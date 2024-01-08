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Общественный транспорт в Белгороде с 9 января вернется к обычному графику - РИА Новости, 08.01.2024
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11:29 08.01.2024
https://ria.ru/20240108/belgorod-1920134606.html
Общественный транспорт в Белгороде с 9 января вернется к обычному графику
Общественный транспорт в Белгороде с 9 января вернется к обычному графику - РИА Новости, 08.01.2024
Общественный транспорт в Белгороде с 9 января вернется к обычному графику
Общественный транспорт Белгородской агломерации с 9 января возвращается к обычному графику, сообщает министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской... РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T11:29
2024-01-08T11:29
общество
белгород
белгородская область
массированный обстрел центра белгорода
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БЕЛГОРОД, 8 янв - РИА Новости. Общественный транспорт Белгородской агломерации с 9 января возвращается к обычному графику, сообщает министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области в соцсети "ВКонтакте". Тридцатого декабря украинские военные обстреляли центр Белгорода. Сообщалось о 25 погибших, среди которых пять детей, и 109 пострадавших. С тех пор город и другие территории региона несколько раз подвергались крупным обстрелам. Минтранс региона 2 января информировал, что было принято решение о сокращении рейсов общественного транспорта Белгородской агломерации из-за неблагоприятной оперативной обстановки. "С 9 января общественный транспорт Белгородской агломерации возобновит работу в обычном режиме", - говорится в сообщении, опубликованном в соцсети "ВКонтакте". Также ведомство напоминает горожанам, что с 1 января текущего года в маршрутную сеть были внесены некоторые изменения. Для улучшения доступности общественного транспорта в агломерации было создано 14 новых автобусных остановок, запущены новые маршруты.
https://ria.ru/20240108/belgorod-1920121001.html
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общество, белгород, белгородская область, массированный обстрел центра белгорода
Общество, Белгород, Белгородская область, Массированный обстрел центра Белгорода
Общественный транспорт в Белгороде с 9 января вернется к обычному графику

Минтранс области: общественный транспорт в Белгороде возобновит работу 9 января

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкАвтомобильное движение в Белгороде
Автомобильное движение в Белгороде - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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Автомобильное движение в Белгороде. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 8 янв - РИА Новости. Общественный транспорт Белгородской агломерации с 9 января возвращается к обычному графику, сообщает министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области в соцсети "ВКонтакте".
Тридцатого декабря украинские военные обстреляли центр Белгорода. Сообщалось о 25 погибших, среди которых пять детей, и 109 пострадавших. С тех пор город и другие территории региона несколько раз подвергались крупным обстрелам. Минтранс региона 2 января информировал, что было принято решение о сокращении рейсов общественного транспорта Белгородской агломерации из-за неблагоприятной оперативной обстановки.
«
"С 9 января общественный транспорт Белгородской агломерации возобновит работу в обычном режиме", - говорится в сообщении, опубликованном в соцсети "ВКонтакте".
Также ведомство напоминает горожанам, что с 1 января текущего года в маршрутную сеть были внесены некоторые изменения. Для улучшения доступности общественного транспорта в агломерации было создано 14 новых автобусных остановок, запущены новые маршруты.
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ОбществоБелгородБелгородская областьМассированный обстрел центра Белгорода
 
 
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