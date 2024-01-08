https://ria.ru/20240108/bayden-1920122377.html

Байден может пойти на отчаянный шаг из-за Путина и Украины, заявили в США

Байден может пойти на отчаянный шаг из-за Путина и Украины, заявили в США - РИА Новости, 08.01.2024

Байден может пойти на отчаянный шаг из-за Путина и Украины, заявили в США

Победа президента Джо Байдена на предстоящих выборах во многом зависит от ситуации на Украине, поэтому глава Белого дома может прибегнуть к неожиданным... РИА Новости, 08.01.2024

2024-01-08T09:20

2024-01-08T09:20

2024-01-08T09:20

в мире

украина

сша

джо байден

джон кеннеди (политик)

центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Победа президента Джо Байдена на предстоящих выборах во многом зависит от ситуации на Украине, поэтому глава Белого дома может прибегнуть к неожиданным средствам ради сохранения кресла, заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн."Время сейчас очень непростое, в этом году пройдут выборы. Я боюсь того, что решит сделать президент", — подчеркнул эксперт.Рассуждая о возможных сценариях развития событий, он вспомнил слова бывшего американского президента Джона Кеннеди: "Чего мы никогда не должны делать, так это давать ядерной державе выбор между унизительным отступлением или использованием ядерного оружия".По словам Макговерна, ставки для Байдена особенно высоки, поскольку в случае поражения на выборах ему и его сыну грозит тюрьма, поэтому сохранение президентского кресла является жизненно важной задачей для действующего главы Белого дома.Ситуация же на Украине сейчас развивается далеко не так, как того хотят в Вашингтоне, добавил он."Является ли она (Украина – прим. ред.) трупом? Скорее всего, нет. Находится ли она на системе жизнеобеспечения? Да. Всё зависит от того, когда Путин захочет, так сказать, перекрыть ей кислород", — сказал эксперт.Президентские выборы в США намечены на 5 ноября 2024 года. Опросы показывают, что Трамп - явный фаворит праймериз Республиканской партии. Как ожидается, ему будет противостоять действующий президент Байден. Согласно опросам, Трампу вполне по силам победить в 2024 году.

https://ria.ru/20240102/bayden-1919478861.html

https://ria.ru/20231229/bayden-1919035430.html

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в мире, украина, сша, джо байден, джон кеннеди (политик), центральное разведывательное управление (цру)