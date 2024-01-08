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В Алтайском крае из-за непогоды перекрыли пять участков трасс - РИА Новости, 08.01.2024
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07:24 08.01.2024 (обновлено: 07:39 08.01.2024)
https://ria.ru/20240108/altay-1920114147.html
В Алтайском крае из-за непогоды перекрыли пять участков трасс
В Алтайском крае из-за непогоды перекрыли пять участков трасс - РИА Новости, 08.01.2024
В Алтайском крае из-за непогоды перекрыли пять участков трасс
Пять участков трасс перекрыли в Алтайском крае из-за сильного ветра, метели и плохой видимости, сообщает пресс-служба главка МВД по региону. РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T07:24
2024-01-08T07:39
рубцовск
алтайский край
змеиногорск
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БАРНАУЛ, 8 янв - РИА Новости. Пять участков трасс перекрыли в Алтайском крае из-за сильного ветра, метели и плохой видимости, сообщает пресс-служба главка МВД по региону. "Госавтоинспекция Алтайского края информирует о временном ограничении движения для всех видов транспорта в связи с ухудшением погодных условий - порывистым ветром до 25 м/с, отсутствием видимости, снегом и метелью…на автодороге К-03 "Змеиногорск - Рубцовск - Волчиха - Михайловское - Кулунда - Бурла - граница Новосибирской области", (закрытие на участке от Змеиногорска до Рубцовска)…на автодороге К-21 "Рубцовск - Угловское - Михайловское", (закрытие на участке с 7 км + 000 м до 47 км + 965 м)", - говорится в сообщении. Еще перекрыли участки дорог "Барнаул-Рубцовск-граница с Республикой Казахстан" от Поспелихи до Рубцовска, а также "Змеиногороск - Рубцовск - Волчиха - Михайловское - Кулунда - Бурла - граница с Новосибирской областью" от Рубцовска до села Егорьевское. "Дополнение: с 10 часов 15 минут (6.15 мск - ред)…на К-09 "Поспелиха - Курья - Третьяково - граница с Республикой Казахстан", (закрытие на участке от села Курья до границы с Республикой Казахстан", - уточняют в МВД.
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рубцовск, алтайский край, змеиногорск
Рубцовск, Алтайский край, Змеиногорск
В Алтайском крае из-за непогоды перекрыли пять участков трасс

В Алтайском крае из-за сильного ветра и метели перекрыли пять участков трасс

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкНашивка сотрудника МЧС РФ
Нашивка сотрудника МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
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БАРНАУЛ, 8 янв - РИА Новости. Пять участков трасс перекрыли в Алтайском крае из-за сильного ветра, метели и плохой видимости, сообщает пресс-служба главка МВД по региону.
«
"Госавтоинспекция Алтайского края информирует о временном ограничении движения для всех видов транспорта в связи с ухудшением погодных условий - порывистым ветром до 25 м/с, отсутствием видимости, снегом и метелью…на автодороге К-03 "Змеиногорск - Рубцовск - Волчиха - Михайловское - Кулунда - Бурла - граница Новосибирской области", (закрытие на участке от Змеиногорска до Рубцовска)…на автодороге К-21 "Рубцовск - Угловское - Михайловское", (закрытие на участке с 7 км + 000 м до 47 км + 965 м)", - говорится в сообщении.
Еще перекрыли участки дорог "Барнаул-Рубцовск-граница с Республикой Казахстан" от Поспелихи до Рубцовска, а также "Змеиногороск - Рубцовск - Волчиха - Михайловское - Кулунда - Бурла - граница с Новосибирской областью" от Рубцовска до села Егорьевское.
"Дополнение: с 10 часов 15 минут (6.15 мск - ред)…на К-09 "Поспелиха - Курья - Третьяково - граница с Республикой Казахстан", (закрытие на участке от села Курья до границы с Республикой Казахстан", - уточняют в МВД.
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