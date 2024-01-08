https://ria.ru/20240108/belgorod-1920107852.html

"Это риск": назван удар, который Запад готовит из-за Белгорода

"Это риск": назван удар, который Запад готовит из-за Белгорода - РИА Новости, 08.01.2024

"Это риск": назван удар, который Запад готовит из-за Белгорода

Если Украина будет наносить удары по Белгороду, западные страны могут лишить ее помощи и разорвать с ней все финансовые связи, такое мнение выразила... РИА Новости, 08.01.2024

2024-01-08T05:04

2024-01-08T05:04

2024-01-08T08:54

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франция

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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Если Украина будет наносить удары по Белгороду, западные страны могут лишить ее помощи и разорвать с ней все финансовые связи, такое мнение выразила международный обозреватель французского телеканала LCI Магали Барте."Если атаки по Белгороду будут нарастать и все больше мирных жителей будет гибнуть, иностранным правительствам будет сложно соглашаться на продолжение финансовых связей с Украиной", — предупредила она.Как утверждает журналистка, Запад якобы не поддерживает такую стратегию Украины, которая приводит к гибели невинных людей."Мы отчетливо видим, что грань между гражданскими лицами и военными целями начинает серьезным образом стираться. Это риск. И все это, разумеется, будет внимательно отслеживаться в западных столицах, особенно в тот момент, когда и без того все сложнее согласовать новые кредиты", — заявила Барте.Днем 30 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. По последним официальным данным, в результате удара ВСУ погибли 25 человек, среди которых пять детей, 109 мирных жителей пострадали. Медицинский спецборт 31 декабря доставил в Москву 25 раненых, все в тяжелом состоянии, включая шесть детей. Спецбортом МЧС отправили и родителей детей, которые получили ранения. Министр здравоохранения Михаил Мурашко пообещал помочь им с проживанием рядом с медцентрами, а все операции и лекарства будут оплачены государством.

https://ria.ru/20240108/zelenskiy-1920101282.html

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в мире, белгород, белгородская область, вячеслав гладков, михаил мурашко, вооруженные силы украины, франция, украина