https://ria.ru/20240108/dtp-1920162190.html
В Новгородской области 30 машин столкнулись на трассе, есть погибшие
В Новгородской области 30 машин столкнулись на трассе, есть погибшие - РИА Новости, 08.01.2024
В Новгородской области 30 машин столкнулись на трассе, есть погибшие
В Новгородской области 30 автомобилей столкнулись на трассе на М-11 "Нева", четыре человека погибли, сообщила пресс-служба управления ГИБДД по региону в... РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T15:53
2024-01-08T15:53
2024-01-08T17:32
происшествия
новгородская область
дтп
новгородский район
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 8 янв — РИА Новости. В Новгородской области 30 автомобилей столкнулись на трассе на М-11 "Нева", четыре человека погибли, сообщила пресс-служба управления ГИБДД по региону в Telegram-канале."На 526-м километре в Новгородском районе произошло массовое столкновение с участием около 30 автомобилей. Движение по направлению в сторону города Москва перекрыто. В результате автоаварии четыре человека погибли, в том числе один несовершеннолетний. Данные по пострадавшим уточняются", — говорится в заявлении. Уточняется, что ДТП произошло в 14:45 мск. На месте ЧП работают сотрудники Госавтоинспекции, МЧС и следственно-оперативная группа. Туда также выехал начальник управления ГИБДД по Новгородской области Виктор Гаврилов.Объезд организован на 545-м километре с выездом на М-10 "Россия".Позднее прокуратура Новгородской области сообщила, что, предварительно, причиной аварии стало ухудшение погодных условий. Ведомство оценит соблюдение законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.Региональное управление Следственного комитета также организовало проверку.
https://ria.ru/20240108/dtp-1920132461.html
новгородская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Массовое ДТП в Новгородской области
Массовое ДТП в Новгородской области
2024-01-08T15:53
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РИА Новости
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происшествия, новгородская область, дтп, новгородский район
Происшествия, Новгородская область, ДТП, Новгородский район
В Новгородской области 30 машин столкнулись на трассе, есть погибшие
В Новгородской области 4 человека погибли после массового ДТП на трассе М-11
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 8 янв — РИА Новости.
В Новгородской области 30 автомобилей столкнулись на трассе на М-11 "Нева", четыре человека погибли, сообщила пресс-служба управления ГИБДД по региону в Telegram-канале
.
"На 526-м километре в Новгородском районе произошло массовое столкновение с участием около 30 автомобилей. Движение по направлению в сторону города Москва перекрыто. В результате автоаварии четыре человека погибли, в том числе один несовершеннолетний. Данные по пострадавшим уточняются", — говорится в заявлении.
Уточняется, что ДТП произошло в 14:45 мск. На месте ЧП работают сотрудники Госавтоинспекции, МЧС
и следственно-оперативная группа. Туда также выехал начальник управления ГИБДД по Новгородской области Виктор Гаврилов.
Объезд организован на 545-м километре с выездом на М-10 "Россия".
Позднее прокуратура Новгородской области сообщила, что, предварительно, причиной аварии стало ухудшение погодных условий. Ведомство оценит соблюдение законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.
Региональное управление Следственного комитета также организовало проверку.
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