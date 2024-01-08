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Эмма Стоун завоевала "Золотой глобус" за роль в "Бедных-несчастных"
Эмма Стоун завоевала "Золотой глобус" за роль в "Бедных-несчастных" - РИА Новости, 08.01.2024
Эмма Стоун завоевала "Золотой глобус" за роль в "Бедных-несчастных"
Эмма Стоун завоевала "Золотой глобус" в категории "Лучшая женская роль в комедии/мюзикле" за роль в фильме "Бедные-несчастные", награду вручают на проходящей в... РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T05:54
2024-01-08T05:54
2024-01-08T05:56
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ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. Эмма Стоун завоевала "Золотой глобус" в категории "Лучшая женская роль в комедии/мюзикле" за роль в фильме "Бедные-несчастные", награду вручают на проходящей в Лос-Анджелесе 81-й церемонии. Для Стоун это восьмая номинация на награду и второй "глобус" в карьере. Конкуренцию ей составляли Марго Робби ("Барби"), Натали Портман ("Май, декабрь"), Дженнифер Лоуренс ("Без обид"), Фантазия Баррино ("Цвет пурпурный") и Альма Пёвсти ("Опавшие листья"). "Золотой глобус" вручается ежегодно в более чем 20 номинациях за достижения в кино и сериалах. Церемония проходит в Лос-Анджелесе и транслируется в этом году на телеканале CBS.
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марго робби, лос-анджелес, натали портман, дженнифер лоуренс
Культура, Марго Робби, Лос-Анджелес, Натали Портман, Дженнифер Лоуренс
Эмма Стоун завоевала "Золотой глобус" за роль в "Бедных-несчастных"
Эмма Стоун получила "Золотой глобус" за главную роль в "Бедных-несчастных"