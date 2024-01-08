https://ria.ru/20240108/berlin-1920159895.html

В Берлине фермеры устроили массовые протесты

В Берлине фермеры устроили массовые протесты - РИА Новости, 08.01.2024

В Берлине фермеры устроили массовые протесты

Немецкие фермеры в знак протеста против планов правительства сократить субсидии выстроили в цепочку в центре Берлина свыше сотни тракторов и автотранспорта,... РИА Новости, 08.01.2024

2024-01-08T15:29

2024-01-08T15:29

2024-01-08T17:21

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БЕРЛИН, 8 янв — РИА Новости. Немецкие фермеры в знак протеста против планов правительства сократить субсидии выстроили в цепочку в центре Берлина свыше сотни тракторов и автотранспорта, передает корреспондент РИА Новости с места событий. Десятки машин приехали к Бранденбургским воротам еще с ночи. Первые протестующие переночевали в кабинах при заведенных двигателях, рассказал корреспонденту один из фермеров. Для обогрева они организовали полевую кухню и зажгли несколько бочек. С собой демонстранты взяли транспаранты с надписями: "Кто сеет ветер, тот пожнет бурю", "Мир пахотным полям, война военному бюджету", "Прекратить санкции и уничтожение среднего класса", "Ни одно животное ежедневно не гадит так много, как коалиционное правительство". В начале цепочки тракторов у Бранденбургских ворот устроили сцену, там, по оценке корреспондента, собралось свыше тысячи человек. Организаторы призвали отменить касающиеся фермеров меры правительства по экономии бюджета, прекратить тратить деньги на страны вроде Украины и пообещали еще не раз вернуться с протестами на улицы города, поскольку никто из представителей власти на этот раз к ним не пришел. Подобным образом фермеры бастуют уже второй раз. В декабре они точно так же выставили перед Бранденбургскими воротами тракторы и освистали вышедшего к ним с речью министра сельского хозяйства Джема Оздемира. Протесты проходят практически во всех федеральных землях. Фермеры заблокировали несколько автобанов, из-за чего, по данным полиции, оказались отрезанными город Коттбус и район Бранденбург-ан-дер-Хафель. О мерах по экономии бюджета немецкое правительство объявило в декабре. Предполагается отменить субсидии на дизельное топливо, что принесло бы казне 440 миллионов евро, а также льготное налогообложение транспортных средств, применяемых в лесном и сельском хозяйстве (это сэкономит еще 480 миллионов). После этого фермеры начали акции протеста. На прошлой неделе пресс-секретарь правительства Штеффен Хебештрайт заявил, что вместо одномоментной отмены субсидий на дизельное топливо эти расходы будут сокращаться постепенно, а льготы по налогу на транспортные средства для лесного и сельского хозяйства и вовсе останутся в силе. Тем не менее глава союза фермеров Йоахим Руквид анонсировал недельную забастовку. В тот же день разгневанная толпа фермеров попыталась заблокировать прибытие парома, на котором находился вице-канцлер Роберт Хабек.

https://ria.ru/20240108/protest-1920159164.html

https://ria.ru/20240108/frg-1920152277.html

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в мире, германия, берлин (город), украина