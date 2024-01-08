https://ria.ru/20240108/delo-1920197890.html

В Петербурге завели дело после поджога двери ведущего радио Sputnik

В Петербурге завели дело после поджога двери ведущего радио Sputnik - РИА Новости, 08.01.2024

В Петербурге завели дело после поджога двери ведущего радио Sputnik

Уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества возбудили в Санкт-Петербурге после поджога у двери квартиры автомобильных покрышек, в... РИА Новости, 08.01.2024

2024-01-08T21:42

2024-01-08T21:42

2024-01-08T21:42

происшествия

санкт-петербург

ирина волк

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/08/1920181342_0:110:960:650_1920x0_80_0_0_45c9361e227dc2e6ad0887ee47c810cd.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 янв – РИА Новости. Уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества возбудили в Санкт-Петербурге после поджога у двери квартиры автомобильных покрышек, в результате инцидента никто не пострадал, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале.Ранее ведущий радио Sputnik и один из авторов программы "Изолента" Трофим Татаренков сообщил РИА Новости, что дверь в его квартиру подожгли в Петербурге. Он также отметил, что подозревает "украинский след" в инциденте. "Седьмого января в 19.04 в полицию Адмиралтейского района Санкт-Петербурга поступило заявление от 52-летней жительницы дома 151 по Набережной реки Фонтанки о том, что неизвестный у двери ее квартиры поджег автомобильные покрышки… По данному факту полиция возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 УК РФ", — написала Волк. По ее словам, в результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание злоумышленников.

https://ria.ru/20240108/podzhog-1920192818.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, санкт-петербург, ирина волк