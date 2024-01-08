https://ria.ru/20240108/ekonomika-1920130387.html

Титов объяснил, почему не сбылись мрачные прогнозы для российской экономики

Титов объяснил, почему не сбылись мрачные прогнозы для российской экономики - РИА Новости, 08.01.2024

Титов объяснил, почему не сбылись мрачные прогнозы для российской экономики

Ожидания по экономике РФ были в основном негативными, но все мрачные прогнозы не оправдались благодаря тому, что в России сформировалась рыночная экономика,... РИА Новости, 08.01.2024

2024-01-08T10:43

2024-01-08T10:43

2024-01-08T10:43

экономика

россия

борис титов

санкции

санкции в отношении россии

реакция на санкции

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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Ожидания по экономике РФ были в основном негативными, но все мрачные прогнозы не оправдались благодаря тому, что в России сформировалась рыночная экономика, заявил РИА Новости уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов. "Все ожидания последнего года были в основном негативными. Казалось, что день ото дня будет лишь хуже и хуже. Но эти мрачные прогнозы не оправдались. Сегодня мы стабильно держим ситуацию в экономике. Возможности для бизнеса после санкций сохранились, и это, считаю, главное", - сказал он. В последнее время, добавил омбудсмен, "Россия много чего научилась изготавливать сама, наша экономика быстро перестроилась, импортозаместилась по целому ряду важнейших направлений". Произошло это, по словам Титова, благодаря тому, что экономика России давно стала рыночной. "Если бы мы не были рыночной экономикой, так быстро не адаптировались бы к той сложнейшей геополитической ситуации, в которой оказались, это точно", - подчеркнул собеседник агентства. При этом он добавил, что "немало, впрочем, сделать еще предстоит, достаточно позиций, по которым страна до сих пор серьезно отстает". Читайте полный текст интервью Бориса Титова >>

https://ria.ru/20231230/itogi-1917431489.html

https://ria.ru/20240104/rubl-1918996906.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, борис титов, санкции, санкции в отношении россии, реакция на санкции