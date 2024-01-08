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Минобороны раскрыло подробности инцидента с беспилотниками под Брянском
Минобороны раскрыло подробности инцидента с беспилотниками под Брянском - РИА Новости, 08.01.2024
Минобороны раскрыло подробности инцидента с беспилотниками под Брянском
Российские системы ПВО сбили два украинских беспилотника в небе над Брянской областью, сообщили в пресс-службе Минобороны России. РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T17:38
2024-01-08T17:38
2024-01-08T18:23
специальная военная операция на украине
россия
брянская область
александр богомаз
климовский район
происшествия
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Российские системы ПВО сбили два украинских беспилотника в небе над Брянской областью, сообщили в пресс-службе Минобороны России."Восьмого января около 17:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Брянской области", — говорится в сообщении.Ранее губернатор региона Александр Богомаз отмечал, что беспилотники сбиты в Климовском районе, пострадавших и разрушений нет.
россия
брянская область
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россия, брянская область, александр богомаз, климовский район, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Брянская область, Александр Богомаз, Климовский район, Происшествия
Минобороны раскрыло подробности инцидента с беспилотниками под Брянском
МО: в Брянской области ПВО сбила два украинских беспилотника самолетного типа