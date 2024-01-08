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Нового премьера Франции объявят во вторник утром - РИА Новости, 08.01.2024
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23:09 08.01.2024
https://ria.ru/20240108/france-1920205310.html
Нового премьера Франции объявят во вторник утром
Нового премьера Франции объявят во вторник утром - РИА Новости, 08.01.2024
Нового премьера Франции объявят во вторник утром
Имя нового премьер-министра Франции будет объявлено во вторник утром, сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на окружение президента Эммануэля Макрона. РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T23:09
2024-01-08T23:09
в мире
франция
элизабет борн
эммануэль макрон
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ПАРИЖ, 8 янв - РИА Новости. Имя нового премьер-министра Франции будет объявлено во вторник утром, сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на окружение президента Эммануэля Макрона. "После отставки премьер-министра Элизабет Борн имя нового главы кабмина будет объявлено во вторник утром", - сообщило СМИ. Ранее в понедельник глава кабмина Франции Элизабет Борн подала прошение об отставке, президент Эммануэль Макрон ее принял, поблагодарив Борн за ее "образцовую работу". По мнению главы партии левых "Непокорившаяся Франция" Матильды Пано, наследие премьера – 23 применения статьи 49.3, позволяющей провести законопроекты в обход голосования парламентариев, и "замаранная демократия". Глава партии социалистов Борис Валло заявил, что Борн "навсегда останется премьером навязанной пенсионной реформы и закона об иммиграции в духе "Национального фронта" (бывшее название крайне правой партии "Национальное объединение" (RN) - ред.). Депутат RN Себастьян Шену отметил, что экс-премьер теперь "не поставит рекорд по применению статьи 49.3". Борн останется на втором месте по применению этого "конституционного оружия" после Мишеля Рокара, применившего ее 28 раз. Депутат от экологов Сандрин Руссо в Х написала, что Борн "продала душу, чтобы сохранить свой пост, но теперь у нее не осталось ни того, ни другого", назвав проведенный ей законопроект об иммиграции "непревзойденной потерей". Фаворитом на место главы кабмина СМИ называют 34-летнего главу министерства образования, самого молодого министра в правительстве Макрона Габриэля Атталя.
https://ria.ru/20240108/frantsiya-1920162049.html
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в мире, франция, элизабет борн, эммануэль макрон
В мире, Франция, Элизабет Борн, Эммануэль Макрон
Нового премьера Франции объявят во вторник утром

BFMTV: имя нового премьера Франции объявят во вторник утром

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЭйфелева башня в Париже
Эйфелева башня в Париже - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Эйфелева башня в Париже. Архивное фото
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ПАРИЖ, 8 янв - РИА Новости. Имя нового премьер-министра Франции будет объявлено во вторник утром, сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на окружение президента Эммануэля Макрона.
"После отставки премьер-министра Элизабет Борн имя нового главы кабмина будет объявлено во вторник утром", - сообщило СМИ.
Мост Пон-Нёф в Париже, Франция - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
Глава Минфина Франции заявил, что самые сложные времена еще впереди
Вчера, 15:50
Ранее в понедельник глава кабмина Франции Элизабет Борн подала прошение об отставке, президент Эммануэль Макрон ее принял, поблагодарив Борн за ее "образцовую работу".
По мнению главы партии левых "Непокорившаяся Франция" Матильды Пано, наследие премьера – 23 применения статьи 49.3, позволяющей провести законопроекты в обход голосования парламентариев, и "замаранная демократия".
Глава партии социалистов Борис Валло заявил, что Борн "навсегда останется премьером навязанной пенсионной реформы и закона об иммиграции в духе "Национального фронта" (бывшее название крайне правой партии "Национальное объединение" (RN) - ред.).
Депутат RN Себастьян Шену отметил, что экс-премьер теперь "не поставит рекорд по применению статьи 49.3". Борн останется на втором месте по применению этого "конституционного оружия" после Мишеля Рокара, применившего ее 28 раз.
Депутат от экологов Сандрин Руссо в Х написала, что Борн "продала душу, чтобы сохранить свой пост, но теперь у нее не осталось ни того, ни другого", назвав проведенный ей законопроект об иммиграции "непревзойденной потерей".
Фаворитом на место главы кабмина СМИ называют 34-летнего главу министерства образования, самого молодого министра в правительстве Макрона Габриэля Атталя.
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