https://ria.ru/20240108/dphsds-1920117017.html

В нескольких подконтрольных Украине городах прогремели взрывы

В нескольких подконтрольных Украине городах прогремели взрывы - РИА Новости, 08.01.2024

В нескольких подконтрольных Украине городах прогремели взрывы

В нескольких городах на территории Украины прогремели взрывы, сообщают местные СМИ в Telegram-каналах. РИА Новости, 08.01.2024

2024-01-08T08:17

2024-01-08T08:17

2024-01-08T08:55

специальная военная операция на украине

в мире

кривой рог

украина

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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. В нескольких городах на территории Украины прогремели взрывы, сообщают местные СМИ в Telegram-каналах."Кривой Рог — взрывы", — пишет издание "Зеркало недели". Кроме того, взрывы слышны в подконтрольном киевскому режиму городе Запорожье, в Днепропетровске, Хмельницком, а также в Харькове и Харьковской области. Ранее сообщалось о взрывах в Одесской области.По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, по всей стране объявлена воздушная тревога.Российская армия с 10 октября 2022 года наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине, но, как подчеркивали в Кремле, не по жилым домам и социальной инфраструктуре. По словам Владимира Путина, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.

https://ria.ru/20240108/pushilin-1920108376.html

кривой рог

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в мире, кривой рог, украина