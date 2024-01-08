https://ria.ru/20240108/bespilotniki-1920174900.html

Минобороны раскрыло подробности инцидента с беспилотниками под Брянском

Минобороны раскрыло подробности инцидента с беспилотниками под Брянском - РИА Новости, 08.01.2024

Минобороны раскрыло подробности инцидента с беспилотниками под Брянском

Российские системы ПВО сбили два украинских беспилотника в небе над Брянской областью, сообщили в пресс-службе Минобороны России. РИА Новости, 08.01.2024

2024-01-08T17:38

2024-01-08T17:38

2024-01-08T18:23

специальная военная операция на украине

россия

брянская область

александр богомаз

климовский район

происшествия

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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Российские системы ПВО сбили два украинских беспилотника в небе над Брянской областью, сообщили в пресс-службе Минобороны России."Восьмого января около 17:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Брянской области", — говорится в сообщении.Ранее губернатор региона Александр Богомаз отмечал, что беспилотники сбиты в Климовском районе, пострадавших и разрушений нет.

россия

брянская область

климовский район

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2024

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россия, брянская область, александр богомаз, климовский район, происшествия