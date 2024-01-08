https://ria.ru/20240108/dtp-1920132461.html
В Приморье столкнулись две иномарки, есть погибшие
В Приморье столкнулись две иномарки, есть погибшие - РИА Новости, 08.01.2024
В Приморье столкнулись две иномарки, есть погибшие
Три человека погибли в результате лобового столкновения двух автомобилей в Приморье, сообщает в своём Telegram-канале УМВД региона. РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T11:07
2024-01-08T11:07
2024-01-08T12:16
происшествия
toyota corolla
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 8 янв - РИА Новости. Три человека погибли в результате лобового столкновения двух автомобилей в Приморье, сообщает в своём Telegram-канале УМВД региона. Ранее в соцсетях распространилось видео с места ДТП: машины на обочине, одна из них перевернулась и стоит на крыше. Второй автомобиль сильно покорёжен, у него практически "снесен" капот. По данным полиции, авария произошла в районе приморского посёлка Домашлино: водитель Toyota Surf не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где совершил лобовое столкновение с Toyota Corolla. "В результате ДТП погибли три человека", - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что назначено проведение ряда исследований, по результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.Как уточнили РИА Новости в прокуратуре Приморья, авария произошла в 15 часов (08.00 мск)."Прокуратура взяла на контроль ход и результаты доследственной проверки по факту ДТП, в результате которого погибли водитель и пассажир Toyota Corolla (мужчины 1971 и 1980 годов рождения) и водитель Toyota Surf 1975 года рождения", - рассказал представитель надзорного ведомства.
https://ria.ru/20240107/dtp-1920092556.html
приморский край
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, toyota corolla, приморский край
Происшествия, Toyota Corolla, Приморский край
В Приморье столкнулись две иномарки, есть погибшие
Три человека погибли при лобовом столкновении двух иномарок в Приморье
ВЛАДИВОСТОК, 8 янв - РИА Новости.
Три человека погибли в результате лобового столкновения двух автомобилей в Приморье, сообщает в своём Telegram-канале
УМВД региона.
Ранее в соцсетях распространилось видео с места ДТП: машины на обочине, одна из них перевернулась и стоит на крыше. Второй автомобиль сильно покорёжен, у него практически "снесен" капот.
По данным полиции, авария произошла в районе приморского посёлка Домашлино: водитель Toyota Surf не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где совершил лобовое столкновение с Toyota Corolla.
«
"В результате ДТП погибли три человека", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что назначено проведение ряда исследований, по результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.
Как уточнили РИА Новости в прокуратуре Приморья, авария произошла в 15 часов (08.00 мск).
"Прокуратура взяла на контроль ход и результаты доследственной проверки по факту ДТП, в результате которого погибли водитель и пассажир Toyota Corolla (мужчины 1971 и 1980 годов рождения) и водитель Toyota Surf 1975 года рождения", - рассказал представитель надзорного ведомства.
На Ставрополье в тройном ДТП погибли два человека