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Поисково-спасательныя группа ВКС за месяц выполнила более 50 боевых вылетов - РИА Новости, 07.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:20 07.01.2024
https://ria.ru/20240107/vks-1920009371.html
Поисково-спасательныя группа ВКС за месяц выполнила более 50 боевых вылетов
Поисково-спасательныя группа ВКС за месяц выполнила более 50 боевых вылетов - РИА Новости, 07.01.2024
Поисково-спасательныя группа ВКС за месяц выполнила более 50 боевых вылетов
Специалисты поисково-спасательной группы ВКС России выполняют задачи в зоне спецоперации, за прошедший месяц выполнено более 50 боевых вылетов, видео... РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T05:20
2024-01-07T05:20
специальная военная операция на украине
россия
воздушно-космические силы россии
су-25
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Специалисты поисково-спасательной группы ВКС России выполняют задачи в зоне спецоперации, за прошедший месяц выполнено более 50 боевых вылетов, видео предоставило Минобороны РФ. "Специалисты поисково-спасательной группы (ПСГ) Воздушно-космических сил (ВКС) на вертолете Ми-8ПСГ ВКС России выполняют боевые задачи на краснолиманском направлении. За прошедший месяц ими было выполнено более 50 боевых вылетов в зоне проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении. Отмечается, что основные задачи подразделения - это непрерывное наблюдение за обстановкой, эвакуация и спасение пилотов, их транспортировка в военно-медицинское учреждение. "Сегодня выполняли задачи по сопровождению самолетов Су-25. В мои обязанности входит постоянное и непрерывное наблюдение за обстановкой, а также в случае нештатной ситуации выдвинуться в указанную точку, эвакуировать экипаж и сопроводить в безопасное место. Сегодня все прошло штатно, без чрезвычайных ситуаций", - рассказал стрелок поисково-спасательной группы.
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россия, воздушно-космические силы россии, су-25
Специальная военная операция на Украине, Россия, Воздушно-космические силы России, Су-25
Поисково-спасательныя группа ВКС за месяц выполнила более 50 боевых вылетов

Поисково-спасательныя группа ВКС за месяц выполнила в зоне СВО более 50 вылетов

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкВертолет Ми-8АМТШ
Вертолет Ми-8АМТШ - РИА Новости, 1920, 07.01.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Вертолет Ми-8АМТШ. Архивное фото
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Специалисты поисково-спасательной группы ВКС России выполняют задачи в зоне спецоперации, за прошедший месяц выполнено более 50 боевых вылетов, видео предоставило Минобороны РФ.
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"Специалисты поисково-спасательной группы (ПСГ) Воздушно-космических сил (ВКС) на вертолете Ми-8ПСГ ВКС России выполняют боевые задачи на краснолиманском направлении. За прошедший месяц ими было выполнено более 50 боевых вылетов в зоне проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении.
Отмечается, что основные задачи подразделения - это непрерывное наблюдение за обстановкой, эвакуация и спасение пилотов, их транспортировка в военно-медицинское учреждение.
"Сегодня выполняли задачи по сопровождению самолетов Су-25. В мои обязанности входит постоянное и непрерывное наблюдение за обстановкой, а также в случае нештатной ситуации выдвинуться в указанную точку, эвакуировать экипаж и сопроводить в безопасное место. Сегодня все прошло штатно, без чрезвычайных ситуаций", - рассказал стрелок поисково-спасательной группы.
Боевая работа штурмовиков Су-25 на Донецком направлении - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
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30 декабря 2023, 05:04
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВоздушно-космические силы РоссииСу-25
 
 
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