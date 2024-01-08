https://ria.ru/20240108/belgorod-1920197174.html

В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность

В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность - РИА Новости, 08.01.2024

В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность

В Белгороде объявили ракетную опасность, жителям рекомендовали оставаться дома, сообщила мэрия города в Telegram-канале. РИА Новости, 08.01.2024

2024-01-08T21:33

2024-01-08T21:33

2024-01-08T21:44

белгород

происшествия

белгородский район

белгородская область

владимир путин

вооруженные силы украины

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 8 янв — РИА Новости. В Белгороде объявили ракетную опасность, жителям рекомендовали оставаться дома, сообщила мэрия города в Telegram-канале."Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", — говорится в заявлении.Губернатор Вячеслав Гладков также призвал горожан укрыться в помещениях со сплошными стенами, например, в коридоре, ванной, туалете или кладовой."Если вы находитесь на улице – спуститесь в укрытие или иное безопасное место", — указал он.Атаки на БелгородДнем 30 декабря ВСУ нанесли удар по Белгороду. По информации Минобороны, они применили ракеты "Ольха" с кассетной частью и чешскую РСЗО Vampire. Средства ПВО перехватили большую часть снарядов, но несколько боеприпасов и кассетные части попали по городу. Как подчеркнули в ведомстве, войска противника совершили обстрел в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российскую армию на подобные действия.По последним данным, жертвами стали 25 человек, в том числе пятеро детей, более ста человек получили ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Покушение на убийство", "Убийство", "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".В первые дни нового года Белгород снова подвергся обстрелам. Так, в течение дня 2 января ВСУ выпустили по городу и области 24 ракеты "Ольха" и две "Точки-У", а 3 января — шесть "Точек-У" и шесть снарядов РСЗО "Ольха". При этом один человек погиб и 12 пострадали. Самый массированный обстрел Белгородской области пришелся на 6 января — украинские войска выпустили 129 снарядов, в основном по Грайворонскому городскому округу и Белгородскому району.Президент Владимир Путин назвал атаку на Белгород терактом, отметив, что это был целенаправленный удар по гражданскому населению, который не останется безнаказанным.

https://ria.ru/20240108/belgorod-1920134606.html

https://ria.ru/20240108/belgorod-1920107852.html

https://ria.ru/20231230/obstrel-1919168346.html

белгород

белгородский район

белгородская область

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белгород, происшествия, белгородский район, белгородская область, владимир путин, вооруженные силы украины, вячеслав гладков