительство для завершения военной операции в Газе. Это, сказал итальянский министр, должно "дать силы "трудной, но неизбежной" перспективе решения по формуле "двух государств.
"Страны "Большой семерки" работают с правительством Израиля над поиском быстрого выхода из военной фазы и возвращения к дипломатии и политике. Гарантия выживания и безопасности Государства Израиль должна быть достигнута, но мы должны быстро выйти из этой фазы и рассчитывать на поддержку арабских стран региона", - приводит МИД слова Таяни.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
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В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа . За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
По данным минздрава палестинского анклава, число погибших в Газе с 7 октября превысило 23 тысячи, почти 59 тысяч получили ранения.
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10 ноября 2023, 08:00
ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
 
ИзраильАнтонио ТаяниИталияХАМАСООНG7Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуСектор Газа
 
 
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