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Шольц призвал страны ЕС повысить расходы на поддержку Киева - РИА Новости, 08.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:00 08.01.2024
https://ria.ru/20240108/finansirovanie-1920189581.html
Шольц призвал страны ЕС повысить расходы на поддержку Киева
Шольц призвал страны ЕС повысить расходы на поддержку Киева - РИА Новости, 08.01.2024
Шольц призвал страны ЕС повысить расходы на поддержку Киева
Странам ЕС необходимо при принятии нового бюджета на 2024 год повысить расходы на военную помощь для Украины, как это уже сделала Германия, заявил канцлер Олаф... РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T20:00
2024-01-08T20:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
олаф шольц
евросоюз
нато
европейский совет
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БЕРЛИН, 8 янв - РИА Новости. Странам ЕС необходимо при принятии нового бюджета на 2024 год повысить расходы на военную помощь для Украины, как это уже сделала Германия, заявил канцлер Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с премьер-министром Люксембурга Люком Фриденом. "Каким бы важным ни был немецкий вклад, его будет недостаточно, чтобы на длительное время обеспечивать безопасность Украины. Я призываю союзников в ЕС также приложить больше усилий в пользу Украины", - сказал он. Шольц напомнил, что в текущем бюджетном проекте ФРГ предусмотрено 8 миллиардов евро на военную поддержку Украины. "Запланированные большинством стран-членов ЕС объемы поставки оружия для Украины слишком малы", - подчеркнул он. Политик уточнил, что Берлин запросил у Брюсселя информацию о бюджетах стран ЕС, дабы располагать более конкретными цифрами к следующему заседанию Европейского совета. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20240106/dengi-1919867837.html
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в мире, украина, олаф шольц, евросоюз, нато, европейский совет, германия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Олаф Шольц, Евросоюз, НАТО, Европейский совет, Германия
Шольц призвал страны ЕС повысить расходы на поддержку Киева

Шольц призвал страны ЕС повысить расходы на военную поддержку Киева

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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БЕРЛИН, 8 янв - РИА Новости. Странам ЕС необходимо при принятии нового бюджета на 2024 год повысить расходы на военную помощь для Украины, как это уже сделала Германия, заявил канцлер Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с премьер-министром Люксембурга Люком Фриденом.
"Каким бы важным ни был немецкий вклад, его будет недостаточно, чтобы на длительное время обеспечивать безопасность Украины. Я призываю союзников в ЕС также приложить больше усилий в пользу Украины", - сказал он.
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Шольц напомнил, что в текущем бюджетном проекте ФРГ предусмотрено 8 миллиардов евро на военную поддержку Украины.
"Запланированные большинством стран-членов ЕС объемы поставки оружия для Украины слишком малы", - подчеркнул он.
Политик уточнил, что Берлин запросил у Брюсселя информацию о бюджетах стран ЕС, дабы располагать более конкретными цифрами к следующему заседанию Европейского совета.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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