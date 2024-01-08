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Эмма Стоун завоевала "Золотой глобус" за роль в "Бедных-несчастных" - РИА Новости, 08.01.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
05:54 08.01.2024 (обновлено: 05:56 08.01.2024)
https://ria.ru/20240108/emma_stoun-1920109459.html
Эмма Стоун завоевала "Золотой глобус" за роль в "Бедных-несчастных"
Эмма Стоун завоевала "Золотой глобус" за роль в "Бедных-несчастных" - РИА Новости, 08.01.2024
Эмма Стоун завоевала "Золотой глобус" за роль в "Бедных-несчастных"
Эмма Стоун завоевала "Золотой глобус" в категории "Лучшая женская роль в комедии/мюзикле" за роль в фильме "Бедные-несчастные", награду вручают на проходящей в... РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T05:54
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культура
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ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. Эмма Стоун завоевала "Золотой глобус" в категории "Лучшая женская роль в комедии/мюзикле" за роль в фильме "Бедные-несчастные", награду вручают на проходящей в Лос-Анджелесе 81-й церемонии. Для Стоун это восьмая номинация на награду и второй "глобус" в карьере. Конкуренцию ей составляли ​​Марго Робби ("Барби"), Натали Портман ("Май, декабрь"), Дженнифер Лоуренс ("Без обид"), Фантазия Баррино ("Цвет пурпурный") и Альма Пёвсти ("Опавшие листья"). "Золотой глобус" вручается ежегодно в более чем 20 номинациях за достижения в кино и сериалах. Церемония проходит в Лос-Анджелесе и транслируется в этом году на телеканале CBS.
https://ria.ru/20240108/dauni-mladshiy-1920106801.html
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марго робби, лос-анджелес, натали портман, дженнифер лоуренс
Культура, Марго Робби, Лос-Анджелес, Натали Портман, Дженнифер Лоуренс
Эмма Стоун завоевала "Золотой глобус" за роль в "Бедных-несчастных"

Эмма Стоун получила "Золотой глобус" за главную роль в "Бедных-несчастных"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАмериканская актриса Эмма Стоун
Американская актриса Эмма Стоун - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Американская актриса Эмма Стоун. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. Эмма Стоун завоевала "Золотой глобус" в категории "Лучшая женская роль в комедии/мюзикле" за роль в фильме "Бедные-несчастные", награду вручают на проходящей в Лос-Анджелесе 81-й церемонии.
Для Стоун это восьмая номинация на награду и второй "глобус" в карьере.
Конкуренцию ей составляли ​​Марго Робби ("Барби"), Натали Портман ("Май, декабрь"), Дженнифер Лоуренс ("Без обид"), Фантазия Баррино ("Цвет пурпурный") и Альма Пёвсти ("Опавшие листья").
"Золотой глобус" вручается ежегодно в более чем 20 номинациях за достижения в кино и сериалах. Церемония проходит в Лос-Анджелесе и транслируется в этом году на телеканале CBS.
Актер Роберт Дауни-младший - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
Роберт Дауни-младший получил "Золотой глобус" за лучшую роль второго плана
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КультураМарго РоббиЛос-АнджелесНатали ПортманДженнифер Лоуренс
 
 
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