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Минобороны Украины закупило 50 тысяч комплектов женской военной формы - РИА Новости, 08.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:15 08.01.2024
https://ria.ru/20240108/forma-1920205620.html
Минобороны Украины закупило 50 тысяч комплектов женской военной формы
Минобороны Украины закупило 50 тысяч комплектов женской военной формы - РИА Новости, 08.01.2024
Минобороны Украины закупило 50 тысяч комплектов женской военной формы
Министерство обороны Украины впервые закупило 50 тысяч комплектов женской военной формы, сообщил глава минобороны Рустем Умеров. РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T23:15
2024-01-08T23:15
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в мире
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россия
вооруженные силы украины
рустем умеров
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МОСКВА, 8 янв – РИА Новости. Министерство обороны Украины впервые закупило 50 тысяч комплектов женской военной формы, сообщил глава минобороны Рустем Умеров. Сержант ВСУ и военный медик Алина Сарнацкая в декабре сообщала, что женская военная форма на Украине отсутствует, минобороны сможет предоставить ее лишь через пять лет. "Впервые минобороны приобрело 50 тысяч комплектов женской формы, 100 тысяч электрических грелок, 15 тысяч активных наушников. С поставщиком наушников провели переговоры по снижению цены – дополнительная экономия государственных средств 11,7 миллиона гривен (308 тысяч долларов)", - написал Умеров в социальной сети Facebook*. Министерство обороны Украины в октябре сообщало, что число женщин-военнослужащих в стране за последние два года возросло на 40%, или на 12 тысяч, и сейчас в рядах ВСУ проходят службу почти 43 тысячи женщин. По данным минобороны, ранее на Украине контракт на прохождение военной службы могли заключать с женщинами в возрасте от 18 до 40 лет, сейчас же в возрасте от 18 до 60 лет, как это установлено и в отношении мужчин. В 2019 году украинское правительство разрешило девушкам поступать в военные лицеи, напомнили в ведомстве.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, украина, россия, вооруженные силы украины, рустем умеров
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Рустем Умеров
Минобороны Украины закупило 50 тысяч комплектов женской военной формы

Умеров: МО Украины закупило 50 тысяч комплектов женской военной формы

© AP Photo / Andrew MarienkoВоеннослужащая ВСУ
Военнослужащая ВСУ - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
© AP Photo / Andrew Marienko
Военнослужащая ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 янв – РИА Новости. Министерство обороны Украины впервые закупило 50 тысяч комплектов женской военной формы, сообщил глава минобороны Рустем Умеров.
Сержант ВСУ и военный медик Алина Сарнацкая в декабре сообщала, что женская военная форма на Украине отсутствует, минобороны сможет предоставить ее лишь через пять лет.
"Впервые минобороны приобрело 50 тысяч комплектов женской формы, 100 тысяч электрических грелок, 15 тысяч активных наушников. С поставщиком наушников провели переговоры по снижению цены – дополнительная экономия государственных средств 11,7 миллиона гривен (308 тысяч долларов)", - написал Умеров в социальной сети Facebook*.
Министерство обороны Украины в октябре сообщало, что число женщин-военнослужащих в стране за последние два года возросло на 40%, или на 12 тысяч, и сейчас в рядах ВСУ проходят службу почти 43 тысячи женщин. По данным минобороны, ранее на Украине контракт на прохождение военной службы могли заключать с женщинами в возрасте от 18 до 40 лет, сейчас же в возрасте от 18 до 60 лет, как это установлено и в отношении мужчин. В 2019 году украинское правительство разрешило девушкам поступать в военные лицеи, напомнили в ведомстве.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияВооруженные силы УкраиныРустем Умеров
 
 
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