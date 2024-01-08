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Минобороны раскрыло подробности инцидента с беспилотниками под Брянском - РИА Новости, 08.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:38 08.01.2024 (обновлено: 18:23 08.01.2024)
https://ria.ru/20240108/bespilotniki-1920174900.html
Минобороны раскрыло подробности инцидента с беспилотниками под Брянском
Минобороны раскрыло подробности инцидента с беспилотниками под Брянском - РИА Новости, 08.01.2024
Минобороны раскрыло подробности инцидента с беспилотниками под Брянском
Российские системы ПВО сбили два украинских беспилотника в небе над Брянской областью, сообщили в пресс-службе Минобороны России. РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T17:38
2024-01-08T18:23
специальная военная операция на украине
россия
брянская область
александр богомаз
климовский район
происшествия
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Российские системы ПВО сбили два украинских беспилотника в небе над Брянской областью, сообщили в пресс-службе Минобороны России."Восьмого января около 17:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Брянской области", — говорится в сообщении.Ранее губернатор региона Александр Богомаз отмечал, что беспилотники сбиты в Климовском районе, пострадавших и разрушений нет.
россия
брянская область
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россия, брянская область, александр богомаз, климовский район, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Брянская область, Александр Богомаз, Климовский район, Происшествия
Минобороны раскрыло подробности инцидента с беспилотниками под Брянском

МО: в Брянской области ПВО сбила два украинских беспилотника самолетного типа

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКорректировка огня танковых подразделений с помощью БПЛА в зоне СВО
Корректировка огня танковых подразделений с помощью БПЛА в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Корректировка огня танковых подразделений с помощью БПЛА в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Российские системы ПВО сбили два украинских беспилотника в небе над Брянской областью, сообщили в пресс-службе Минобороны России.
"Восьмого января около 17:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Брянской области", — говорится в сообщении.
Ранее губернатор региона Александр Богомаз отмечал, что беспилотники сбиты в Климовском районе, пострадавших и разрушений нет.
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 08.01.2024Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБрянская областьАлександр БогомазКлимовский районПроисшествия
 
 
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