В токийском аэропорту восстановили работу ВПП после столкновения самолетов
Работу ВПП в аэропорту Ханэда восстановили через 6 дней после ЧП с самолетами
© Кадр видео из соцсетейСтоп-кадр видео горящего борта JAL в аэропорту Токио
© Кадр видео из соцсетей
ТОКИО, 8 янв – РИА Новости. Восстановлена работа взлетно-посадочной полосы (ВВП) "С" в токийском аэропорту Ханэда, на которой 2 января произошло столкновение и возгорание пассажирского авиалайнера Airbus A350 авиакомпании JAL и самолета службы безопасности на море Японии, сообщил телеканал NHK.
Ранее здесь ежедневно отменяли по 200 с лишним самолетов, что сказывалось на планах около 30 тысяч пассажиров. Всего в аэропорту Ханэда четыре ВПП.
Во вторник, 2 января, при посадке в аэропорту пассажирский авиалайнер Airbus A350 авиакомпании JAL, следовавший рейсом номер 516 из Саппоро в Токио, врезался в стоявший на взлетно-посадочной полосе самолет службы безопасности на море, который готовился к взлету. Оба борта загорелись. Все 379 пассажиров и членов экипажа эвакуировались с лайнера JAL в течение 18 минут. Из 6 человек службы безопасности на море выжил только командир корабля.
По предварительным данным, диспетчер дал указание пассажирскому самолету приступить к посадке, а транспортному - выехать на боковую рулежную дорожку. Однако командир экипажа самолета службы безопасности на море, по всей видимости, воспринял это как разрешение на взлет и выехал на ВПП. При этом экипаж пассажирского судна сообщил, что визуально не смог распознать самолет службы безопасности на море. Идет расследование.