https://ria.ru/20240108/bayden-1920122377.html
Байден может пойти на отчаянный шаг из-за Путина и Украины, заявили в США
Байден может пойти на отчаянный шаг из-за Путина и Украины, заявили в США - РИА Новости, 08.01.2024
Байден может пойти на отчаянный шаг из-за Путина и Украины, заявили в США
Победа президента Джо Байдена на предстоящих выборах во многом зависит от ситуации на Украине, поэтому глава Белого дома может прибегнуть к неожиданным... РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T09:20
2024-01-08T09:20
2024-01-08T09:20
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Победа президента Джо Байдена на предстоящих выборах во многом зависит от ситуации на Украине, поэтому глава Белого дома может прибегнуть к неожиданным средствам ради сохранения кресла, заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн."Время сейчас очень непростое, в этом году пройдут выборы. Я боюсь того, что решит сделать президент", — подчеркнул эксперт.Рассуждая о возможных сценариях развития событий, он вспомнил слова бывшего американского президента Джона Кеннеди: "Чего мы никогда не должны делать, так это давать ядерной державе выбор между унизительным отступлением или использованием ядерного оружия".По словам Макговерна, ставки для Байдена особенно высоки, поскольку в случае поражения на выборах ему и его сыну грозит тюрьма, поэтому сохранение президентского кресла является жизненно важной задачей для действующего главы Белого дома.Ситуация же на Украине сейчас развивается далеко не так, как того хотят в Вашингтоне, добавил он."Является ли она (Украина – прим. ред.) трупом? Скорее всего, нет. Находится ли она на системе жизнеобеспечения? Да. Всё зависит от того, когда Путин захочет, так сказать, перекрыть ей кислород", — сказал эксперт.Президентские выборы в США намечены на 5 ноября 2024 года. Опросы показывают, что Трамп - явный фаворит праймериз Республиканской партии. Как ожидается, ему будет противостоять действующий президент Байден. Согласно опросам, Трампу вполне по силам победить в 2024 году.
https://ria.ru/20240102/bayden-1919478861.html
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в мире, украина, сша, джо байден, джон кеннеди (политик), центральное разведывательное управление (цру)
В мире, Украина, США, Джо Байден, Джон Кеннеди (политик), Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
Байден может пойти на отчаянный шаг из-за Путина и Украины, заявили в США
Макговерн: Байден может пойти на отчаянные меры на Украине
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости.
Победа президента Джо Байдена на предстоящих выборах во многом зависит от ситуации на Украине, поэтому глава Белого дома может прибегнуть к неожиданным средствам ради сохранения кресла, заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom
бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн.
"Время сейчас очень непростое, в этом году пройдут выборы. Я боюсь того, что решит сделать президент", — подчеркнул эксперт.
Рассуждая о возможных сценариях развития событий, он вспомнил слова бывшего американского президента Джона Кеннеди: "Чего мы никогда не должны делать, так это давать ядерной державе выбор между унизительным отступлением или использованием ядерного оружия".
По словам Макговерна, ставки для Байдена особенно высоки, поскольку в случае поражения на выборах ему и его сыну грозит тюрьма, поэтому сохранение президентского кресла является жизненно важной задачей для действующего главы Белого дома.
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Ситуация же на Украине сейчас развивается далеко не так, как того хотят в Вашингтоне, добавил он.
"Является ли она (Украина – прим. ред.) трупом? Скорее всего, нет. Находится ли она на системе жизнеобеспечения? Да. Всё зависит от того, когда Путин захочет, так сказать, перекрыть ей кислород", — сказал эксперт.
Президентские выборы в США намечены на 5 ноября 2024 года. Опросы показывают, что Трамп - явный фаворит праймериз Республиканской партии. Как ожидается, ему будет противостоять действующий президент Байден. Согласно опросам, Трампу вполне по силам победить в 2024 году.
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