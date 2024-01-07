Власти Украины сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне
Власти Украины сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне на фоне тревоги
Вид на соседний дом через разбитое окно. Архивное фото
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Назначенная Киевом Херсонская областная городская администрация утверждает, что центральная часть подконтрольного ВСУ Херсона подверглась ударам на фоне воздушной тревоги.
Ранее в воскресенье воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины, она звучит до сих пор.
Согласно сообщению администрации, опубликованному в Telegram-канале, подконтрольный ВСУ Херсон подвергся ударам, "центральная часть города".
Херсонская область - регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.