https://ria.ru/20240108/avariya-1920185487.html

В Ростовской области легковушка столкнулась с грузовиком, есть погибшие

В Ростовской области легковушка столкнулась с грузовиком, есть погибшие - РИА Новости, 08.01.2024

В Ростовской области легковушка столкнулась с грузовиком, есть погибшие

Два человека погибли и трое пострадали при столкновении легкового автомобиля с грузовиком на трассе в Неклиновском районе Ростовской области, сообщил... РИА Новости, 08.01.2024

2024-01-08T19:15

2024-01-08T19:15

2024-01-08T19:15

происшествия

авто

ростовская область

гибдд мвд рф

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 янв — РИА Новости. Два человека погибли и трое пострадали при столкновении легкового автомобиля с грузовиком на трассе в Неклиновском районе Ростовской области, сообщил журналистам представитель управления ГИБДД региона. Авария произошла около 15.30 мск понедельника на 15-м километре автодороги "Самбек — Матвеев Курган". Водитель Renault, по предварительным данным, во время торможения не справился с управлением. Заднюю часть автомобиля занесло на полосу встречного движения, где он столкнулся с грузовым Volvo с полуприцепом. "В результате ДТП два пассажира автомобиля Renault погибли на месте до приезда скорой медицинской помощи, еще два пассажира и водитель получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение", — сказал представитель ведомства. В настоящее время местами по Ростовской области продолжается снегопад, на дорогах образовался гололед. Автомобилистов просят воздержаться от поездок по региональным и федеральным дорогам до улучшения погодных условий.

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ростовская область

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происшествия, авто, ростовская область, гибдд мвд рф