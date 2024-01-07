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Путин пообещал изучить проблемы с обеспечением жильем семей погибших бойцов
Путин пообещал изучить проблемы с обеспечением жильем семей погибших бойцов - РИА Новости, 07.01.2024
Путин пообещал изучить проблемы с обеспечением жильем семей погибших бойцов
Президент России Владимир Путин пообещал рассмотреть проблемы, связанные с механизмом обеспечения жильем семей бойцов, погибших в ходе специальной военной... РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T01:14
2024-01-07T01:14
2024-01-07T01:14
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал рассмотреть проблемы, связанные с механизмом обеспечения жильем семей бойцов, погибших в ходе специальной военной операции. Президент перед Рождеством пообщался в Ново-Огарево с семьями Героев России, погибших в ходе спецоперации. Одна из участниц встречи попросила его обратить внимание на проблемы с механизмом военной ипотеки, возникшие у некоторых семей погибших бойцов. "Я должен понять, в чем проблема", - отметил в ответ Путин. Она пообещала передать через помощников президента все необходимые данные. "Договорились. Обязательно сделаем", - отреагировал президент.
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин пообещал изучить проблемы с обеспечением жильем семей погибших бойцов
Путин пообещал изучить проблемы с обеспечением жильем семей погибших военных
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал рассмотреть проблемы, связанные с механизмом обеспечения жильем семей бойцов, погибших в ходе специальной военной операции.
Президент перед Рождеством пообщался в Ново-Огарево с семьями Героев России, погибших в ходе спецоперации. Одна из участниц встречи попросила его обратить внимание на проблемы с механизмом военной ипотеки, возникшие у некоторых семей погибших бойцов.
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"Я должен понять, в чем проблема", - отметил в ответ Путин.
Она пообещала передать через помощников президента все необходимые данные.
"Договорились. Обязательно сделаем", - отреагировал президент.
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