https://ria.ru/20240108/dtp-1920162190.html

В Новгородской области 30 машин столкнулись на трассе, есть погибшие

В Новгородской области 30 машин столкнулись на трассе, есть погибшие - РИА Новости, 08.01.2024

В Новгородской области 30 машин столкнулись на трассе, есть погибшие

В Новгородской области 30 автомобилей столкнулись на трассе на М-11 "Нева", четыре человека погибли, сообщила пресс-служба управления ГИБДД по региону в... РИА Новости, 08.01.2024

2024-01-08T15:53

2024-01-08T15:53

2024-01-08T17:32

происшествия

новгородская область

дтп

новгородский район

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 8 янв — РИА Новости. В Новгородской области 30 автомобилей столкнулись на трассе на М-11 "Нева", четыре человека погибли, сообщила пресс-служба управления ГИБДД по региону в Telegram-канале."На 526-м километре в Новгородском районе произошло массовое столкновение с участием около 30 автомобилей. Движение по направлению в сторону города Москва перекрыто. В результате автоаварии четыре человека погибли, в том числе один несовершеннолетний. Данные по пострадавшим уточняются", — говорится в заявлении. Уточняется, что ДТП произошло в 14:45 мск. На месте ЧП работают сотрудники Госавтоинспекции, МЧС и следственно-оперативная группа. Туда также выехал начальник управления ГИБДД по Новгородской области Виктор Гаврилов.Объезд организован на 545-м километре с выездом на М-10 "Россия".Позднее прокуратура Новгородской области сообщила, что, предварительно, причиной аварии стало ухудшение погодных условий. Ведомство оценит соблюдение законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.Региональное управление Следственного комитета также организовало проверку.

https://ria.ru/20240108/dtp-1920132461.html

новгородская область

новгородский район

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Массовое ДТП в Новгородской области Массовое ДТП в Новгородской области 2024-01-08T15:53 true PT0M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, новгородская область, дтп, новгородский район