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В токийском аэропорту восстановили работу ВПП после столкновения самолетов - РИА Новости, 08.01.2024
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11:20 08.01.2024
https://ria.ru/20240108/aeroport-1920133719.html
В токийском аэропорту восстановили работу ВПП после столкновения самолетов
В токийском аэропорту восстановили работу ВПП после столкновения самолетов - РИА Новости, 08.01.2024
В токийском аэропорту восстановили работу ВПП после столкновения самолетов
Восстановлена работа взлетно-посадочной полосы (ВВП) "С" в токийском аэропорту Ханэда, на которой 2 января произошло столкновение и возгорание пассажирского... РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T11:20
2024-01-08T11:20
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ТОКИО, 8 янв – РИА Новости. Восстановлена работа взлетно-посадочной полосы (ВВП) "С" в токийском аэропорту Ханэда, на которой 2 января произошло столкновение и возгорание пассажирского авиалайнера Airbus A350 авиакомпании JAL и самолета службы безопасности на море Японии, сообщил телеканал NHK. Ранее здесь ежедневно отменяли по 200 с лишним самолетов, что сказывалось на планах около 30 тысяч пассажиров. Всего в аэропорту Ханэда четыре ВПП. Во вторник, 2 января, при посадке в аэропорту пассажирский авиалайнер Airbus A350 авиакомпании JAL, следовавший рейсом номер 516 из Саппоро в Токио, врезался в стоявший на взлетно-посадочной полосе самолет службы безопасности на море, который готовился к взлету. Оба борта загорелись. Все 379 пассажиров и членов экипажа эвакуировались с лайнера JAL в течение 18 минут. Из 6 человек службы безопасности на море выжил только командир корабля. По предварительным данным, диспетчер дал указание пассажирскому самолету приступить к посадке, а транспортному - выехать на боковую рулежную дорожку. Однако командир экипажа самолета службы безопасности на море, по всей видимости, воспринял это как разрешение на взлет и выехал на ВПП. При этом экипаж пассажирского судна сообщил, что визуально не смог распознать самолет службы безопасности на море. Идет расследование.
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в мире, япония, токио, airbus a350
В мире, Япония, Токио, Airbus A350
В токийском аэропорту восстановили работу ВПП после столкновения самолетов

Работу ВПП в аэропорту Ханэда восстановили через 6 дней после ЧП с самолетами

© Кадр видео из соцсетейСтоп-кадр видео горящего борта JAL в аэропорту Токио
Стоп-кадр видео горящего борта JAL в аэропорту Токио
© Кадр видео из соцсетей
Читать ria.ru в
ТОКИО, 8 янв – РИА Новости. Восстановлена работа взлетно-посадочной полосы (ВВП) "С" в токийском аэропорту Ханэда, на которой 2 января произошло столкновение и возгорание пассажирского авиалайнера Airbus A350 авиакомпании JAL и самолета службы безопасности на море Японии, сообщил телеканал NHK.
Ранее здесь ежедневно отменяли по 200 с лишним самолетов, что сказывалось на планах около 30 тысяч пассажиров. Всего в аэропорту Ханэда четыре ВПП.
Во вторник, 2 января, при посадке в аэропорту пассажирский авиалайнер Airbus A350 авиакомпании JAL, следовавший рейсом номер 516 из Саппоро в Токио, врезался в стоявший на взлетно-посадочной полосе самолет службы безопасности на море, который готовился к взлету. Оба борта загорелись. Все 379 пассажиров и членов экипажа эвакуировались с лайнера JAL в течение 18 минут. Из 6 человек службы безопасности на море выжил только командир корабля.
По предварительным данным, диспетчер дал указание пассажирскому самолету приступить к посадке, а транспортному - выехать на боковую рулежную дорожку. Однако командир экипажа самолета службы безопасности на море, по всей видимости, воспринял это как разрешение на взлет и выехал на ВПП. При этом экипаж пассажирского судна сообщил, что визуально не смог распознать самолет службы безопасности на море. Идет расследование.
Тушение самолета Japan Airlines на взлетно-посадочной полосе токийского аэропорта Ханэда - РИА Новости, 1920, 02.01.2024
При столкновении двух самолетов в Японии пострадали 17 человек
2 января, 17:10
 
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