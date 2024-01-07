Рейтинг@Mail.ru
В США заметили странную деталь в поведении Зеленского - РИА Новости, 07.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:42 07.01.2024
https://ria.ru/20240107/zelenskiy-1920036616.html
В США заметили странную деталь в поведении Зеленского
В США заметили странную деталь в поведении Зеленского - РИА Новости, 07.01.2024
В США заметили странную деталь в поведении Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский, так же как и американские политики, полностью оторван от действительности и не признает очевидную правду, заявил бывший... РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T11:42
2024-01-07T11:42
в мире
украина
россия
китай
владимир зеленский
владимир путин
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0d/1915459917_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_b3492caf8a422bdf6911f872cae8128a.jpg
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский, так же как и американские политики, полностью оторван от действительности и не признает очевидную правду, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в соцсети Х."Вашингтон и люди, которые управляют нами, оторваны от реальности. Это касается и Зеленского в Киеве", — отметил он.Макгрегор также добавил, что американским политикам неинтересно реальное положение дел."Для них правда неважна", — заключил он.В октябре прошлого года на пресс-конференции по итогам визита в Китай президент России Владимир Путин заявил, что США следует забрать вооружения, если они считают, что конфликт на Украине "проигран Россией".
https://ria.ru/20240107/reb-1920029792.html
https://ria.ru/20240107/lozh-1920015813.html
украина
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0d/1915459917_164:0:2831:2000_1920x0_80_0_0_808620df011bb28af3ee8651e74d170a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, китай, владимир зеленский, владимир путин, министерство обороны сша
В мире, Украина, Россия, Китай, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Министерство обороны США
В США заметили странную деталь в поведении Зеленского

Полковник Макгрегор назвал Зеленского оторванным от реальности

© AP Photo / Evan VucciПрезидент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Джо Байденом
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Джо Байденом - РИА Новости, 1920, 07.01.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Джо Байденом. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский, так же как и американские политики, полностью оторван от действительности и не признает очевидную правду, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в соцсети Х.
"Вашингтон и люди, которые управляют нами, оторваны от реальности. Это касается и Зеленского в Киеве", — отметил он.
Военнослужащие вооруженных сил РФ подготавливают к работе автоматизированную станцию помех из состава комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ) - РИА Новости, 1920, 07.01.2024
"Создают помехи": в Германии забили тревогу из-за маневра России на Украине
Вчера, 10:27
Макгрегор также добавил, что американским политикам неинтересно реальное положение дел.
"Для них правда неважна", — заключил он.
В октябре прошлого года на пресс-конференции по итогам визита в Китай президент России Владимир Путин заявил, что США следует забрать вооружения, если они считают, что конфликт на Украине "проигран Россией".
Солдат ВСУ прячется в траншее во время обстрела под Артемовском - РИА Новости, 1920, 07.01.2024
"НАТО обещала": во Франции сделали неожиданное заявление об Украине
Вчера, 08:56
 
В миреУкраинаРоссияКитайВладимир ЗеленскийВладимир ПутинМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала