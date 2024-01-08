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В Ростовской области легковушка столкнулась с грузовиком, есть погибшие
В Ростовской области легковушка столкнулась с грузовиком, есть погибшие - РИА Новости, 08.01.2024
В Ростовской области легковушка столкнулась с грузовиком, есть погибшие
Два человека погибли и трое пострадали при столкновении легкового автомобиля с грузовиком на трассе в Неклиновском районе Ростовской области, сообщил... РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T19:15
2024-01-08T19:15
2024-01-08T19:15
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 янв — РИА Новости. Два человека погибли и трое пострадали при столкновении легкового автомобиля с грузовиком на трассе в Неклиновском районе Ростовской области, сообщил журналистам представитель управления ГИБДД региона. Авария произошла около 15.30 мск понедельника на 15-м километре автодороги "Самбек — Матвеев Курган". Водитель Renault, по предварительным данным, во время торможения не справился с управлением. Заднюю часть автомобиля занесло на полосу встречного движения, где он столкнулся с грузовым Volvo с полуприцепом. "В результате ДТП два пассажира автомобиля Renault погибли на месте до приезда скорой медицинской помощи, еще два пассажира и водитель получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение", — сказал представитель ведомства. В настоящее время местами по Ростовской области продолжается снегопад, на дорогах образовался гололед. Автомобилистов просят воздержаться от поездок по региональным и федеральным дорогам до улучшения погодных условий.
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происшествия, авто, ростовская область, гибдд мвд рф
Происшествия, Авто, Ростовская область, ГИБДД МВД РФ
В Ростовской области легковушка столкнулась с грузовиком, есть погибшие
В Ростовской области легковушка столкнулась с грузовиком, погибли два человека
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 янв — РИА Новости. Два человека погибли и трое пострадали при столкновении легкового автомобиля с грузовиком на трассе в Неклиновском районе Ростовской области, сообщил журналистам представитель управления ГИБДД региона.
Авария произошла около 15.30 мск понедельника на 15-м километре автодороги "Самбек — Матвеев Курган". Водитель Renault
, по предварительным данным, во время торможения не справился с управлением. Заднюю часть автомобиля занесло на полосу встречного движения, где он столкнулся с грузовым Volvo
с полуприцепом.
"В результате ДТП два пассажира автомобиля Renault погибли на месте до приезда скорой медицинской помощи, еще два пассажира и водитель получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение", — сказал представитель ведомства.
В настоящее время местами по Ростовской области продолжается снегопад, на дорогах образовался гололед. Автомобилистов просят воздержаться от поездок по региональным и федеральным дорогам до улучшения погодных условий.
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