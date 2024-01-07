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Путин пообещал разобраться с региональными выплатами семьям погибших бойцов

Путин пообещал разобраться с региональными выплатами семьям погибших бойцов - РИА Новости, 07.01.2024

Путин пообещал разобраться с региональными выплатами семьям погибших бойцов

Президент России Владимир Путин пообещал разобраться с региональными выплатами семьям бойцов, погибших в ходе специальной военной операции. РИА Новости, 07.01.2024

2024-01-07T00:48

2024-01-07T00:48

2024-01-07T01:31

владимир путин

россия

общество

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НОВО-ОГАРЕВО, 7 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал разобраться с региональными выплатами семьям бойцов, погибших в ходе специальной военной операции.Путин перед Рождеством встретился с семьями погибших Героев России в Ново-Огарево.Одна из участниц встречи затронула тему региональных выплат семьям в связи с гибелью бойцов, которые проживали не в том регионе, где были прописаны."Это не специально как-то сделано... Нам нужно признавать факт постоянной прописки либо призыва, либо подписания контракта оттуда, откуда человек уходил. Обязательно помечу это для себя", - пообещал Путин.

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2024

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владимир путин, россия, общество