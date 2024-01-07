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Мэр Харькова сообщил о взрывах в городе - РИА Новости, 08.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
23:19 07.01.2024 (обновлено: 01:24 08.01.2024)
https://ria.ru/20240107/vzryvy-1920095064.html
Мэр Харькова сообщил о взрывах в городе
Мэр Харькова сообщил о взрывах в городе - РИА Новости, 08.01.2024
Мэр Харькова сообщил о взрывах в городе
В Харькове прогремели взрывы, сообщил мэр города Игорь Терехов. РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-07T23:19
2024-01-08T01:24
специальная военная операция на украине
в мире
харьков
харьковская область
россия
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. В Харькове прогремели взрывы, сообщил мэр города Игорь Терехов.&quot;В городе прозвучало уже несколько взрывов&quot;, — написал он в Telegram-канале.По информации онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит в Николаевской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины, а также на подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей. Российская армия наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи в ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам на территории России. Воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.При этом, как подчеркивал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, российские военные не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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в мире, харьков, харьковская область, россия, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Харьковская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина
Мэр Харькова сообщил о взрывах в городе

В Харькове прогремели несколько взрывов

© AP Photo / Leo CorreaХарьков
Харьков - РИА Новости, 1920, 07.01.2024
© AP Photo / Leo Correa
Харьков . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. В Харькове прогремели взрывы, сообщил мэр города Игорь Терехов.
«

"В городе прозвучало уже несколько взрывов", — написал он в Telegram-канале.

По информации онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит в Николаевской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины, а также на подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей.
Российская армия наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи в ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам на территории России. Воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
При этом, как подчеркивал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, российские военные не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковХарьковская областьРоссияВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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