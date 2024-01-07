https://ria.ru/20240107/zelenskiy-1920036616.html
В США заметили странную деталь в поведении Зеленского
В США заметили странную деталь в поведении Зеленского - РИА Новости, 07.01.2024
В США заметили странную деталь в поведении Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский, так же как и американские политики, полностью оторван от действительности и не признает очевидную правду, заявил бывший... РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T11:42
2024-01-07T11:42
2024-01-07T11:42
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский, так же как и американские политики, полностью оторван от действительности и не признает очевидную правду, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в соцсети Х."Вашингтон и люди, которые управляют нами, оторваны от реальности. Это касается и Зеленского в Киеве", — отметил он.Макгрегор также добавил, что американским политикам неинтересно реальное положение дел."Для них правда неважна", — заключил он.В октябре прошлого года на пресс-конференции по итогам визита в Китай президент России Владимир Путин заявил, что США следует забрать вооружения, если они считают, что конфликт на Украине "проигран Россией".
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в мире, украина, россия, китай, владимир зеленский, владимир путин, министерство обороны сша
В мире, Украина, Россия, Китай, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Министерство обороны США
В США заметили странную деталь в поведении Зеленского
Полковник Макгрегор назвал Зеленского оторванным от реальности