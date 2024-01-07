https://ria.ru/20240107/vks-1920009371.html

Поисково-спасательныя группа ВКС за месяц выполнила более 50 боевых вылетов

Поисково-спасательныя группа ВКС за месяц выполнила более 50 боевых вылетов - РИА Новости, 07.01.2024

Поисково-спасательныя группа ВКС за месяц выполнила более 50 боевых вылетов

Специалисты поисково-спасательной группы ВКС России выполняют задачи в зоне спецоперации, за прошедший месяц выполнено более 50 боевых вылетов, видео... РИА Новости, 07.01.2024

2024-01-07T05:20

2024-01-07T05:20

2024-01-07T05:20

специальная военная операция на украине

россия

воздушно-космические силы россии

су-25

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Специалисты поисково-спасательной группы ВКС России выполняют задачи в зоне спецоперации, за прошедший месяц выполнено более 50 боевых вылетов, видео предоставило Минобороны РФ. "Специалисты поисково-спасательной группы (ПСГ) Воздушно-космических сил (ВКС) на вертолете Ми-8ПСГ ВКС России выполняют боевые задачи на краснолиманском направлении. За прошедший месяц ими было выполнено более 50 боевых вылетов в зоне проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении. Отмечается, что основные задачи подразделения - это непрерывное наблюдение за обстановкой, эвакуация и спасение пилотов, их транспортировка в военно-медицинское учреждение. "Сегодня выполняли задачи по сопровождению самолетов Су-25. В мои обязанности входит постоянное и непрерывное наблюдение за обстановкой, а также в случае нештатной ситуации выдвинуться в указанную точку, эвакуировать экипаж и сопроводить в безопасное место. Сегодня все прошло штатно, без чрезвычайных ситуаций", - рассказал стрелок поисково-спасательной группы.

https://ria.ru/20231230/su-25-1919081759.html

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россия, воздушно-космические силы россии, су-25