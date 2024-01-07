https://ria.ru/20240107/zelenskiy-1920036616.html

В США заметили странную деталь в поведении Зеленского

В США заметили странную деталь в поведении Зеленского - РИА Новости, 07.01.2024

В США заметили странную деталь в поведении Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский, так же как и американские политики, полностью оторван от действительности и не признает очевидную правду, заявил бывший... РИА Новости, 07.01.2024

2024-01-07T11:42

2024-01-07T11:42

2024-01-07T11:42

в мире

украина

россия

китай

владимир зеленский

владимир путин

министерство обороны сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0d/1915459917_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_b3492caf8a422bdf6911f872cae8128a.jpg

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский, так же как и американские политики, полностью оторван от действительности и не признает очевидную правду, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в соцсети Х."Вашингтон и люди, которые управляют нами, оторваны от реальности. Это касается и Зеленского в Киеве", — отметил он.Макгрегор также добавил, что американским политикам неинтересно реальное положение дел."Для них правда неважна", — заключил он.В октябре прошлого года на пресс-конференции по итогам визита в Китай президент России Владимир Путин заявил, что США следует забрать вооружения, если они считают, что конфликт на Украине "проигран Россией".

https://ria.ru/20240107/reb-1920029792.html

https://ria.ru/20240107/lozh-1920015813.html

украина

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, китай, владимир зеленский, владимир путин, министерство обороны сша