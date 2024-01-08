https://ria.ru/20240108/ataka-1920142001.html

Военная база США в Сирии подверглась атаке с помощью БПЛА, сообщили СМИ

Военная база США в Сирии подверглась атаке с помощью БПЛА, сообщили СМИ - РИА Новости, 08.01.2024

Военная база США в Сирии подверглась атаке с помощью БПЛА, сообщили СМИ

Американская база в провинции Эль-Хасаке на северо-востоке Сирии подверглась атаке с помощью беспилотника, сообщает телеканал Al Mayadeen. РИА Новости, 08.01.2024

2024-01-08T12:39

2024-01-08T12:39

2024-01-08T12:39

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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Американская база в провинции Эль-Хасаке на северо-востоке Сирии подверглась атаке с помощью беспилотника, сообщает телеканал Al Mayadeen. "Беспилотник атаковал американские войска на базе Румейлан в Сирии", - говорится в сообщении телеканала. Ранее в понедельник телеканал сообщал, что 30 ракет были выпущены по американской базе у нефтяного месторождения "Аль-Омар" в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. С начала обострения палестино-израильского конфликта базы возглавляющих международную коалицию США в Ираке, а также американские войска в Сирии регулярно подвергаются нападениям, ответственность за которые берут на себя действующие в Ираке вооруженные шиитские группировки. Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на востоке и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.

https://ria.ru/20240101/stolknovenie-1919407501.html

https://ria.ru/20231222/poklon-1917335724.html

сирия

дейр-эз-зор (мухафаза)

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в мире, сирия, дейр-эз-зор (мухафаза), сша