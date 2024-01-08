https://ria.ru/20240108/dtp-1920196773.html

В Новгородской области госпитализировали троих пострадавших в массовом ДТП

В Новгородской области госпитализировали троих пострадавших в массовом ДТП - РИА Новости, 08.01.2024

В Новгородской области госпитализировали троих пострадавших в массовом ДТП

Медики госпитализировали троих пострадавших в массовом ДТП в Новгородской области, среди них один ребенок, еще 14 человек получили амбулаторную помощь, сообщила РИА Новости, 08.01.2024

2024-01-08T21:30

2024-01-08T21:30

2024-01-08T21:49

происшествия

новгородская область

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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Медики госпитализировали троих пострадавших в массовом ДТП в Новгородской области, среди них один ребенок, еще 14 человек получили амбулаторную помощь, сообщила пресс-служба Минздрава России."Медики госпитализировали троих пострадавших в массовом ДТП в Новгородском районе Новгородской области. Среди них двое взрослых в состоянии средней степени тяжести - они находятся в областной клинической больнице, один ребенок в удовлетворительном состоянии госпитализирован в областную детскую клиническую больницу. Еще 14 пострадавшим, в том числе 4 детям, оказали амбулаторную помощь", - говорится в сообщении.В понедельник произошло массовое столкновение автомобилей в Новгородской области. По уточненным данным Минздрава, пострадал 21 человек, в том числе шесть детей. Из них трое взрослых и один ребенок погибли.

https://ria.ru/20231205/dtp-1913996848.html

новгородская область

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Массовое ДТП в Новгородской области Массовое ДТП в Новгородской области 2024-01-08T21:30 true PT0M20S

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происшествия, новгородская область