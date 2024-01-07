Рейтинг@Mail.ru
Удивили. В ВСУ резко отреагировали на решение Дании по F-16 - РИА Новости, 07.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:57 07.01.2024 (обновлено: 04:49 07.01.2024)
https://ria.ru/20240107/vsu-1920005572.html
Удивили. В ВСУ резко отреагировали на решение Дании по F-16
Удивили. В ВСУ резко отреагировали на решение Дании по F-16 - РИА Новости, 07.01.2024
Удивили. В ВСУ резко отреагировали на решение Дании по F-16
Представитель командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил в эфире украинского телемарафона, что не видел официальных заявлений от Дании о переносе сроков... РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T02:57
2024-01-07T04:49
в мире
украина
дания
сергей лавров
владимир путин
вооруженные силы украины
f-16
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/15/1846441372_0:142:3134:1905_1920x0_80_0_0_787332561e2136708df6637870c1786e.jpg
МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Представитель командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил в эфире украинского телемарафона, что не видел официальных заявлений от Дании о переносе сроков передачи Киеву истребителей F-16, передает "Украинская правда".Ранее газета Berlingske сообщила со ссылкой на минобороны Дании, что отправка первых F-16 Украине задерживается на срок до полугода — до второго квартала 2024 года. Изначально Копенгаген планировал отправить эти самолеты в районе Нового года."Смотрим на сайт министерства обороны Дании – ни одного заявления я не увидел. Поэтому издание ссылается на какие-то свои источники. Это сразу подхватывается и становится мейнстримом в наших СМИ. То, что говорится в статье – нет официальных заявлений. Давайте смотреть на все заявления не через СМИ, западные СМИ очень часто нас удивляют какими-то заявлениями со ссылкой на свои источники. Есть официальные заявления, будем их придерживаться", - заявил Игнат.По его словам, Украина ожидает передачи истребителей "весной этого года".Дания и Нидерланды первыми согласились предоставить Украине американские истребители F-16. Белый дом подтвердил, что Киев получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Нидерландский министр обороны Кайса Оллонгрен заявила, что первые истребители планируется отправить на Украину в 2024 году.Как подчеркивал глава МИД России Сергей Лавров, появление у ВСУ техники, способной нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада. Президент Владимир Путин заявлял, что если Украина получит указанные истребители, но базироваться при этом они будут за ее пределами, Москва рассмотрит варианты их поражения.
https://ria.ru/20240106/patriot-1919952115.html
https://ria.ru/20240106/predstaviteli-1919988451.html
украина
дания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/15/1846441372_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_c7674de73da60bb0401f1b3a9314de02.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, дания, сергей лавров, владимир путин, вооруженные силы украины, f-16
В мире, Украина, Дания, Сергей Лавров, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, F-16
Удивили. В ВСУ резко отреагировали на решение Дании по F-16

Представитель ВСУ заявил, что не видел заявлений Дании о сроке поставок F-16

© Фото : U.S. Air Force / Senior Airman Christopher WillisАмериканский истребитель F-16 Fighting Falcon
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 07.01.2024
© Фото : U.S. Air Force / Senior Airman Christopher Willis
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Представитель командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил в эфире украинского телемарафона, что не видел официальных заявлений от Дании о переносе сроков передачи Киеву истребителей F-16, передает "Украинская правда".
Ранее газета Berlingske сообщила со ссылкой на минобороны Дании, что отправка первых F-16 Украине задерживается на срок до полугода — до второго квартала 2024 года. Изначально Копенгаген планировал отправить эти самолеты в районе Нового года.
Пусковые установки ракет Пэтриот - РИА Новости, 1920, 06.01.2024
СМИ: США скоро не смогут поставлять Украине ракеты для Patriot
Вчера, 15:42
"Смотрим на сайт министерства обороны Дании – ни одного заявления я не увидел. Поэтому издание ссылается на какие-то свои источники. Это сразу подхватывается и становится мейнстримом в наших СМИ. То, что говорится в статье – нет официальных заявлений. Давайте смотреть на все заявления не через СМИ, западные СМИ очень часто нас удивляют какими-то заявлениями со ссылкой на свои источники. Есть официальные заявления, будем их придерживаться", - заявил Игнат.
По его словам, Украина ожидает передачи истребителей "весной этого года".
Дания и Нидерланды первыми согласились предоставить Украине американские истребители F-16. Белый дом подтвердил, что Киев получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Нидерландский министр обороны Кайса Оллонгрен заявила, что первые истребители планируется отправить на Украину в 2024 году.
Как подчеркивал глава МИД России Сергей Лавров, появление у ВСУ техники, способной нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада. Президент Владимир Путин заявлял, что если Украина получит указанные истребители, но базироваться при этом они будут за ее пределами, Москва рассмотрит варианты их поражения.
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 06.01.2024
Представители двух немецких партий призвали к ударам по объектам в России
Вчера, 21:52
 
В миреУкраинаДанияСергей ЛавровВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныF-16
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала