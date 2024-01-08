https://ria.ru/20240108/epstin-1920195532.html

В новых данных по делу Эпстина Трампу приписывают использование его услуг

В новых данных по делу Эпстина Трампу приписывают использование его услуг - РИА Новости, 08.01.2024

В новых данных по делу Эпстина Трампу приписывают использование его услуг

В новой порции опубликованных документов по делу финансиста Джеффри Эпстина, обвиненного в торговле несовершеннолетними, бывшим президентам США Дональду Трампу... РИА Новости, 08.01.2024

2024-01-08T21:08

2024-01-08T21:08

2024-01-08T21:08

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сша

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нью-йорк (город)

билл клинтон

дональд трамп

барак обама

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ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. В новой порции опубликованных документов по делу финансиста Джеффри Эпстина, обвиненного в торговле несовершеннолетними, бывшим президентам США Дональду Трампу и Биллу Клинтону приписывают использование услуг девушек из его окружения. В опубликованных документах есть ходатайство в суд адвоката одного из фигурантов дела, в которых он приводит письма Сары Рэнсом, выступившей против Эпстина. В электронной переписке с журналистом Рэнсом упоминает Клинтона и Трампа, грозясь "разоблачить" их, адвокат же указывает, что характер и слог посланий указывают на психическую нестабильность женщины и невозможность принятия ее доводов. В письмах Рэнсом называет Трампа "педофилом", грозясь не допустить, чтобы он или его соперница на выборах 2016 года "злобная" Хиллари Клинтон заняли должность президента США. По словам Рэнсом, она была дружна с девушкой, которая "одна из многих имела сексуальную связь с Трампом" и якобы приводила подробности предполагаемых моментов интимной близости. Рэнсом настаивает, что другая ее подруга "вступала в сексуальную связь с Клинтоном, принцом Эндрю и (британским предпринимателем) Ричардом Брэнсоном, в каждом случае делалась видеозапись". Имеющиеся якобы ролики Рэнсом сохранила на USB-накопителях и отправила "в различные места во всей Европе". Впоследствии она отказалась предоставить эти материалы, ссылаясь на отсутствие согласия девушек, а в беседах с журналистами отказывалась и от слов о намерениях. Женщина также утверждает, что в 2008 году с ее подругой якобы взаимодействовали агенты секретной службы, посланные Хиллари Клинтон, которая тогда боролась за демократическую номинацию в президентской гонке с Бараком Обамой. При этом Хилари Клинтон в то время действительно полагалась охрана секретной службы, как одному из кандидатов, но ее влияние на агентов, вероятно, было ограничено - администрацию возглавлял республиканец Джордж Буш, а номинацию она проиграла Обаме. В дальнейшем, по словам Рэнсом, ее неназванная подруга якобы получила компенсацию за молчание из фонда Клинтонов. Суд в США ранее опубликовал перечень лиц, фигурирующих в деле скончавшегося в тюрьме финансиста Джеффри Эпстина, которого обвиняли в торговле детьми с целью их сексуальной эксплуатации. Согласно документам, один из свидетелей указывал, что присутствовал при общении Эпстина, его подруги Гилейн Максвелл, британского принца Эндрю и Вирджинии Джуффре, которая спустя годы заявила, что герцог Йоркский изнасиловал ее, когда ей было 17 лет. Другой свидетель утверждает, что принц Эндрю был на острове Эпстина. В ходатайстве неназванной женщины о подключении к гражданскому иску говорится, что принц Эндрю получил к ней доступ в результате посредничества Максвелл. Эпстину в США было предъявлено обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и сговоре с целью вовлечения в такую торговлю, что предполагает до пяти лет тюрьмы. В начале июля 2019 года суд Манхеттена в Нью-Йорке, заслушав показания Эпстина, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля стало известно, что Эпстина нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", позже он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.

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https://ria.ru/20240105/klinton-1919764374.html

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в мире, сша, манхэттен, нью-йорк (город), билл клинтон, дональд трамп, барак обама