https://ria.ru/20240108/barbi-1920110847.html

Фильм "Барби" получил "Золотой глобус" за "кинематографические достижения"

Фильм "Барби" получил "Золотой глобус" за "кинематографические достижения" - РИА Новости, 08.01.2024

Фильм "Барби" получил "Золотой глобус" за "кинематографические достижения"

Фильм "Барби" получил "Золотой глобус" в номинации "кинематографические и кассовые достижения", церемонию вручения наград ведет телеканал CBS. РИА Новости, 08.01.2024

2024-01-08T06:15

2024-01-08T06:15

2024-01-08T07:07

культура

лос-анджелес

тейлор свифт (певица)

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ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. Фильм "Барби" получил "Золотой глобус" в номинации "кинематографические и кассовые достижения", церемонию вручения наград ведет телеканал CBS. "Золотой глобус" вручается ежегодно в более чем 20 номинациях за достижения в кино и сериалах. Церемония проходит в Лос-Анджелесе. В новой номинации "Кинематографические и кассовые достижения" были также представлены "Оппенгеймер", блокбастеры "Стражи Галактики. Часть 3", "Джон Уик 4", "Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть первая", мультфильмы "Человек-паук: Паутина вселенных", "Братья Супер Марио в кино" и кинематографическая визуализация концертного тура певицы Тейлор Свифт "Тейлор Свифт: The Eras Tour".

https://ria.ru/20240108/anatomiya_padeniya-1920108737.html

лос-анджелес

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

лос-анджелес, тейлор свифт (певица)