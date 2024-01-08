https://ria.ru/20240108/donbass-1920171244.html

Пушилин рассказал, каким в ДНР видят будущее

Пушилин рассказал, каким в ДНР видят будущее - РИА Новости, 08.01.2024

Пушилин рассказал, каким в ДНР видят будущее

В Донбассе оптимистично смотрят в будущее: Россия сражается за своих и за свое, а Украина - чужим оружием и за чужие интересы, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 08.01.2024

2024-01-08T17:14

2024-01-08T17:14

2024-01-08T17:14

специальная военная операция на украине

украина

донецкая народная республика

денис пушилин

донбасс

россия

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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. В Донбассе оптимистично смотрят в будущее: Россия сражается за своих и за свое, а Украина - чужим оружием и за чужие интересы, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин. "Свое будущее, свою перспективу, несмотря на обстрелы, несмотря на гибель, несмотря на вот эту тревожную новогоднюю ночь, мы видим очень-очень-очень оптимистично: мы сейчас дома, мы со своей страной, мы понимаем, что такое вернуться в такую страну, которой можно гордиться", - отметил он. "И воюем мы за своих и за своё, а наш противник, Украина, воюет чужим - я говорю в том числе и об оружии - и за чужое, не за свое. Вот в этом разница", - подчеркнул глава ДНР.

https://ria.ru/20231228/stikhotvoreniya-1918750274.html

украина

донецкая народная республика

донбасс

россия

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украина, донецкая народная республика, денис пушилин, донбасс, россия