https://ria.ru/20240107/voditel-1920081243.html

В Саратове пьяный водитель напал с ножом на полицейских

В Саратове пьяный водитель напал с ножом на полицейских - РИА Новости, 07.01.2024

В Саратове пьяный водитель напал с ножом на полицейских

Пьяный водитель в Саратове напал с ножом на полицейских, остановивших его авто, правоохранителям пришлось стрелять в нападавшего, он госпитализирован, сообщают... РИА Новости, 07.01.2024

2024-01-07T19:48

2024-01-07T19:48

2024-01-07T19:48

происшествия

авто

саратов

россия

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САРАТОВ, 7 янв - РИА Новости. Пьяный водитель в Саратове напал с ножом на полицейских, остановивших его авто, правоохранителям пришлось стрелять в нападавшего, он госпитализирован, сообщают областное управление следствия и главк МВД. По данным регионального управления СК РФ в Telegram-канале, сотрудники полиции в ночь на воскресенье остановили 45-летнего пьяного мужчину и составили на него протокол об административном правонарушении. Следователи установили, что подозреваемый, не согласившись с этим, высказал угрозу убийством и замахнулся ножом сначала на одного сотрудника полиции, а затем на второго. "В отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 317 УК РФ "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа", - говорится в сообщении. Санкции этой статьи УК РФ предусматривают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Областной главк МВД в Telegram-канале уточняет, что сотрудники Госавтоинспекции на улице Тульской остановили автомобиль Skoda под управлением 45-летнего саратовца с внешними признаками алкогольного опьянения. "В ходе оформления административного материала внезапно мужчина начал вести себя неадекватно, выхватил нож и набросился на инспекторов. На неоднократные требования стражей порядка о прекращении противоправных действий злоумышленник не реагировал, в том числе предпринял попытку нанести удар ножом одному из правоохранителей. В связи с чем сотрудниками были произведены несколько выстрелов из табельного оружия - вверх и в сторону нападавшего. Получившему ранение гражданину была оказана первоначальная помощь. Он госпитализирован в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240107/voditel-1920068117.html

https://ria.ru/20240107/fura-1920026242.html

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происшествия, авто, саратов, россия, следственный комитет россии (ск рф)