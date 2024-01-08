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Роберт Дауни-младший получил "Золотой глобус" за лучшую роль второго плана
Роберт Дауни-младший получил "Золотой глобус" за лучшую роль второго плана - РИА Новости, 08.01.2024
Роберт Дауни-младший получил "Золотой глобус" за лучшую роль второго плана
Роберт Дауни-младший удостоен премии "Золотой глобус" за лучшую мужскую роль второго плана в фильме "Оппенгеймер", церемонию вручения наград ведет телеканал... РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T04:35
2024-01-08T04:35
2024-01-08T04:35
культура
лос-анджелес
роберт дауни-младший
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ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. Роберт Дауни-младший удостоен премии "Золотой глобус" за лучшую мужскую роль второго плана в фильме "Оппенгеймер", церемонию вручения наград ведет телеканал CBS. "Золотой глобус" вручается ежегодно в более чем 20 номинациях за достижения в кино и сериалах. Церемония проходит в Лос-Анджелесе. Награду за лучшую роль второго плана завоевал Роберт Дауни-младший за работу в фильме "Опенгеймер". "Золотой глобус" в аналогичной женской категории завоевала Давайн Джой Рэндольф за роль в фильме "Оставленные".
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лос-анджелес, роберт дауни-младший
Культура, Лос-Анджелес, Роберт Дауни-младший
Роберт Дауни-младший получил "Золотой глобус" за лучшую роль второго плана
Актер Роберт Дауни-младший получил "Золотой глобус" за лучшую роль второго плана