https://ria.ru/20240108/budapesht-1920106507.html

Площадь в центре Будапешта переименовали в память о событиях 7 октября

Площадь в центре Будапешта переименовали в память о событиях 7 октября - РИА Новости, 08.01.2024

Площадь в центре Будапешта переименовали в память о событиях 7 октября

Площади перед крупнейшей в Европе синагогой, расположенной в центре Будапешта, на две недели символически присвоили название 7 октября, передает агентство MTI. РИА Новости, 08.01.2024

2024-01-08T04:09

2024-01-08T04:09

2024-01-08T04:09

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БУДАПЕШТ, 8 янв - РИА Новости. Площади перед крупнейшей в Европе синагогой, расположенной в центре Будапешта, на две недели символически присвоили название 7 октября, передает агентство MTI. Площадь перед синагогой носит имя уроженца Будапешта, основателя Всемирной сионистской организации Теодора Герцля. В церемонии установки таблички с новым временным названием площади приняли участие глава ассоциации еврейских общин Венгрии, главный раввин страны, мэр Будапешта, глава муниципалитета района, где находится синагога, и посол Израиля в Венгрии. По словам мэра Будапешта Гергея Карачоня, запрет пропалестинских демонстраций в столице - это одна из немногих тем, по которым позиции правящих и оппозиционных партий Венгрии совпадают. "Мы требуем немедленного освобождения заложников и требуем, чтобы ХАМАС прекратил свои акты насилия", - приводит его слова на церемонии агентство. Ранее власти Будапешта несколько раз отклонили заявки на проведение акций в поддержку Палестины. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал "шокирующим" то, что "по всей Европе идут протесты симпатизирующих террористам", и заявил, что венгерские власти не выдадут на это разрешения. Власти Венгрии сразу заявили, что атака ХАМАС на Израиль является "жестоким терактом". Глава МИД Венгрии Петер Сийярто несколько раз заявлял, что Израиль имеет право на самооборону, его действия являются антитеррористической операцией, которая проводится "в интересах всего международного сообщества". Венгерские власти неоднократно повторяли призывы к мирному урегулированию конфликта и возвращению к духу Авраамских соглашений для нормализации отношений Израиля и арабских государств во избежание новых волн нелегальной миграции. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа . За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа : остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. По данным минздрава палестинского анклава, число погибших в Газе с 7 октября превысило 22 тысячи, более 57 тысяч получили ранения. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://radiosputnik.ru/20240107/pereselenie-1920088416.html

https://ria.ru/20240107/khamas-1920094327.html

https://ria.ru/20240107/netanyakhu-1920049405.html

https://ria.ru/20240105/genotsid-1919845204.html

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