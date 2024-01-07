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Организованный удар. На Западе раскрыли, как Россия ответит на теракты ВСУ - РИА Новости, 08.01.2024
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23:30 07.01.2024 (обновлено: 01:44 08.01.2024)
https://ria.ru/20240107/vsu-1920095258.html
Организованный удар. На Западе раскрыли, как Россия ответит на теракты ВСУ
Организованный удар. На Западе раскрыли, как Россия ответит на теракты ВСУ - РИА Новости, 08.01.2024
Организованный удар. На Западе раскрыли, как Россия ответит на теракты ВСУ
Российская армия будет последовательно выталкивать украинские войска на запад в ответ на террористические атаки Киева, заявил британский аналитик Александр... РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-07T23:30
2024-01-08T01:44
политика
россия
белгород
владимир путин
вооруженные силы украины
киев
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Российская армия будет последовательно выталкивать украинские войска на запад в ответ на террористические атаки Киева, заявил британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran."Россия ответит на теракты ВСУ невероятно дисциплинированно: продолжит свою военную операцию и выдавит противника все дальше и дальше на запад", — спрогнозировал эксперт.Как отметил аналитик, действия Киева только подтверждают, что операцию нужно довести до победного конца.Москва выйдет из этого конфликта сильной в военном отношении, а также укрепит международные позиции, особенно среди стран Глобального Юга, предположил Меркурис.Днем 30 декабря ВСУ нанесли удар по Белгороду. По информации Минобороны, они применили ракеты "Ольха" с кассетной частью и чешскую РСЗО Vampire. Средства ПВО перехватили большую часть снарядов, но несколько боеприпасов и кассетные части попали по городу. Как подчеркнули в ведомстве, войска противника совершили обстрел в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российскую армию на подобные действия.Президент Владимир Путин назвал атаку на Белгород терактом, отметив, что это был целенаправленный удар по гражданскому населению, который не останется безнаказанным.
https://ria.ru/20240107/ukraina-1920084265.html
https://ria.ru/20240107/udary-1920077340.html
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политика, россия, белгород, владимир путин, вооруженные силы украины, киев
Политика, Россия, Белгород, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Киев
Организованный удар. На Западе раскрыли, как Россия ответит на теракты ВСУ

Эксперт Меркурис: Россия выдавит ВСУ на запад после терактов Киева

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Град" в зоне спецоперации
Боевая работа РСЗО Град в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 07.01.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Российская армия будет последовательно выталкивать украинские войска на запад в ответ на террористические атаки Киева, заявил британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran.
«
"Россия ответит на теракты ВСУ невероятно дисциплинированно: продолжит свою военную операцию и выдавит противника все дальше и дальше на запад", — спрогнозировал эксперт.
Как отметил аналитик, действия Киева только подтверждают, что операцию нужно довести до победного конца.
Москва выйдет из этого конфликта сильной в военном отношении, а также укрепит международные позиции, особенно среди стран Глобального Юга, предположил Меркурис.
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Днем 30 декабря ВСУ нанесли удар по Белгороду. По информации Минобороны, они применили ракеты "Ольха" с кассетной частью и чешскую РСЗО Vampire. Средства ПВО перехватили большую часть снарядов, но несколько боеприпасов и кассетные части попали по городу. Как подчеркнули в ведомстве, войска противника совершили обстрел в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российскую армию на подобные действия.
Президент Владимир Путин назвал атаку на Белгород терактом, отметив, что это был целенаправленный удар по гражданскому населению, который не останется безнаказанным.
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