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Пушилин рассказал, каким в ДНР видят будущее - РИА Новости, 08.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:14 08.01.2024
https://ria.ru/20240108/donbass-1920171244.html
Пушилин рассказал, каким в ДНР видят будущее
Пушилин рассказал, каким в ДНР видят будущее - РИА Новости, 08.01.2024
Пушилин рассказал, каким в ДНР видят будущее
В Донбассе оптимистично смотрят в будущее: Россия сражается за своих и за свое, а Украина - чужим оружием и за чужие интересы, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T17:14
2024-01-08T17:14
специальная военная операция на украине
украина
донецкая народная республика
денис пушилин
донбасс
россия
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. В Донбассе оптимистично смотрят в будущее: Россия сражается за своих и за свое, а Украина - чужим оружием и за чужие интересы, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин. "Свое будущее, свою перспективу, несмотря на обстрелы, несмотря на гибель, несмотря на вот эту тревожную новогоднюю ночь, мы видим очень-очень-очень оптимистично: мы сейчас дома, мы со своей страной, мы понимаем, что такое вернуться в такую страну, которой можно гордиться", - отметил он. "И воюем мы за своих и за своё, а наш противник, Украина, воюет чужим - я говорю в том числе и об оружии - и за чужое, не за свое. Вот в этом разница", - подчеркнул глава ДНР.
https://ria.ru/20231228/stikhotvoreniya-1918750274.html
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украина, донецкая народная республика, денис пушилин, донбасс, россия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Донбасс, Россия
Пушилин рассказал, каким в ДНР видят будущее

Пушилин заявил, что в ДНР очень оптимистично смотрят в будущее

© РИА Новости / Сергей БатуринГлава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Архивное фото
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. В Донбассе оптимистично смотрят в будущее: Россия сражается за своих и за свое, а Украина - чужим оружием и за чужие интересы, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.
«
"Свое будущее, свою перспективу, несмотря на обстрелы, несмотря на гибель, несмотря на вот эту тревожную новогоднюю ночь, мы видим очень-очень-очень оптимистично: мы сейчас дома, мы со своей страной, мы понимаем, что такое вернуться в такую страну, которой можно гордиться", - отметил он.
"И воюем мы за своих и за своё, а наш противник, Украина, воюет чужим - я говорю в том числе и об оружии - и за чужое, не за свое. Вот в этом разница", - подчеркнул глава ДНР.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинДонбассРоссия
 
 
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