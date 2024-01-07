https://ria.ru/20240107/voyna-1919966064.html
"Он поплатится": президент США обьявил вендетту Владимиру Путину
"Он поплатится": президент США обьявил вендетту Владимиру Путину - РИА Новости, 07.01.2024
"Он поплатится": президент США обьявил вендетту Владимиру Путину
"Да ради бога, не может этот человек оставаться у власти!" — эти слова Джо Байдена про Владимира Путина, сказанные вскоре после начала СВО, крепко запомнились... РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T08:00
2024-01-07T08:00
2024-01-07T14:50
аналитика
украина
оон
министерство обороны сша
нато
владимир путин
джо байден
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/10/1737266169_0:0:2822:1588_1920x0_80_0_0_a42b558dbdce14a363cf0e6b2733dffd.jpg
"Да ради бога, не может этот человек оставаться у власти!" — эти слова Джо Байдена про Владимира Путина, сказанные вскоре после начала СВО, крепко запомнились общественности. Такого хамства в адрес лидеров нашей страны руководство США не позволяло себе даже в разгар холодной войны. Хорошо было видно, как искренне раздражен Байден, он просто не мог себя контролировать.Неужели опытный престарелый политик так разозлился из-за специальной военной операции ВС РФ на Украине? Верится с трудом. "Что он Гекубе, что ему Гекуба?"Дело скорее в той личной дуэли, которую Байден и Путин ведут уже много лет. Мы часто недооцениваем персоналистский аспект большой политики. Но ведь ею управляют не только расчеты, но и человеческие страсти.Как политик Джо Байден не раз получал от Владимира Путина весьма чувствительные уколы. Причем все это происходило под камеры, на глазах у всего мира. Общественность получала внятный сигнал — американские лидеры вовсе не всесильные полубоги, от которых зависят судьбы мира. Это вполне обычные, порой не самые умные люди.В 2011 году Байден — тогда еще вице-президент при Обаме — привез Путину ультиматум: не идти на президентские выборы в 2012-м. В противном случае России грозила судьба Ливии, Путину — судьба Каддафи. Именно в эти дни в ООН обсуждались бомбардировки Триполи, а на Ближнем Востоке полыхала спланированная в Пентагоне "арабская весна".Чтобы месседж дошел получше, Байден во время своего московского визита провел встречу с российской оппозицией в Спасо-Хаусе, резиденции американского посла, а также обратился с речью к студентам МГУ, призывая молодежь к реформам и "демократизации". Заграница, мол, вам поможет.Путин не испугался, он жестко поставил Байдена на место. В самом начале переговоров премьер-министр внезапно атаковал вице-президента США идеей о безвизовом режиме между США и Россией.Интересно смотреть, как выглядят собеседники в этот момент. Путин, выдвигая свое неожиданное предложение, с трудом сдерживает улыбку. Байден смотрит на него не без испуга — он явно не ожидал нападения и не знает, как реагировать. Его руки скрещены и подняты к лицу — именно так прикрывает челюсть боксер на ринге.В общем, ультиматум Байдена был не принят, а сам он — элегантно послан. Путин выдвинулся на пост президента и легко выиграл выборы. В качестве акции устрашения американцы уничтожили Ливию и по всем телеканалам гоняли убийство Каддафи — посылали Путину, так сказать, сигнал. Затем устроили выступления на Болотной. И ничего у них не вышло.Весь мир в прямом эфире увидел, что американцев можно не бояться, а на их приказы — плевать с высокой точки. Продемонстрировано это было на Джо Байдене. Сбылось предсказание его однопартийца Билла Клинтона: едва познакомившись с Путиным, он предупредил, что "мы еще будем скучать по Борису (Ельцину)".Немудрено, что Байден затаил злобу. Отдельную неприятность представляло то, что Путин всегда пользовался поддержкой огромного большинства народа России, а вот Байдена в Белый дом пропихивали "хоть тушкой, хоть чучелком": мухлеж на президентских выборах 2020 года потряс даже ко всему привыкших американцев.Едва избравшись, президент Байден начал разжигать украинский конфликт в качестве личной вендетты президенту Путину. Его раздражение регулярно прорывалось наружу. В марте 2021-го он назвал своего коллегу "убийцей".В ответ Путин пожелал старику здоровья и предложил провести дебаты "в прямом эфире, онлайн, без всяких задержек, а прямо в открытой, прямой дискуссии." На видео видно, что президент, говоря это, стоит в куртке нараспашку — он тогда собрался в тайгу слетать на выходные — и слегка усмехается.Нетрудно представить, как выглядел бы сенильный Байден, с трудом читающий с телесуфлера, в прямом эфире с Владимиром Путиным. Позорище было бы на весь свет. В Вашингтоне сделали вид, что этого предложения не было.Встреча лидеров в Женеве спустя три месяца шла уже практически в закрытом режиме. Слишком нагляден был бы контраст между подтянутым, жестким, стремительно реагирующим Путиным и рассеянным Байденом, плохо понимающим, где он находится и что происходит.Однако суть происходящего за закрытыми дверями усадьбы Ла-Гранж была очевидна. Байден уговаривал Путина смириться с расширением НАТО на восток и опять-таки был послан. Спустя восемь месяцев Путин приказал начать специальную военную операцию на Украине. Старика унизили еще раз."Он поплатится". Вот и все, что может выдавить сегодня Байден в отношении Путина: "Он поплатится". И вот уже все популярные СМИ США обсуждают возможное убийство Путина, американское разведсообщество откровенно обещает нанести "обезглавливающий удар по Кремлю", а разнообразные аналитики один за другим сочиняют сценарии "военного переворота" в России.Ирония в том, что буквально все, чем Байден грозил России, сейчас сбывается в самих США. Страна расколота, миллионы людей всерьез готовятся к гражданской войне, запасаясь огнестрелом, в рядах военных зреет недовольство, перспектива путча никогда не была столь реальной.Каждый успех Путина рикошетом бьет по Байдену. Провал на Украине грозит ему импичментом, импичмент — уголовным преследованием, причем придут не только за ним, но и за всей его семьей.В наступившем году противостояние двух лидеров пойдет по нарастающей. У обоих скоро выборы, в России они пройдут в марте, в США — в ноябре. Ставки необычайно высоки потому, что, по сути, Путин и Байден ведут войну за мир — за то, каким будет миропорядок в ближайшие десятилетия. Как говорится, "будем посмотреть".
https://ria.ru/20231115/bayden-1909693964.html
https://ria.ru/20231229/itogi_goda-1918842705.html
https://ria.ru/20231225/putin-1917796281.html
https://ria.ru/20231221/vybory-1917068078.html
https://ria.ru/20231214/ukraina-1915642193.html
украина
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Виктория Никифорова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg
Виктория Никифорова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/10/1737266169_196:0:2622:1820_1920x0_80_0_0_ed23f2d2e5391f9be515413180b35157.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Виктория Никифорова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg
аналитика, украина, оон, министерство обороны сша, нато, владимир путин, джо байден, россия, сша
Аналитика, Украина, ООН, Министерство обороны США, НАТО, Владимир Путин, Джо Байден, Россия, США
"Да ради бога, не может этот человек оставаться у власти!" — эти слова
Джо Байдена про Владимира Путина, сказанные вскоре после начала СВО, крепко запомнились общественности. Такого хамства в адрес лидеров нашей страны руководство США не позволяло себе даже в разгар холодной войны. Хорошо было видно, как искренне раздражен Байден, он просто не мог себя контролировать.
Неужели опытный престарелый политик так разозлился из-за специальной военной операции ВС РФ на Украине
? Верится с трудом. "Что он Гекубе, что ему Гекуба?"
Байден нашел замену Путину
Дело скорее в той личной дуэли, которую Байден и Путин ведут уже много лет. Мы часто недооцениваем персоналистский аспект большой политики. Но ведь ею управляют не только расчеты, но и человеческие страсти.
Как политик Джо Байден не раз получал от Владимира Путина весьма чувствительные уколы. Причем все это происходило под камеры, на глазах у всего мира. Общественность получала внятный сигнал — американские лидеры вовсе не всесильные полубоги, от которых зависят судьбы мира. Это вполне обычные, порой не самые умные люди.
В 2011 году Байден — тогда еще вице-президент при Обаме — привез Путину ультиматум: не идти на президентские выборы в 2012-м. В противном случае России грозила судьба Ливии
, Путину — судьба Каддафи. Именно в эти дни в ООН обсуждались бомбардировки Триполи, а на Ближнем Востоке
полыхала спланированная в Пентагоне
"арабская весна".
Чтобы месседж дошел получше, Байден во время своего московского визита провел встречу с российской оппозицией в Спасо-Хаусе, резиденции американского посла, а также обратился с речью к студентам МГУ, призывая молодежь к реформам и "демократизации". Заграница, мол, вам поможет.
Путин не испугался, он жестко поставил Байдена на место. В самом начале переговоров премьер-министр внезапно атаковал вице-президента США идеей о безвизовом режиме между США и Россией.
Случилось все, чего не ждали
Интересно смотреть, как выглядят собеседники в этот момент. Путин, выдвигая свое неожиданное предложение, с трудом сдерживает улыбку. Байден смотрит на него не без испуга — он явно не ожидал нападения и не знает, как реагировать. Его руки скрещены и подняты к лицу — именно так прикрывает челюсть боксер на ринге.
В общем, ультиматум Байдена был не принят, а сам он — элегантно послан. Путин выдвинулся на пост президента и легко выиграл выборы. В качестве акции устрашения американцы уничтожили Ливию и по всем телеканалам гоняли убийство Каддафи — посылали Путину, так сказать, сигнал. Затем устроили выступления на Болотной. И ничего у них не вышло.
Весь мир в прямом эфире увидел, что американцев можно не бояться, а на их приказы — плевать с высокой точки. Продемонстрировано это было на Джо Байдене. Сбылось предсказание его однопартийца Билла Клинтона
: едва познакомившись с Путиным, он предупредил, что "мы еще будем скучать по Борису (Ельцину)".
Немудрено, что Байден затаил злобу. Отдельную неприятность представляло то, что Путин всегда пользовался поддержкой огромного большинства народа России, а вот Байдена в Белый дом пропихивали "хоть тушкой, хоть чучелком": мухлеж на президентских выборах 2020 года потряс даже ко всему привыкших американцев.
На Западе снова гадают, чего хочет Путин
Едва избравшись, президент Байден начал разжигать украинский конфликт в качестве личной вендетты президенту Путину. Его раздражение регулярно прорывалось наружу. В марте 2021-го он назвал своего коллегу "убийцей".
В ответ Путин пожелал старику здоровья и предложил провести дебаты "в прямом эфире, онлайн, без всяких задержек, а прямо в открытой, прямой дискуссии." На видео видно, что президент, говоря это, стоит в куртке нараспашку — он тогда собрался в тайгу слетать на выходные — и слегка усмехается.
Нетрудно представить, как выглядел бы сенильный Байден, с трудом читающий с телесуфлера, в прямом эфире с Владимиром Путиным. Позорище было бы на весь свет. В Вашингтоне
сделали вид, что этого предложения не было.
Встреча лидеров в Женеве
спустя три месяца шла уже практически в закрытом режиме. Слишком нагляден был бы контраст между подтянутым, жестким, стремительно реагирующим Путиным и рассеянным Байденом, плохо понимающим, где он находится и что происходит.
Однако суть происходящего за закрытыми дверями усадьбы Ла-Гранж была очевидна. Байден уговаривал Путина смириться с расширением НАТО
на восток и опять-таки был послан. Спустя восемь месяцев Путин приказал начать специальную военную операцию на Украине. Старика унизили еще раз.
Президентские выборы в России под угрозой
"Он поплатится". Вот и все, что может выдавить сегодня Байден в отношении Путина: "Он поплатится". И вот уже все популярные СМИ США обсуждают возможное убийство Путина, американское разведсообщество откровенно обещает нанести "обезглавливающий удар по Кремлю", а разнообразные аналитики один за другим сочиняют сценарии "военного переворота" в России.
Ирония в том, что буквально все, чем Байден грозил России, сейчас сбывается в самих США. Страна расколота, миллионы людей всерьез готовятся к гражданской войне, запасаясь огнестрелом, в рядах военных зреет недовольство, перспектива путча никогда не была столь реальной.
Каждый успех Путина рикошетом бьет по Байдену. Провал на Украине грозит ему импичментом, импичмент — уголовным преследованием, причем придут не только за ним, но и за всей его семьей.
В наступившем году противостояние двух лидеров пойдет по нарастающей. У обоих скоро выборы, в России они пройдут в марте, в США — в ноябре. Ставки необычайно высоки потому, что, по сути, Путин и Байден ведут войну за мир — за то, каким будет миропорядок в ближайшие десятилетия. Как говорится, "будем посмотреть".
"Украина уже победила", а Зеленский опять проиграл