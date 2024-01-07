https://ria.ru/20240107/vzryvy-1920095064.html
Мэр Харькова сообщил о взрывах в городе
Мэр Харькова сообщил о взрывах в городе - РИА Новости, 08.01.2024
Мэр Харькова сообщил о взрывах в городе
В Харькове прогремели взрывы, сообщил мэр города Игорь Терехов. РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-07T23:19
2024-01-07T23:19
2024-01-08T01:24
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. В Харькове прогремели взрывы, сообщил мэр города Игорь Терехов."В городе прозвучало уже несколько взрывов", — написал он в Telegram-канале.По информации онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит в Николаевской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины, а также на подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей. Российская армия наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи в ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам на территории России. Воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.При этом, как подчеркивал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, российские военные не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Харьковская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина
Мэр Харькова сообщил о взрывах в городе
В Харькове прогремели несколько взрывов