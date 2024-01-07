https://ria.ru/20240107/vzryvy-1920095064.html

Мэр Харькова сообщил о взрывах в городе

Мэр Харькова сообщил о взрывах в городе - РИА Новости, 08.01.2024

Мэр Харькова сообщил о взрывах в городе

В Харькове прогремели взрывы, сообщил мэр города Игорь Терехов. РИА Новости, 08.01.2024

2024-01-07T23:19

2024-01-07T23:19

2024-01-08T01:24

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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. В Харькове прогремели взрывы, сообщил мэр города Игорь Терехов."В городе прозвучало уже несколько взрывов", — написал он в Telegram-канале.По информации онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит в Николаевской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины, а также на подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей. Российская армия наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи в ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам на территории России. Воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.При этом, как подчеркивал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, российские военные не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьков

харьковская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, харьков, харьковская область, россия, вооруженные силы украины, украина