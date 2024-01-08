https://ria.ru/20240108/frg-1920152277.html

Забастовка фермеров парализовала работу завода Volkswagen в Германии

Забастовка фермеров парализовала работу завода Volkswagen в Германии - РИА Новости, 08.01.2024

Забастовка фермеров парализовала работу завода Volkswagen в Германии

Один из заводов немецкого производителя легковых автомобилей Volkswagen в понедельник приостановил работу из-за забастовок фермеров, сообщает газета Bild. РИА Новости, 08.01.2024

2024-01-08T14:22

2024-01-08T14:22

2024-01-08T14:22

в мире

германия

йоахим руквид

авто

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/07/1822310995_0:49:3072:1777_1920x0_80_0_0_0df9069f2e0f324da21e47278cc8aee3.jpg

МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Один из заводов немецкого производителя легковых автомобилей Volkswagen в понедельник приостановил работу из-за забастовок фермеров, сообщает газета Bild. Как пишет издание, митингующие заблокировали все подъезды к заводу Volkswagen в нижнесаксонском Эмдене, из-за чего сотрудники не смогли добраться до места работы. "Производство сегодня остановлено", - цитирует издание представительницу компании. Предполагается, что производство будет возобновлено во вторник. Немецкие фермеры с понедельника начали забастовку по всей Германии и в качестве протеста против мер правительства по экономии бюджета заблокировали своими тракторами ряд автобанов. Протесты проходят практически во всех федеральных землях. В декабре пресс-секретарь правительства Германии Штеффен Хебештрайт на фоне бюджетного кризиса анонсировал планы кабмина по отмене субсидий на дизельное топливо, что принесло бы казне 440 миллионов евро. Также правительство планировало отменить льготное налогообложение транспортных средств, применяемых в лесном и сельском хозяйстве, что должно было сэкономить бюджету еще 480 миллионов. После оглашения данных планов по всей Германии состоялись многочисленные протесты фермеров. В прошлый четверг Хебештрайт заявил, что правительство Германии вместо одномоментной отмены субсидий на дизельное топливо для фермеров будет лишь постепенно сокращать данные расходы, а льготы по налогу на транспортные средства для лесного и сельского хозяйства и вовсе не будут отменены. Несмотря на это, глава союза фермеров Германии Йоахим Руквид анонсировал недельную забастовку с 8 января.

https://ria.ru/20231123/frg-1911334555.html

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, германия, йоахим руквид, авто