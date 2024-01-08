https://ria.ru/20240108/aeroport-1920133719.html

В токийском аэропорту восстановили работу ВПП после столкновения самолетов

В токийском аэропорту восстановили работу ВПП после столкновения самолетов - РИА Новости, 08.01.2024

В токийском аэропорту восстановили работу ВПП после столкновения самолетов

Восстановлена работа взлетно-посадочной полосы (ВВП) "С" в токийском аэропорту Ханэда, на которой 2 января произошло столкновение и возгорание пассажирского... РИА Новости, 08.01.2024

2024-01-08T11:20

2024-01-08T11:20

2024-01-08T11:20

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ТОКИО, 8 янв – РИА Новости. Восстановлена работа взлетно-посадочной полосы (ВВП) "С" в токийском аэропорту Ханэда, на которой 2 января произошло столкновение и возгорание пассажирского авиалайнера Airbus A350 авиакомпании JAL и самолета службы безопасности на море Японии, сообщил телеканал NHK. Ранее здесь ежедневно отменяли по 200 с лишним самолетов, что сказывалось на планах около 30 тысяч пассажиров. Всего в аэропорту Ханэда четыре ВПП. Во вторник, 2 января, при посадке в аэропорту пассажирский авиалайнер Airbus A350 авиакомпании JAL, следовавший рейсом номер 516 из Саппоро в Токио, врезался в стоявший на взлетно-посадочной полосе самолет службы безопасности на море, который готовился к взлету. Оба борта загорелись. Все 379 пассажиров и членов экипажа эвакуировались с лайнера JAL в течение 18 минут. Из 6 человек службы безопасности на море выжил только командир корабля. По предварительным данным, диспетчер дал указание пассажирскому самолету приступить к посадке, а транспортному - выехать на боковую рулежную дорожку. Однако командир экипажа самолета службы безопасности на море, по всей видимости, воспринял это как разрешение на взлет и выехал на ВПП. При этом экипаж пассажирского судна сообщил, что визуально не смог распознать самолет службы безопасности на море. Идет расследование.

https://ria.ru/20240102/samolet-1919490723.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, япония, токио, airbus a350