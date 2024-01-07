https://ria.ru/20240107/zhile-1919999466.html

Путин пообещал изучить проблемы с обеспечением жильем семей погибших бойцов

Путин пообещал изучить проблемы с обеспечением жильем семей погибших бойцов - РИА Новости, 07.01.2024

Путин пообещал изучить проблемы с обеспечением жильем семей погибших бойцов

Президент России Владимир Путин пообещал рассмотреть проблемы, связанные с механизмом обеспечения жильем семей бойцов, погибших в ходе специальной военной... РИА Новости, 07.01.2024

2024-01-07T01:14

2024-01-07T01:14

2024-01-07T01:14

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал рассмотреть проблемы, связанные с механизмом обеспечения жильем семей бойцов, погибших в ходе специальной военной операции. Президент перед Рождеством пообщался в Ново-Огарево с семьями Героев России, погибших в ходе спецоперации. Одна из участниц встречи попросила его обратить внимание на проблемы с механизмом военной ипотеки, возникшие у некоторых семей погибших бойцов. "Я должен понять, в чем проблема", - отметил в ответ Путин. Она пообещала передать через помощников президента все необходимые данные. "Договорились. Обязательно сделаем", - отреагировал президент.

https://ria.ru/20240107/vyplaty-1919997625.html

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россия, владимир путин, общество