В Петербурге завели дело после поджога двери ведущего радио Sputnik
В Петербурге завели дело после поджога двери ведущего радио Sputnik Татаренкова
© Фото : РИА НовостиДверь в квартиру ведущего радио Sputnik Трофима Татаренкова
© Фото : РИА Новости
Дверь в квартиру ведущего радио Sputnik Трофима Татаренкова
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 янв – РИА Новости. Уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества возбудили в Санкт-Петербурге после поджога у двери квартиры автомобильных покрышек, в результате инцидента никто не пострадал, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале.
Ранее ведущий радио Sputnik и один из авторов программы "Изолента" Трофим Татаренков сообщил РИА Новости, что дверь в его квартиру подожгли в Петербурге. Он также отметил, что подозревает "украинский след" в инциденте.
© Фото : РИА НовостиДверь в квартиру ведущего радио Sputnik Трофима Татаренкова
© Фото : РИА Новости
Дверь в квартиру ведущего радио Sputnik Трофима Татаренкова
"Седьмого января в 19.04 в полицию Адмиралтейского района Санкт-Петербурга поступило заявление от 52-летней жительницы дома 151 по Набережной реки Фонтанки о том, что неизвестный у двери ее квартиры поджег автомобильные покрышки… По данному факту полиция возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 УК РФ", — написала Волк.
По ее словам, в результате инцидента никто не пострадал.
В настоящее время полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание злоумышленников.