В ФРГ протестующие фермеры заблокировали ряд автобанов по всей стране
Фермеры начали забастовку по всей Германии против мер правительства по бюджету
Посетители на смотровой площадке Рейхстага. Архивное фото
БЕРЛИН, 8 янв — РИА Новости. Германские фермеры с понедельника начали забастовку по всей Германии и в качестве протеста против мер правительства по экономии бюджета заблокировали своими тракторами ряд автобанов, сообщают местные отделения полиции в соцсети X.
Так, в рамках согласованного с правоохранителями протеста фермеры заблокировали тракторами выезды и сами автобаны A4, A13, A14 и A17 в федеральных землях Саксонии и Мекленбург - Передней Померании.
Протесты проходят практически во всех федеральных землях. В результате действий фермеров оказались отрезанными Коттбус и район Бранденбурга-ан-дер-Хафель, сообщает полиция федеральной земли Бранденбург.
В Берлине в результате скопления нескольких сот тракторов недоступна Улица 17-го июня перед Бранденбургскими Воротами. Фермеры планируют в полдень начать демонстрацию, на которую соберется свыше 300 тракторов.
В декабре пресс-секретарь правительства Германии Штеффен Хебештрайт на фоне бюджетного кризиса анонсировал планы кабмина по отмене субсидий на дизельное топливо, что принесло бы казне 440 миллионов евро. Также правительство планировало отменить льготное налогообложение транспортных средств, применяемых в лесном и сельском хозяйстве, что должно было сэкономить бюджету еще 480 миллионов.
После оглашения данных планов по всей Германии состоялись многочисленные протесты фермеров.
В прошлый четверг Хебештрайт заявил, что правительство Германии вместо одномоментной отмены субсидий на дизельное топливо для фермеров будет лишь постепенно сокращать данные расходы, а льготы по налогу на транспортные средства для лесного и сельского хозяйства и вовсе не будут отменены. Несмотря на это, глава союза фермеров Германии Йоахим Руквид анонсировал недельную забастовку с 8 января.