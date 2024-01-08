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В Петербурге завели дело после поджога двери ведущего радио Sputnik - РИА Новости, 08.01.2024
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21:42 08.01.2024
https://ria.ru/20240108/delo-1920197890.html
В Петербурге завели дело после поджога двери ведущего радио Sputnik
В Петербурге завели дело после поджога двери ведущего радио Sputnik - РИА Новости, 08.01.2024
В Петербурге завели дело после поджога двери ведущего радио Sputnik
Уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества возбудили в Санкт-Петербурге после поджога у двери квартиры автомобильных покрышек, в... РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T21:42
2024-01-08T21:42
происшествия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 янв – РИА Новости. Уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества возбудили в Санкт-Петербурге после поджога у двери квартиры автомобильных покрышек, в результате инцидента никто не пострадал, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале.Ранее ведущий радио Sputnik и один из авторов программы "Изолента" Трофим Татаренков сообщил РИА Новости, что дверь в его квартиру подожгли в Петербурге. Он также отметил, что подозревает "украинский след" в инциденте. "Седьмого января в 19.04 в полицию Адмиралтейского района Санкт-Петербурга поступило заявление от 52-летней жительницы дома 151 по Набережной реки Фонтанки о том, что неизвестный у двери ее квартиры поджег автомобильные покрышки… По данному факту полиция возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 УК РФ", — написала Волк. По ее словам, в результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание злоумышленников.
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происшествия, санкт-петербург, ирина волк
Происшествия, Санкт-Петербург, Ирина Волк
В Петербурге завели дело после поджога двери ведущего радио Sputnik

В Петербурге завели дело после поджога двери ведущего радио Sputnik Татаренкова

© Фото : РИА НовостиДверь в квартиру ведущего радио Sputnik Трофима Татаренкова
Дверь в квартиру ведущего радио Sputnik Трофима Татаренкова - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
© Фото : РИА Новости
Дверь в квартиру ведущего радио Sputnik Трофима Татаренкова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 янв – РИА Новости. Уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества возбудили в Санкт-Петербурге после поджога у двери квартиры автомобильных покрышек, в результате инцидента никто не пострадал, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале.
Ранее ведущий радио Sputnik и один из авторов программы "Изолента" Трофим Татаренков сообщил РИА Новости, что дверь в его квартиру подожгли в Петербурге. Он также отметил, что подозревает "украинский след" в инциденте.
© Фото : РИА НовостиДверь в квартиру ведущего радио Sputnik Трофима Татаренкова
Дверь в квартиру ведущего радио Sputnik Трофима Татаренкова - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
© Фото : РИА Новости
Дверь в квартиру ведущего радио Sputnik Трофима Татаренкова
"Седьмого января в 19.04 в полицию Адмиралтейского района Санкт-Петербурга поступило заявление от 52-летней жительницы дома 151 по Набережной реки Фонтанки о том, что неизвестный у двери ее квартиры поджег автомобильные покрышки… По данному факту полиция возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 УК РФ", — написала Волк.
По ее словам, в результате инцидента никто не пострадал.
В настоящее время полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание злоумышленников.
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