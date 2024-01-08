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"Проси у Зеленского". ОАЭ саркастично ответили на просьбу Нетаньяху - РИА Новости, 08.01.2024
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15:41 08.01.2024 (обновлено: 19:05 08.01.2024)
https://ria.ru/20240108/dengi-1920160836.html
"Проси у Зеленского". ОАЭ саркастично ответили на просьбу Нетаньяху
"Проси у Зеленского". ОАЭ саркастично ответили на просьбу Нетаньяху - РИА Новости, 08.01.2024
"Проси у Зеленского". ОАЭ саркастично ответили на просьбу Нетаньяху
Президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян отклонил просьбу премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху выплатить зарплату палестинским рабочим, которым... РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T15:41
2024-01-08T19:05
в мире
израиль
оаэ
биньямин нетаньяху
владимир зеленский
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян отклонил просьбу премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху выплатить зарплату палестинским рабочим, которым запретили въезд в Израиль, сообщает портал Axios со ссылкой на неназванного израильского чиновника и осведомленный источник. Как сообщается, несколько недель назад израильский премьер попросил лидера ОАЭ выплатить пособия по безработице палестинским рабочим с Западного берега, которым Израиль запретил въезд на свою территорию после нападения палестинского движения ХАМАС 7 октября. "Проси деньги у Зеленского", — саркастично ответил Аль Нахайян на просьбу Нетаньяху, согласно источникам портала. Президент ОАЭ был шокирован тем, что премьер-министр Израиля думал, что он будет готов заплатить за проблему, которая возникла из-за израильского решения не впускать рабочих, отмечает источник портала. Согласно Axios, президент ОАЭ сказал, что Зеленский получает много денег из других стран, "так что, возможно, он смог бы помочь" Нетаньяху. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, включая гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более пяти тысяч. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. По данным Минздрава палестинского анклава, число погибших в Газе с 7 октября превысило 23 тысячи, более 58 тысяч получили ранения. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20240102/tsugtsvang-1919369954.html
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в мире, израиль, оаэ, биньямин нетаньяху, владимир зеленский
В мире, Израиль, ОАЭ, Биньямин Нетаньяху, Владимир Зеленский
"Проси у Зеленского". ОАЭ саркастично ответили на просьбу Нетаньяху

Axios: ОАЭ призвали Нетаньяху просить у Зеленского деньги для палестинцев

© AP Photo / Abir SultanПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
© AP Photo / Abir Sultan
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян отклонил просьбу премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху выплатить зарплату палестинским рабочим, которым запретили въезд в Израиль, сообщает портал Axios со ссылкой на неназванного израильского чиновника и осведомленный источник.
Как сообщается, несколько недель назад израильский премьер попросил лидера ОАЭ выплатить пособия по безработице палестинским рабочим с Западного берега, которым Израиль запретил въезд на свою территорию после нападения палестинского движения ХАМАС 7 октября.
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"Проси деньги у Зеленского", — саркастично ответил Аль Нахайян на просьбу Нетаньяху, согласно источникам портала.
Президент ОАЭ был шокирован тем, что премьер-министр Израиля думал, что он будет готов заплатить за проблему, которая возникла из-за израильского решения не впускать рабочих, отмечает источник портала.
Согласно Axios, президент ОАЭ сказал, что Зеленский получает много денег из других стран, "так что, возможно, он смог бы помочь" Нетаньяху.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, включая гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более пяти тысяч.
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В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
По данным Минздрава палестинского анклава, число погибших в Газе с 7 октября превысило 23 тысячи, более 58 тысяч получили ранения.
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МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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