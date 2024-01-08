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Забастовка фермеров парализовала работу завода Volkswagen в Германии - РИА Новости, 08.01.2024
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14:22 08.01.2024
https://ria.ru/20240108/frg-1920152277.html
Забастовка фермеров парализовала работу завода Volkswagen в Германии
Забастовка фермеров парализовала работу завода Volkswagen в Германии - РИА Новости, 08.01.2024
Забастовка фермеров парализовала работу завода Volkswagen в Германии
Один из заводов немецкого производителя легковых автомобилей Volkswagen в понедельник приостановил работу из-за забастовок фермеров, сообщает газета Bild. РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T14:22
2024-01-08T14:22
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германия
йоахим руквид
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Один из заводов немецкого производителя легковых автомобилей Volkswagen в понедельник приостановил работу из-за забастовок фермеров, сообщает газета Bild. Как пишет издание, митингующие заблокировали все подъезды к заводу Volkswagen в нижнесаксонском Эмдене, из-за чего сотрудники не смогли добраться до места работы. "Производство сегодня остановлено", - цитирует издание представительницу компании. Предполагается, что производство будет возобновлено во вторник. Немецкие фермеры с понедельника начали забастовку по всей Германии и в качестве протеста против мер правительства по экономии бюджета заблокировали своими тракторами ряд автобанов. Протесты проходят практически во всех федеральных землях. В декабре пресс-секретарь правительства Германии Штеффен Хебештрайт на фоне бюджетного кризиса анонсировал планы кабмина по отмене субсидий на дизельное топливо, что принесло бы казне 440 миллионов евро. Также правительство планировало отменить льготное налогообложение транспортных средств, применяемых в лесном и сельском хозяйстве, что должно было сэкономить бюджету еще 480 миллионов. После оглашения данных планов по всей Германии состоялись многочисленные протесты фермеров. В прошлый четверг Хебештрайт заявил, что правительство Германии вместо одномоментной отмены субсидий на дизельное топливо для фермеров будет лишь постепенно сокращать данные расходы, а льготы по налогу на транспортные средства для лесного и сельского хозяйства и вовсе не будут отменены. Несмотря на это, глава союза фермеров Германии Йоахим Руквид анонсировал недельную забастовку с 8 января.
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в мире, германия, йоахим руквид, авто
В мире, Германия, Йоахим Руквид, Авто
Забастовка фермеров парализовала работу завода Volkswagen в Германии

Bild: завод Volkswagen в ФРГ приостановил работу из-за забастовок фермеров

© AP Photo / Erik SchelzigСборка автомобилей на заводе Volkswagen
Сборка автомобилей на заводе Volkswagen - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
© AP Photo / Erik Schelzig
Сборка автомобилей на заводе Volkswagen. Архивное фото
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Один из заводов немецкого производителя легковых автомобилей Volkswagen в понедельник приостановил работу из-за забастовок фермеров, сообщает газета Bild.
Как пишет издание, митингующие заблокировали все подъезды к заводу Volkswagen в нижнесаксонском Эмдене, из-за чего сотрудники не смогли добраться до места работы.
«
"Производство сегодня остановлено", - цитирует издание представительницу компании.
Предполагается, что производство будет возобновлено во вторник.
Немецкие фермеры с понедельника начали забастовку по всей Германии и в качестве протеста против мер правительства по экономии бюджета заблокировали своими тракторами ряд автобанов. Протесты проходят практически во всех федеральных землях.
В декабре пресс-секретарь правительства Германии Штеффен Хебештрайт на фоне бюджетного кризиса анонсировал планы кабмина по отмене субсидий на дизельное топливо, что принесло бы казне 440 миллионов евро. Также правительство планировало отменить льготное налогообложение транспортных средств, применяемых в лесном и сельском хозяйстве, что должно было сэкономить бюджету еще 480 миллионов.
После оглашения данных планов по всей Германии состоялись многочисленные протесты фермеров.
В прошлый четверг Хебештрайт заявил, что правительство Германии вместо одномоментной отмены субсидий на дизельное топливо для фермеров будет лишь постепенно сокращать данные расходы, а льготы по налогу на транспортные средства для лесного и сельского хозяйства и вовсе не будут отменены. Несмотря на это, глава союза фермеров Германии Йоахим Руквид анонсировал недельную забастовку с 8 января.
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