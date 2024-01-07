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Пушилин рассказал о результатах в восстановлении Донбасса - РИА Новости, 07.01.2024
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18:10 07.01.2024
https://ria.ru/20240107/vosstanovlenie-1920073280.html
Пушилин рассказал о результатах в восстановлении Донбасса
Пушилин рассказал о результатах в восстановлении Донбасса - РИА Новости, 07.01.2024
Пушилин рассказал о результатах в восстановлении Донбасса
В восстановительных работах в Донбассе достигнут колоссальный результат, только такая мощная страна как Россия могла придать Мариуполю новый облик, его нынешний РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T18:10
2024-01-07T18:10
россия
денис пушилин
донецкая народная республика
мариуполь
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. В восстановительных работах в Донбассе достигнут колоссальный результат, только такая мощная страна как Россия могла придать Мариуполю новый облик, его нынешний вид также является важным примером для других жителей республики, какими будут их города, заявил глава ДНР Денис Пушилин. В интервью РИА Новости, подводя итоги года, он отметил, что для республики было открыто очень много новых инструментов, которые сейчас внедряются. В частности, закон о свободной экономической зоне позволяет инвесторам понимать, почему они должны идти на дополнительные риски, связанные с безопасностью, почему они должны вкладывать деньги, пока еще идут боевые действия. "Сделано достаточно много, у нас уже есть и первые резиденты свободно-экономической зоны и еще больше претендентов", - отметил Пушилин. Только Россия могла с этим справиться"Для нас важны и восстановительные, ремонтные работы, а здесь достигнут колоссальный результат, если сравнивать вообще с любыми другими периодами", - считает глава ДНР. "У нас был Мариуполь, который нужно было в кратчайшие сроки восстановить и только такая мощная страна, как Россия, могла с этим справиться. Я говорю уже в прошедшем периоде времени, потому что та работа, которая была проведена, уже позволила нам сейчас видеть совершенно другой облик Мариуполя", - отметил он. По словам собеседника агентства, фактически это совершенно новый город. "Школы восстанавливаются и ремонтируются по российским стандартам. Это очень высокий уровень. Если мы говорим о больницах, то это тоже очень высокий уровень стандартов, по которым сейчас идет и ремонт, и оснащение материально-технической базой", - сказал Пушилин. Правильный сигналГлава ДНР также предложил обратить внимание и на жилищную сферу. "Несколько кварталов в Мариуполе вообще абсолютно новые. А это же правильный сигнал для наших других городов, где еще не начаты работы в таких масштабах", - отметил он. "Я говорю про Донецк, про Макеевку, про Горловку, про Ясиноватую. Мы понимаем, по какой траектории будет развиваться и будет восстанавливаться наши города", - сказал Пушилин. Еще одна важная сфера - ремонт дорог, которого, по его словам, "в таких масштабах регион не видел вообще в принципе". "Тысяча двести километров дорог были приведены к нормативному состоянию. Это серьезно, это видно. Эти работы продолжаются и только набирают обороты", - подчеркнул он. Что касается урожая, он снова бьет рекорды - причем это связано не только с освобождением и увеличением посевных площадей, но и ростом урожайности, отметил Пушилин. "А это было связано с тем инструментарием, который появился у наших фермеров в плане государственной поддержки, в плане лизинговых программ, техники, которая появилась у наших аграриев. Это колоссальная работа и результаты, которые мы смогли добиться при совместной работе в таких непростых условиях", - заключил он.
https://ria.ru/20240106/donbass-1919924258.html
https://ria.ru/20231228/donbass-1918641423.html
https://ria.ru/20231222/deti-1917460347.html
россия
донецкая народная республика
мариуполь
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россия, денис пушилин, донецкая народная республика, мариуполь
Россия, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, Мариуполь
Пушилин рассказал о результатах в восстановлении Донбасса

Пушилин: в восстановлении Донбасса достигнут колоссальный результат

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГлава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Архивное фото
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. В восстановительных работах в Донбассе достигнут колоссальный результат, только такая мощная страна как Россия могла придать Мариуполю новый облик, его нынешний вид также является важным примером для других жителей республики, какими будут их города, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
В интервью РИА Новости, подводя итоги года, он отметил, что для республики было открыто очень много новых инструментов, которые сейчас внедряются. В частности, закон о свободной экономической зоне позволяет инвесторам понимать, почему они должны идти на дополнительные риски, связанные с безопасностью, почему они должны вкладывать деньги, пока еще идут боевые действия.
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«
"Сделано достаточно много, у нас уже есть и первые резиденты свободно-экономической зоны и еще больше претендентов", - отметил Пушилин.

Только Россия могла с этим справиться

«
"Для нас важны и восстановительные, ремонтные работы, а здесь достигнут колоссальный результат, если сравнивать вообще с любыми другими периодами", - считает глава ДНР.
"У нас был Мариуполь, который нужно было в кратчайшие сроки восстановить и только такая мощная страна, как Россия, могла с этим справиться. Я говорю уже в прошедшем периоде времени, потому что та работа, которая была проведена, уже позволила нам сейчас видеть совершенно другой облик Мариуполя", - отметил он.
По словам собеседника агентства, фактически это совершенно новый город.
«
"Школы восстанавливаются и ремонтируются по российским стандартам. Это очень высокий уровень. Если мы говорим о больницах, то это тоже очень высокий уровень стандартов, по которым сейчас идет и ремонт, и оснащение материально-технической базой", - сказал Пушилин.
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Правильный сигнал

Глава ДНР также предложил обратить внимание и на жилищную сферу.
«
"Несколько кварталов в Мариуполе вообще абсолютно новые. А это же правильный сигнал для наших других городов, где еще не начаты работы в таких масштабах", - отметил он.
"Я говорю про Донецк, про Макеевку, про Горловку, про Ясиноватую. Мы понимаем, по какой траектории будет развиваться и будет восстанавливаться наши города", - сказал Пушилин.
Еще одна важная сфера - ремонт дорог, которого, по его словам, "в таких масштабах регион не видел вообще в принципе".
«
"Тысяча двести километров дорог были приведены к нормативному состоянию. Это серьезно, это видно. Эти работы продолжаются и только набирают обороты", - подчеркнул он.
Что касается урожая, он снова бьет рекорды - причем это связано не только с освобождением и увеличением посевных площадей, но и ростом урожайности, отметил Пушилин.
«
"А это было связано с тем инструментарием, который появился у наших фермеров в плане государственной поддержки, в плане лизинговых программ, техники, которая появилась у наших аграриев. Это колоссальная работа и результаты, которые мы смогли добиться при совместной работе в таких непростых условиях", - заключил он.
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РоссияДенис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаМариуполь
 
 
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