https://ria.ru/20240108/berlin-1920159895.html
В Берлине фермеры устроили массовые протесты
В Берлине фермеры устроили массовые протесты - РИА Новости, 08.01.2024
В Берлине фермеры устроили массовые протесты
Немецкие фермеры в знак протеста против планов правительства сократить субсидии выстроили в цепочку в центре Берлина свыше сотни тракторов и автотранспорта,... РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T15:29
2024-01-08T15:29
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БЕРЛИН, 8 янв — РИА Новости. Немецкие фермеры в знак протеста против планов правительства сократить субсидии выстроили в цепочку в центре Берлина свыше сотни тракторов и автотранспорта, передает корреспондент РИА Новости с места событий. Десятки машин приехали к Бранденбургским воротам еще с ночи. Первые протестующие переночевали в кабинах при заведенных двигателях, рассказал корреспонденту один из фермеров. Для обогрева они организовали полевую кухню и зажгли несколько бочек. С собой демонстранты взяли транспаранты с надписями: "Кто сеет ветер, тот пожнет бурю", "Мир пахотным полям, война военному бюджету", "Прекратить санкции и уничтожение среднего класса", "Ни одно животное ежедневно не гадит так много, как коалиционное правительство". В начале цепочки тракторов у Бранденбургских ворот устроили сцену, там, по оценке корреспондента, собралось свыше тысячи человек. Организаторы призвали отменить касающиеся фермеров меры правительства по экономии бюджета, прекратить тратить деньги на страны вроде Украины и пообещали еще не раз вернуться с протестами на улицы города, поскольку никто из представителей власти на этот раз к ним не пришел. Подобным образом фермеры бастуют уже второй раз. В декабре они точно так же выставили перед Бранденбургскими воротами тракторы и освистали вышедшего к ним с речью министра сельского хозяйства Джема Оздемира. Протесты проходят практически во всех федеральных землях. Фермеры заблокировали несколько автобанов, из-за чего, по данным полиции, оказались отрезанными город Коттбус и район Бранденбург-ан-дер-Хафель. О мерах по экономии бюджета немецкое правительство объявило в декабре. Предполагается отменить субсидии на дизельное топливо, что принесло бы казне 440 миллионов евро, а также льготное налогообложение транспортных средств, применяемых в лесном и сельском хозяйстве (это сэкономит еще 480 миллионов). После этого фермеры начали акции протеста. На прошлой неделе пресс-секретарь правительства Штеффен Хебештрайт заявил, что вместо одномоментной отмены субсидий на дизельное топливо эти расходы будут сокращаться постепенно, а льготы по налогу на транспортные средства для лесного и сельского хозяйства и вовсе останутся в силе. Тем не менее глава союза фермеров Йоахим Руквид анонсировал недельную забастовку. В тот же день разгневанная толпа фермеров попыталась заблокировать прибытие парома, на котором находился вице-канцлер Роберт Хабек.
https://ria.ru/20240108/protest-1920159164.html
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в мире, германия, берлин (город), украина
В мире, Германия, Берлин (город), Украина
В Берлине фермеры устроили массовые протесты
В Берлине сотни фермеров бастуют против решения правительства сократить субсидии
БЕРЛИН, 8 янв — РИА Новости. Немецкие фермеры в знак протеста против планов правительства сократить субсидии выстроили в цепочку в центре Берлина свыше сотни тракторов и автотранспорта, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Десятки машин приехали к Бранденбургским воротам еще с ночи. Первые протестующие переночевали в кабинах при заведенных двигателях, рассказал корреспонденту один из фермеров. Для обогрева они организовали полевую кухню и зажгли несколько бочек.
В Германии машина сбила протестующего, пытаясь объехать забастовку фермеров
С собой демонстранты взяли транспаранты с надписями: "Кто сеет ветер, тот пожнет бурю", "Мир пахотным полям, война военному бюджету", "Прекратить санкции и уничтожение среднего класса", "Ни одно животное ежедневно не гадит так много, как коалиционное правительство". В начале цепочки тракторов у Бранденбургских ворот устроили сцену, там, по оценке корреспондента, собралось свыше тысячи человек.
Организаторы призвали отменить касающиеся фермеров меры правительства по экономии бюджета, прекратить тратить деньги на страны вроде Украины
и пообещали еще не раз вернуться с протестами на улицы города, поскольку никто из представителей власти на этот раз к ним не пришел.
Подобным образом фермеры бастуют уже второй раз. В декабре они точно так же выставили перед Бранденбургскими воротами тракторы и освистали вышедшего к ним с речью министра сельского хозяйства Джема Оздемира.
Протесты проходят практически во всех федеральных землях. Фермеры заблокировали несколько автобанов, из-за чего, по данным полиции, оказались отрезанными город Коттбус и район Бранденбург-ан-дер-Хафель.
О мерах по экономии бюджета немецкое правительство объявило в декабре. Предполагается отменить субсидии на дизельное топливо, что принесло бы казне 440 миллионов евро, а также льготное налогообложение транспортных средств, применяемых в лесном и сельском хозяйстве (это сэкономит еще 480 миллионов).
После этого фермеры начали акции протеста. На прошлой неделе пресс-секретарь правительства Штеффен Хебештрайт заявил, что вместо одномоментной отмены субсидий на дизельное топливо эти расходы будут сокращаться постепенно, а льготы по налогу на транспортные средства для лесного и сельского хозяйства и вовсе останутся в силе. Тем не менее глава союза фермеров Йоахим Руквид
анонсировал недельную забастовку. В тот же день разгневанная толпа фермеров попыталась заблокировать прибытие парома, на котором находился вице-канцлер Роберт Хабек
.
Забастовка фермеров парализовала работу завода Volkswagen в Германии