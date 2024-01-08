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В ДТП на Урале пострадали пятеро детей - РИА Новости, 08.01.2024
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11:26 08.01.2024
https://ria.ru/20240108/dtp-1920134300.html
В ДТП на Урале пострадали пятеро детей
В ДТП на Урале пострадали пятеро детей - РИА Новости, 08.01.2024
В ДТП на Урале пострадали пятеро детей
Восемь человек, в том числе пять детей, пострадали, один погиб в ДТП на трассе Екатеринбург – Реж, сообщает региональный Минздрав в Telegram-канале. РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T11:26
2024-01-08T11:26
происшествия
свердловская область
екатеринбург
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 янв - РИА Новости. Восемь человек, в том числе пять детей, пострадали, один погиб в ДТП на трассе Екатеринбург – Реж, сообщает региональный Минздрав в Telegram-канале. "Пострадали четверо взрослых и пять детей. Одна женщина скончалась на месте, трех детей от двух до семи лет из одной семьи госпитализировали в Режевскую ЦРБ с травмами головы и живота. Территориальным центром медицины катастроф в Реж направлена бригада специалистов, состоящая из хирурга, травматолога и анестезиолога. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь", - говорится в сообщении. По информации пресс-службы региональной ГИБДД, авария случилась на 57-м километре автодороги Екатеринбург – Реж – Алапаевск. Водитель Chevrolet Niva, двигаясь с небезопасной скоростью, не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с Ford Mondeo. Пассажирка автомобиля Chevrolet погибла на месте, пассажиры Ford, из которых пять – дети 2, 4, 6, 15, 17 лет – получили травмы различной степени тяжести, отметили в ведомстве. "Известно, что несовершеннолетние перевозились с нарушениями ПДД. В салоне Ford находилось количество пассажиров, превышающее положенную норму конфигурации машины. Водитель Chevrolet освидетельствован на состояние опьянения, результат показал наличие 0,920 алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, состояние опьянения установлено", - уточнили в ГИБДД.
https://ria.ru/20240107/dtp-1920091935.html
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происшествия, свердловская область, екатеринбург
Происшествия, Свердловская область, Екатеринбург
В ДТП на Урале пострадали пятеро детей

В ДТП на трассе Екатеринбург — Реж пострадали восемь человек, один погиб

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 янв - РИА Новости. Восемь человек, в том числе пять детей, пострадали, один погиб в ДТП на трассе Екатеринбург – Реж, сообщает региональный Минздрав в Telegram-канале.
"Пострадали четверо взрослых и пять детей. Одна женщина скончалась на месте, трех детей от двух до семи лет из одной семьи госпитализировали в Режевскую ЦРБ с травмами головы и живота. Территориальным центром медицины катастроф в Реж направлена бригада специалистов, состоящая из хирурга, травматолога и анестезиолога. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь", - говорится в сообщении.
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По информации пресс-службы региональной ГИБДД, авария случилась на 57-м километре автодороги Екатеринбург – Реж – Алапаевск. Водитель Chevrolet Niva, двигаясь с небезопасной скоростью, не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с Ford Mondeo. Пассажирка автомобиля Chevrolet погибла на месте, пассажиры Ford, из которых пять – дети 2, 4, 6, 15, 17 лет – получили травмы различной степени тяжести, отметили в ведомстве.
"Известно, что несовершеннолетние перевозились с нарушениями ПДД. В салоне Ford находилось количество пассажиров, превышающее положенную норму конфигурации машины. Водитель Chevrolet освидетельствован на состояние опьянения, результат показал наличие 0,920 алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, состояние опьянения установлено", - уточнили в ГИБДД.
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ПроисшествияСвердловская областьЕкатеринбург
 
 
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