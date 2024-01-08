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Военная база США в Сирии подверглась атаке с помощью БПЛА, сообщили СМИ - РИА Новости, 08.01.2024
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12:39 08.01.2024
https://ria.ru/20240108/ataka-1920142001.html
Военная база США в Сирии подверглась атаке с помощью БПЛА, сообщили СМИ
Военная база США в Сирии подверглась атаке с помощью БПЛА, сообщили СМИ - РИА Новости, 08.01.2024
Военная база США в Сирии подверглась атаке с помощью БПЛА, сообщили СМИ
Американская база в провинции Эль-Хасаке на северо-востоке Сирии подверглась атаке с помощью беспилотника, сообщает телеканал Al Mayadeen. РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T12:39
2024-01-08T12:39
в мире
сирия
дейр-эз-зор (мухафаза)
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Американская база в провинции Эль-Хасаке на северо-востоке Сирии подверглась атаке с помощью беспилотника, сообщает телеканал Al Mayadeen. "Беспилотник атаковал американские войска на базе Румейлан в Сирии", - говорится в сообщении телеканала. Ранее в понедельник телеканал сообщал, что 30 ракет были выпущены по американской базе у нефтяного месторождения "Аль-Омар" в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. С начала обострения палестино-израильского конфликта базы возглавляющих международную коалицию США в Ираке, а также американские войска в Сирии регулярно подвергаются нападениям, ответственность за которые берут на себя действующие в Ираке вооруженные шиитские группировки. Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на востоке и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.
https://ria.ru/20240101/stolknovenie-1919407501.html
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в мире, сирия, дейр-эз-зор (мухафаза), сша
В мире, Сирия, Дейр-эз-Зор (мухафаза), США
Военная база США в Сирии подверглась атаке с помощью БПЛА, сообщили СМИ

Al Mayadeen: военную базу США на северо-востоке Сирии атаковали с помощью БПЛА

© Фото : Staff Sgt. Jacob ConnorАмериканские военные в Сирии
Американские военные в Сирии - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
© Фото : Staff Sgt. Jacob Connor
Американские военные в Сирии. Архивное фото
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Американская база в провинции Эль-Хасаке на северо-востоке Сирии подверглась атаке с помощью беспилотника, сообщает телеканал Al Mayadeen.
"Беспилотник атаковал американские войска на базе Румейлан в Сирии", - говорится в сообщении телеканала.
Эскадренный миноносец ВМС США USS Forrest Sherman (DDG 98)
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1 января, 23:06
Ранее в понедельник телеканал сообщал, что 30 ракет были выпущены по американской базе у нефтяного месторождения "Аль-Омар" в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.
С начала обострения палестино-израильского конфликта базы возглавляющих международную коалицию США в Ираке, а также американские войска в Сирии регулярно подвергаются нападениям, ответственность за которые берут на себя действующие в Ираке вооруженные шиитские группировки.
Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на востоке и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.
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