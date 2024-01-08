https://ria.ru/20240108/barbi-1920110847.html
Фильм "Барби" получил "Золотой глобус" за "кинематографические достижения"
Фильм "Барби" получил "Золотой глобус" за "кинематографические достижения" - РИА Новости, 08.01.2024
Фильм "Барби" получил "Золотой глобус" за "кинематографические достижения"
Фильм "Барби" получил "Золотой глобус" в номинации "кинематографические и кассовые достижения", церемонию вручения наград ведет телеканал CBS. РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T06:15
2024-01-08T06:15
2024-01-08T07:07
культура
лос-анджелес
тейлор свифт (певица)
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ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. Фильм "Барби" получил "Золотой глобус" в номинации "кинематографические и кассовые достижения", церемонию вручения наград ведет телеканал CBS. "Золотой глобус" вручается ежегодно в более чем 20 номинациях за достижения в кино и сериалах. Церемония проходит в Лос-Анджелесе. В новой номинации "Кинематографические и кассовые достижения" были также представлены "Оппенгеймер", блокбастеры "Стражи Галактики. Часть 3", "Джон Уик 4", "Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть первая", мультфильмы "Человек-паук: Паутина вселенных", "Братья Супер Марио в кино" и кинематографическая визуализация концертного тура певицы Тейлор Свифт "Тейлор Свифт: The Eras Tour".
https://ria.ru/20240108/anatomiya_padeniya-1920108737.html
лос-анджелес
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лос-анджелес, тейлор свифт (певица)
Культура, Лос-Анджелес, Тейлор Свифт (певица)
Фильм "Барби" получил "Золотой глобус" за "кинематографические достижения"
"Барби" взяла "Золотой глобус" за "кинематографические и кассовые достижения"