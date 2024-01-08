https://ria.ru/20240108/dtp-1920163723.html

На Ставрополье маршрутка столкнулась с грузовиком, погибли семь человек

На Ставрополье маршрутка столкнулась с грузовиком, погибли семь человек - РИА Новости, 08.01.2024

На Ставрополье маршрутка столкнулась с грузовиком, погибли семь человек

Семь человек погибли в результате столкновения грузовика и рейсовой маршрутки в Предгорном округе Ставропольского края, сообщает региональная госавтоинспекция. РИА Новости, 08.01.2024

2024-01-08T16:04

2024-01-08T16:04

2024-01-08T16:10

происшествия

ставропольский край

новопавловск

пятигорск

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/08/1920163875_0:194:1162:847_1920x0_80_0_0_32f49b63ca4f49ad0dcd45687fdedbbc.png

ПЯТИГОРСК, 8 янв – РИА Новости. Семь человек погибли в результате столкновения грузовика и рейсовой маршрутки в Предгорном округе Ставропольского края, сообщает региональная госавтоинспекция.По данным ведомства, ДТП произошло около 14.00 мск в понедельник на 45-м километре автодороги Новопавловск - Зольская - Пятигорск вблизи поселка Пятигорский."Водитель пассажирской ГАЗели, совершая маневр левого поворота, не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с КАМАЗом, который двигался со встречного направления прямо. В результате водитель и шесть пассажиров маршрутки погибли. Пассажир ГАЗели и водитель грузовика доставлены в больницу", – говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Отмечается, что ГАЗель двигалась по маршруту "Пятигорск - поселок Пятигорский", в салоне находились семь пассажиров и водитель."Личности погибших и раненых уточняются, на месте работает следственно-оперативная группа", – добавили в ведомстве.Прокуратура Ставропольского края организовала проверку по факту дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирской ГАЗели и грузового автомобиля. "В ходе прокурорской проверки будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения и правил перевозки пассажиров", – сообщает надзорное ведомство в Telegram-канале.

https://ria.ru/20230824/dtp-1892027438.html

https://ria.ru/20231205/dtp-1913996848.html

ставропольский край

новопавловск

пятигорск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ставропольский край, новопавловск, пятигорск