https://ria.ru/20240108/dtp-1920132461.html

В Приморье столкнулись две иномарки, есть погибшие

В Приморье столкнулись две иномарки, есть погибшие - РИА Новости, 08.01.2024

В Приморье столкнулись две иномарки, есть погибшие

Три человека погибли в результате лобового столкновения двух автомобилей в Приморье, сообщает в своём Telegram-канале УМВД региона. РИА Новости, 08.01.2024

2024-01-08T11:07

2024-01-08T11:07

2024-01-08T12:16

происшествия

toyota corolla

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 8 янв - РИА Новости. Три человека погибли в результате лобового столкновения двух автомобилей в Приморье, сообщает в своём Telegram-канале УМВД региона. Ранее в соцсетях распространилось видео с места ДТП: машины на обочине, одна из них перевернулась и стоит на крыше. Второй автомобиль сильно покорёжен, у него практически "снесен" капот. По данным полиции, авария произошла в районе приморского посёлка Домашлино: водитель Toyota Surf не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где совершил лобовое столкновение с Toyota Corolla. "В результате ДТП погибли три человека", - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что назначено проведение ряда исследований, по результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.Как уточнили РИА Новости в прокуратуре Приморья, авария произошла в 15 часов (08.00 мск)."Прокуратура взяла на контроль ход и результаты доследственной проверки по факту ДТП, в результате которого погибли водитель и пассажир Toyota Corolla (мужчины 1971 и 1980 годов рождения) и водитель Toyota Surf 1975 года рождения", - рассказал представитель надзорного ведомства.

https://ria.ru/20240107/dtp-1920092556.html

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, toyota corolla, приморский край