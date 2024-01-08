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На Ставрополье маршрутка столкнулась с грузовиком, погибли семь человек - РИА Новости, 08.01.2024
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16:04 08.01.2024 (обновлено: 16:10 08.01.2024)
https://ria.ru/20240108/dtp-1920163723.html
На Ставрополье маршрутка столкнулась с грузовиком, погибли семь человек
На Ставрополье маршрутка столкнулась с грузовиком, погибли семь человек - РИА Новости, 08.01.2024
На Ставрополье маршрутка столкнулась с грузовиком, погибли семь человек
Семь человек погибли в результате столкновения грузовика и рейсовой маршрутки в Предгорном округе Ставропольского края, сообщает региональная госавтоинспекция. РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T16:04
2024-01-08T16:10
происшествия
ставропольский край
новопавловск
пятигорск
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ПЯТИГОРСК, 8 янв – РИА Новости. Семь человек погибли в результате столкновения грузовика и рейсовой маршрутки в Предгорном округе Ставропольского края, сообщает региональная госавтоинспекция.По данным ведомства, ДТП произошло около 14.00 мск в понедельник на 45-м километре автодороги Новопавловск - Зольская - Пятигорск вблизи поселка Пятигорский."Водитель пассажирской ГАЗели, совершая маневр левого поворота, не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с КАМАЗом, который двигался со встречного направления прямо. В результате водитель и шесть пассажиров маршрутки погибли. Пассажир ГАЗели и водитель грузовика доставлены в больницу", – говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Отмечается, что ГАЗель двигалась по маршруту "Пятигорск - поселок Пятигорский", в салоне находились семь пассажиров и водитель."Личности погибших и раненых уточняются, на месте работает следственно-оперативная группа", – добавили в ведомстве.Прокуратура Ставропольского края организовала проверку по факту дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирской ГАЗели и грузового автомобиля. "В ходе прокурорской проверки будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения и правил перевозки пассажиров", – сообщает надзорное ведомство в Telegram-канале.
https://ria.ru/20230824/dtp-1892027438.html
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происшествия, ставропольский край, новопавловск, пятигорск
Происшествия, Ставропольский край, Новопавловск, Пятигорск
На Ставрополье маршрутка столкнулась с грузовиком, погибли семь человек

ГИБДД: на Ставрополье маршрутка столкнулась с грузовиком, погибли семь человек

© Фото : Госавтоинспекция Ставрополья/TelegramДТП на 45 км автодороги "Новопавловск - Зольская - Пятигорск"
ДТП на 45 км автодороги Новопавловск - Зольская - Пятигорск - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
© Фото : Госавтоинспекция Ставрополья/Telegram
ДТП на 45 км автодороги "Новопавловск - Зольская - Пятигорск"
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ПЯТИГОРСК, 8 янв – РИА Новости. Семь человек погибли в результате столкновения грузовика и рейсовой маршрутки в Предгорном округе Ставропольского края, сообщает региональная госавтоинспекция.
По данным ведомства, ДТП произошло около 14.00 мск в понедельник на 45-м километре автодороги Новопавловск - Зольская - Пятигорск вблизи поселка Пятигорский.
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"Водитель пассажирской ГАЗели, совершая маневр левого поворота, не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с КАМАЗом, который двигался со встречного направления прямо. В результате водитель и шесть пассажиров маршрутки погибли. Пассажир ГАЗели и водитель грузовика доставлены в больницу", – говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Отмечается, что ГАЗель двигалась по маршруту "Пятигорск - поселок Пятигорский", в салоне находились семь пассажиров и водитель.
"Личности погибших и раненых уточняются, на месте работает следственно-оперативная группа", – добавили в ведомстве.
Прокуратура Ставропольского края организовала проверку по факту дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирской ГАЗели и грузового автомобиля. "В ходе прокурорской проверки будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения и правил перевозки пассажиров", – сообщает надзорное ведомство в Telegram-канале.
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