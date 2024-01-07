Удивили. В ВСУ резко отреагировали на решение Дании по F-16
Представитель ВСУ заявил, что не видел заявлений Дании о сроке поставок F-16
© Фото : U.S. Air Force / Senior Airman Christopher WillisАмериканский истребитель F-16 Fighting Falcon
© Фото : U.S. Air Force / Senior Airman Christopher Willis
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon. Архивное фото
МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Представитель командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил в эфире украинского телемарафона, что не видел официальных заявлений от Дании о переносе сроков передачи Киеву истребителей F-16, передает "Украинская правда".
Ранее газета Berlingske сообщила со ссылкой на минобороны Дании, что отправка первых F-16 Украине задерживается на срок до полугода — до второго квартала 2024 года. Изначально Копенгаген планировал отправить эти самолеты в районе Нового года.
"Смотрим на сайт министерства обороны Дании – ни одного заявления я не увидел. Поэтому издание ссылается на какие-то свои источники. Это сразу подхватывается и становится мейнстримом в наших СМИ. То, что говорится в статье – нет официальных заявлений. Давайте смотреть на все заявления не через СМИ, западные СМИ очень часто нас удивляют какими-то заявлениями со ссылкой на свои источники. Есть официальные заявления, будем их придерживаться", - заявил Игнат.
По его словам, Украина ожидает передачи истребителей "весной этого года".
Дания и Нидерланды первыми согласились предоставить Украине американские истребители F-16. Белый дом подтвердил, что Киев получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Нидерландский министр обороны Кайса Оллонгрен заявила, что первые истребители планируется отправить на Украину в 2024 году.
Как подчеркивал глава МИД России Сергей Лавров, появление у ВСУ техники, способной нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада. Президент Владимир Путин заявлял, что если Украина получит указанные истребители, но базироваться при этом они будут за ее пределами, Москва рассмотрит варианты их поражения.