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Фильм "Барби" получил "Золотой глобус" за "кинематографические достижения" - РИА Новости, 08.01.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
06:15 08.01.2024 (обновлено: 07:07 08.01.2024)
https://ria.ru/20240108/barbi-1920110847.html
Фильм "Барби" получил "Золотой глобус" за "кинематографические достижения"
Фильм "Барби" получил "Золотой глобус" за "кинематографические достижения" - РИА Новости, 08.01.2024
Фильм "Барби" получил "Золотой глобус" за "кинематографические достижения"
Фильм "Барби" получил "Золотой глобус" в номинации "кинематографические и кассовые достижения", церемонию вручения наград ведет телеканал CBS. РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T06:15
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культура
лос-анджелес
тейлор свифт (певица)
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ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. Фильм "Барби" получил "Золотой глобус" в номинации "кинематографические и кассовые достижения", церемонию вручения наград ведет телеканал CBS. "Золотой глобус" вручается ежегодно в более чем 20 номинациях за достижения в кино и сериалах. Церемония проходит в Лос-Анджелесе. В новой номинации "Кинематографические и кассовые достижения" были также представлены "Оппенгеймер", блокбастеры "Стражи Галактики. Часть 3", "Джон Уик 4", "Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть первая", мультфильмы "Человек-паук: Паутина вселенных", "Братья Супер Марио в кино" и кинематографическая визуализация концертного тура певицы Тейлор Свифт "Тейлор Свифт: The Eras Tour".
https://ria.ru/20240108/anatomiya_padeniya-1920108737.html
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лос-анджелес, тейлор свифт (певица)
Культура, Лос-Анджелес, Тейлор Свифт (певица)
Фильм "Барби" получил "Золотой глобус" за "кинематографические достижения"

"Барби" взяла "Золотой глобус" за "кинематографические и кассовые достижения"

© Warner Bros. PicturesКадр из трейлера фильма "Барби"
Кадр из трейлера фильма Барби
© Warner Bros. Pictures
Кадр из трейлера фильма "Барби". Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. Фильм "Барби" получил "Золотой глобус" в номинации "кинематографические и кассовые достижения", церемонию вручения наград ведет телеканал CBS.
"Золотой глобус" вручается ежегодно в более чем 20 номинациях за достижения в кино и сериалах. Церемония проходит в Лос-Анджелесе.
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05:41
В новой номинации "Кинематографические и кассовые достижения" были также представлены "Оппенгеймер", блокбастеры "Стражи Галактики. Часть 3", "Джон Уик 4", "Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть первая", мультфильмы "Человек-паук: Паутина вселенных", "Братья Супер Марио в кино" и кинематографическая визуализация концертного тура певицы Тейлор Свифт "Тейлор Свифт: The Eras Tour".
 
КультураЛос-АнджелесТейлор Свифт (певица)
 
 
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