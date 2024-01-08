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В Новгородской области госпитализировали троих пострадавших в массовом ДТП - РИА Новости, 08.01.2024
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21:30 08.01.2024 (обновлено: 21:49 08.01.2024)
https://ria.ru/20240108/dtp-1920196773.html
В Новгородской области госпитализировали троих пострадавших в массовом ДТП
В Новгородской области госпитализировали троих пострадавших в массовом ДТП - РИА Новости, 08.01.2024
В Новгородской области госпитализировали троих пострадавших в массовом ДТП
Медики госпитализировали троих пострадавших в массовом ДТП в Новгородской области, среди них один ребенок, еще 14 человек получили амбулаторную помощь, сообщила РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T21:30
2024-01-08T21:49
происшествия
новгородская область
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Медики госпитализировали троих пострадавших в массовом ДТП в Новгородской области, среди них один ребенок, еще 14 человек получили амбулаторную помощь, сообщила пресс-служба Минздрава России."Медики госпитализировали троих пострадавших в массовом ДТП в Новгородском районе Новгородской области. Среди них двое взрослых в состоянии средней степени тяжести - они находятся в областной клинической больнице, один ребенок в удовлетворительном состоянии госпитализирован в областную детскую клиническую больницу. Еще 14 пострадавшим, в том числе 4 детям, оказали амбулаторную помощь", - говорится в сообщении.В понедельник произошло массовое столкновение автомобилей в Новгородской области. По уточненным данным Минздрава, пострадал 21 человек, в том числе шесть детей. Из них трое взрослых и один ребенок погибли.
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Массовое ДТП в Новгородской области
Массовое ДТП в Новгородской области
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происшествия, новгородская область
Происшествия, Новгородская область
В Новгородской области госпитализировали троих пострадавших в массовом ДТП

В Новгородской области госпитализировали троих пострадавших в массовом ДТП

Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Медики госпитализировали троих пострадавших в массовом ДТП в Новгородской области, среди них один ребенок, еще 14 человек получили амбулаторную помощь, сообщила пресс-служба Минздрава России.
"Медики госпитализировали троих пострадавших в массовом ДТП в Новгородском районе Новгородской области. Среди них двое взрослых в состоянии средней степени тяжести - они находятся в областной клинической больнице, один ребенок в удовлетворительном состоянии госпитализирован в областную детскую клиническую больницу. Еще 14 пострадавшим, в том числе 4 детям, оказали амбулаторную помощь", - говорится в сообщении.
В понедельник произошло массовое столкновение автомобилей в Новгородской области. По уточненным данным Минздрава, пострадал 21 человек, в том числе шесть детей. Из них трое взрослых и один ребенок погибли.
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ПроисшествияНовгородская область
 
 
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