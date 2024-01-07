https://ria.ru/20240107/zemletryasenie-1920028724.html

Число погибших при землетрясении в Японии выросло до 128

Число погибших при землетрясении в Японии выросло до 128 - РИА Новости, 07.01.2024

Число погибших при землетрясении в Японии выросло до 128

Число погибших при после землетрясения в районе полуострова Ното в японской префектуре Исикава 1 января возросло до 128, сообщило агентство Киодо. РИА Новости, 07.01.2024

2024-01-07T10:16

2024-01-07T10:16

2024-01-07T10:16

в мире

япония

серия землетрясений в японии в 2024 году

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ТОКИО, 7 янв – РИА Новости. Число погибших при после землетрясения в районе полуострова Ното в японской префектуре Исикава 1 января возросло до 128, сообщило агентство Киодо. По последним данным, 560 человек получили ранения, в отношении 222 человек местным властям не удается подтвердить их безопасность. В первый день 2024 года в районе полуострова Ното префектуры Исикава на западном побережье Японии произошла серия крупных землетрясений, самое сильное из которых было магнитудой 7,6. Из-за землетрясений была объявлена угроза цунами на всем западном побережье страны с севера до юга, а затем впервые с 2011 года угроза большого цунами. В ряде мест на побережье высота цунами составила 4,2 метра. Вчера из-под завалов разрушенного дома в городе Судзу в этом районе через 124 часа после землетрясения удалось найти живой и спасти 90-летнюю женщину. Более 1370 домов частично или полностью разрушены. Без воды остаются 66 тысяч домохозяйств в префектуре Исикава, без света - более 23,9 тысячи домохозяйств. В префектуре Исикава открыты 357 эвакуационных пунктов, число эвакуированных превышает 30,7 тысячи человек. На месте работают 5400 сотрудников сил самообороны.

https://ria.ru/20240106/yaponiya-1919948967.html

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Влада Копылова

в мире, япония, серия землетрясений в японии в 2024 году