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Минобороны Украины закупило 50 тысяч комплектов женской военной формы

Минобороны Украины закупило 50 тысяч комплектов женской военной формы - РИА Новости, 08.01.2024

Минобороны Украины закупило 50 тысяч комплектов женской военной формы

Министерство обороны Украины впервые закупило 50 тысяч комплектов женской военной формы, сообщил глава минобороны Рустем Умеров. РИА Новости, 08.01.2024

2024-01-08T23:15

2024-01-08T23:15

2024-01-08T23:15

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МОСКВА, 8 янв – РИА Новости. Министерство обороны Украины впервые закупило 50 тысяч комплектов женской военной формы, сообщил глава минобороны Рустем Умеров. Сержант ВСУ и военный медик Алина Сарнацкая в декабре сообщала, что женская военная форма на Украине отсутствует, минобороны сможет предоставить ее лишь через пять лет. "Впервые минобороны приобрело 50 тысяч комплектов женской формы, 100 тысяч электрических грелок, 15 тысяч активных наушников. С поставщиком наушников провели переговоры по снижению цены – дополнительная экономия государственных средств 11,7 миллиона гривен (308 тысяч долларов)", - написал Умеров в социальной сети Facebook*. Министерство обороны Украины в октябре сообщало, что число женщин-военнослужащих в стране за последние два года возросло на 40%, или на 12 тысяч, и сейчас в рядах ВСУ проходят службу почти 43 тысячи женщин. По данным минобороны, ранее на Украине контракт на прохождение военной службы могли заключать с женщинами в возрасте от 18 до 40 лет, сейчас же в возрасте от 18 до 60 лет, как это установлено и в отношении мужчин. В 2019 году украинское правительство разрешило девушкам поступать в военные лицеи, напомнили в ведомстве.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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в мире, украина, россия, вооруженные силы украины, рустем умеров