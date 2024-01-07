В Москве водитель, запускавший фейерверк из машины, ранее был лишен прав
В Москве водитель, запускавший фейерверк из машины, ранее был лишен прав
© Ирина Волк/TelegramДрифт с запуском фейерверков в Чечёрском проезде Воскресенского поселения Москвы
Дрифт с запуском фейерверков в Чечёрском проезде Воскресенского поселения Москвы
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Один из водителей, запускавший фейерверки из автомобиля в Москве, с ноября 2022 года лишен прав на 18 месяцев за отказ от медосвидетельствования, мужчина задержан, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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"Полицейские установили и доставили в отдел полиции "Коммунарский" водителя 1994 года рождения, который управлял данной автомашиной. Мужчина с ноября 2022 года лишен права управления транспортными средствами на 18 месяцев по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. В настоящее время в отношении нарушителя составлены административные материалы по ч.2 ст. 12.7 "Управление ТС водителем, лишенным права управления", а также еще четыре административных материала по иным статьям КоАП РФ", - приводятся слова Волк на сайте МВД Медиа.
Кроме того, полицейскими выявлен автомобиль Porsche Panamera под управлением водителя 2001 года рождения в отношении которой составлены два административных материала.
Уточняется, что на территории Москвы - в Чечерском проезде и в поселении Воскресенское водители трех иномарок прямо на дороге запускали фейерверки и двигались по проезжей части с грубыми нарушениями ПДД. Они выезжали на встречную полосу, создавали помехи другим участникам движения. Кроме того, ими были допущены нарушения требования Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации.
Госавтоинспекторами установили собственников и предполагаемых водителей автомобилей, а также маршруты их передвижений. Далее полицейские нашли автомобиль "БМВ", припаркованная в Чечёрском проезде. Транспортное средство задержано.
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"Полицейскими проводится комплекс необходимых мероприятий, направленный на розыск и привлечение к ответственности третьего правонарушителя", - добавила Волк.