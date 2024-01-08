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Роберт Дауни-младший получил "Золотой глобус" за лучшую роль второго плана - РИА Новости, 08.01.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
04:35 08.01.2024
https://ria.ru/20240108/dauni-mladshiy-1920106801.html
Роберт Дауни-младший получил "Золотой глобус" за лучшую роль второго плана
Роберт Дауни-младший получил "Золотой глобус" за лучшую роль второго плана - РИА Новости, 08.01.2024
Роберт Дауни-младший получил "Золотой глобус" за лучшую роль второго плана
Роберт Дауни-младший удостоен премии "Золотой глобус" за лучшую мужскую роль второго плана в фильме "Оппенгеймер", церемонию вручения наград ведет телеканал... РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T04:35
2024-01-08T04:35
культура
лос-анджелес
роберт дауни-младший
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ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. Роберт Дауни-младший удостоен премии "Золотой глобус" за лучшую мужскую роль второго плана в фильме "Оппенгеймер", церемонию вручения наград ведет телеканал CBS. "Золотой глобус" вручается ежегодно в более чем 20 номинациях за достижения в кино и сериалах. Церемония проходит в Лос-Анджелесе. Награду за лучшую роль второго плана завоевал Роберт Дауни-младший за работу в фильме "Опенгеймер". "Золотой глобус" в аналогичной женской категории завоевала Давайн Джой Рэндольф за роль в фильме "Оставленные".
https://ria.ru/20230904/filmy-1894073160.html
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лос-анджелес, роберт дауни-младший
Культура, Лос-Анджелес, Роберт Дауни-младший
Роберт Дауни-младший получил "Золотой глобус" за лучшую роль второго плана

Актер Роберт Дауни-младший получил "Золотой глобус" за лучшую роль второго плана

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктер Роберт Дауни-младший
Актер Роберт Дауни-младший - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Актер Роберт Дауни-младший. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. Роберт Дауни-младший удостоен премии "Золотой глобус" за лучшую мужскую роль второго плана в фильме "Оппенгеймер", церемонию вручения наград ведет телеканал CBS.
"Золотой глобус" вручается ежегодно в более чем 20 номинациях за достижения в кино и сериалах. Церемония проходит в Лос-Анджелесе.
Кадр из трейлера к фильму Оппенгеймер
В Госдуме осудили позицию Минкульта по фильмам "Барби" и "Оппенгеймер"
4 сентября 2023, 13:52
Награду за лучшую роль второго плана завоевал Роберт Дауни-младший за работу в фильме "Опенгеймер". "Золотой глобус" в аналогичной женской категории завоевала Давайн Джой Рэндольф за роль в фильме "Оставленные".
 
КультураЛос-АнджелесРоберт Дауни-младший
 
 
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