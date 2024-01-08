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В нескольких подконтрольных Украине городах прогремели взрывы
В нескольких подконтрольных Украине городах прогремели взрывы - РИА Новости, 08.01.2024
В нескольких подконтрольных Украине городах прогремели взрывы
В нескольких городах на территории Украины прогремели взрывы, сообщают местные СМИ в Telegram-каналах. РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T08:17
2024-01-08T08:17
2024-01-08T08:55
специальная военная операция на украине
в мире
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. В нескольких городах на территории Украины прогремели взрывы, сообщают местные СМИ в Telegram-каналах."Кривой Рог — взрывы", — пишет издание "Зеркало недели". Кроме того, взрывы слышны в подконтрольном киевскому режиму городе Запорожье, в Днепропетровске, Хмельницком, а также в Харькове и Харьковской области. Ранее сообщалось о взрывах в Одесской области.По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, по всей стране объявлена воздушная тревога.Российская армия с 10 октября 2022 года наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине, но, как подчеркивали в Кремле, не по жилым домам и социальной инфраструктуре. По словам Владимира Путина, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
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в мире, кривой рог, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кривой Рог, Украина
В нескольких подконтрольных Украине городах прогремели взрывы
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Кривом Роге, Харькове, Днепропетровске