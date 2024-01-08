https://ria.ru/20240108/finansirovanie-1920189581.html

Шольц призвал страны ЕС повысить расходы на поддержку Киева

Шольц призвал страны ЕС повысить расходы на поддержку Киева - РИА Новости, 08.01.2024

Шольц призвал страны ЕС повысить расходы на поддержку Киева

Странам ЕС необходимо при принятии нового бюджета на 2024 год повысить расходы на военную помощь для Украины, как это уже сделала Германия, заявил канцлер Олаф... РИА Новости, 08.01.2024

2024-01-08T20:00

2024-01-08T20:00

2024-01-08T20:00

специальная военная операция на украине

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БЕРЛИН, 8 янв - РИА Новости. Странам ЕС необходимо при принятии нового бюджета на 2024 год повысить расходы на военную помощь для Украины, как это уже сделала Германия, заявил канцлер Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с премьер-министром Люксембурга Люком Фриденом. "Каким бы важным ни был немецкий вклад, его будет недостаточно, чтобы на длительное время обеспечивать безопасность Украины. Я призываю союзников в ЕС также приложить больше усилий в пользу Украины", - сказал он. Шольц напомнил, что в текущем бюджетном проекте ФРГ предусмотрено 8 миллиардов евро на военную поддержку Украины. "Запланированные большинством стран-членов ЕС объемы поставки оружия для Украины слишком малы", - подчеркнул он. Политик уточнил, что Берлин запросил у Брюсселя информацию о бюджетах стран ЕС, дабы располагать более конкретными цифрами к следующему заседанию Европейского совета. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20240106/dengi-1919867837.html

https://ria.ru/20240108/ukraina-1915549717.html

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в мире, украина, олаф шольц, евросоюз, нато, европейский совет, германия