https://ria.ru/20240107/zelenskiy-1920005124.html

Британский полковник публично опозорил Зеленского

Британский полковник публично опозорил Зеленского - РИА Новости, 07.01.2024

Британский полковник публично опозорил Зеленского

Владимир Зеленский слишком истощен и слаб, чтобы одержать победу, об этом заявил отставной британский полковник Ричард Кемп в своей статье для британской газеты РИА Новости, 07.01.2024

2024-01-07T02:47

2024-01-07T02:47

2024-01-07T02:47

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брюссель

киев

владимир зеленский

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МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Владимир Зеленский слишком истощен и слаб, чтобы одержать победу, об этом заявил отставной британский полковник Ричард Кемп в своей статье для британской газеты Telegraph."Уставший Зеленский выглядит слишком слабым, чтобы добиться победы", — гласит заголовок публикации.По словам Кемпа, у Зеленского нет четкой стратегии для достижения какого-либо результата в конфликте, а после провала контрнаступления все больше людей говорят о возможных мирных соглашениях.Помимо неудач на фронте Зеленский, по мнению автора, сталкивается также с "испытанием своего лидерства" из-за разногласий с другими украинскими политиками из-за необходимости взвалить на кого-нибудь вину за военный провал."Зеленский, вероятно, истощен почти двумя годами военных действий <…>" — констатировал Кемп.Западные СМИ все чаще пишут о том, что Вашингтон и Брюссель начали уставать от украинского кризиса, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.

https://ria.ru/20240106/ukraina-1919986746.html

https://ria.ru/20240106/ukraina-1919909634.html

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в мире, брюссель, киев, владимир зеленский